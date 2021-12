Ce sont les dangers d’essayer de changer vos enfants

09/12/2021

Marina Borràs

A partir du moment où l’on apprend que l’on attend un bébé, ou peut-être même avant, on commence déjà à imaginer à quoi il ressemblera, l’avenir qu’il aura, les possibilités qui l’attendent, les réalisations qu’il pourra réaliser & mldr; Et nous créons des attentes.

Cela n’a rien d’étrange ou que cela n’arrive qu’à certains parents, c’est tout à fait normal. Le problème se pose lorsque ces attentes que nous avons créées conditionnent l’éducation que nous donnons à nos fils et filles et, par conséquent, finissent par les limiter.

Voici ce qui se passe lorsque vous essayez de changer votre enfant

Il est important que nous clarifions qu’avec « essayer de changer nos fils et nos filles & rdquor; Nous ne parlons pas de corriger des comportements inappropriés ou de les aider à trouver la meilleure version d’eux-mêmes. Nous nous référons à l’intention de vouloir les modelerQu’ils se conforment à ce que nous attendons d’eux ou pour eux, qu’ils sont après tout tels que nous l’avions imaginé.

« Si vous générez des attentes, vous êtes perdu. Parce que comme votre enfant ne les satisfait pas, vous êtes frustré et votre enfant diminue son estime de soi. »

Francisco Castaño

Prof

Lorsque nous essayons de faire correspondre nos enfants à l’idéal que nous avons formé pour eux, nous sommes classer et limiter leur potentiel et leur liberté d’être qui ils veulent être.

Comme l’explique le professeur Francisco Castaño, « avec les enfants, il faut avoir des illusions, pas des attentes. Si vous générez des attentes, vous êtes perdu. Parce que comme votre enfant ne se conforme pas, vous devenez frustré et votre enfant diminue son estime de soi. Et l’espoir est important, il faut être enthousiaste pour accompagner son enfant dans la recherche de sa meilleure version & rdquor ;.

Qu’ils vivent leur vie, avec toutes ses conséquences

Lors de l’événement Educar es Todo qui s’est tenu en novembre dernier, la psychologue Patricia Ramírez nous a donné une réflexion au début de sa présentation : « Quand vos enfants sortent pour jouer au jeu de leur vie, Pour quoi les voulez-vous, remplaçants ou titulaires ?& rdquor ;.

À ce sujet, le psychologue a expliqué : « Je veux qu’ils fassent la une des journaux, mais pas pour qu’ils jouent un rôle et soient promus, ou qu’ils soient plus compétitifs du tout. Ce n’est pas mon échelle de valeurs. Je les veux comme protagonistes pour qu’ils puissent choisir la vie qu’ils pensent avoir du sens, avec ses nombreux échecs et ses quelques réussites, mais une vie qui vaut vraiment la peine d’être vécue, dont ils sont fiers. Soit parce qu’ils ont choisi un métier, qui économiquement ne leur rapporte pas grand chose, soit parce qu’ils ont choisi la personne avec qui ils se sentent à l’aise & mldr; parce qu’ils ont une vie choisie& rdquor;, a déclaré Patricia.

« Je veux que mes enfants vivent une vie qui vaut vraiment la peine d’être vécue, dont ils soient fiers »

Patricia Ramirez

Psychologue

Le suppléant, par contre, « est celui à qui nous avons dit : mais allez-vous étudier les beaux-arts ? Mais si vous allez mourir de faim & mldr; Ne voudriez-vous pas faire autre chose ? Regardez votre père avec le cabinet d’avocats qu’il a & mldr; & rdquor ;. « Cela pourrait à l’avenir avoir beaucoup d’argent et une vie très stable, mais sûrement quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que la vie l’a peu marqué& rdquor;, précise le psychologue.

L’importance de l’acceptation absolue et inconditionnelle

Patricia Ramírez a poursuivi sa présentation en expliquant comment nous pouvons éduquer nos fils et nos filles à la résilience, et a souligné l’acceptation absolue de ce qu’ils sont et des décisions qu’ils prennent. À ce sujet, le psychologue a souligné que de nombreux parents pourraient avoir un avis : « Mais je n’aime pas sa façon de penser & rdquor ;, et il a répondu : « Bon, mais c’est la sienne. Et votre enfant doit vivre sa vie selon l’échelle de valeurs.

En ce sens, Patricia s’est également arrêtée pour expliquer pourquoi nous ne devrions pas éduquer nos enfants dans l’obéissance aveugle : « Beaucoup de parents disent parfois que leurs enfants ne leur obéissent pas la première fois & mldr; Soyez bénis ! Parce que les enfants doivent apprendre à négocier à la maison. S’ils apprennent à obéir du premier coup, parce que si je n’obéis pas au premier ma mère arrête de me parler, mon père me donne une voix & mldr; Qu’apprennent-ils ? Qu’obéir du premier coup, être soumis, est le moyen pour eux de continuer à vous aimer et de ne pas perdre les gens que vous aimez & rdquor ;.

C’est très important qu’on en tienne compte, car si nos enfants l’apprennent, « ils vont le transférer à leur groupe d’amis, et quand on leur proposera de sauter dans un fossé ou de fumer un joint, ils diront oui même s’ils n’en ont pas envie. Parce qu’ils n’auront pas appris à négocier chez eux, ils n’auront pas leurs propres critères car nous ne l’aurons pas encouragé, car nous leur aurons dit ‘dans cette maison ce que je dis est fait, point final’ & rdquor ;.

Ce sont quelques-unes des clés que Patricia Ramírez nous a laissées dans sa présentation, mais si vous voulez toutes les connaître, nous laissons ici son discours dans son intégralité. Profitez-en!