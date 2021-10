Ce sont les deux clés qui me manquent à chaque fois que j’utilise un Chromebook

Au cours des deux dernières années, j’ai navigué entre trois systèmes d’exploitation de bureau différents pour mon travail et mon usage personnel. Selon l’endroit où je me trouve et l’ordinateur qui se trouve devant moi, j’utilise mac OS, Chrome OS et, moins fréquemment, Windows. Je suis devenu plus ou moins à l’aise avec les trois plates-formes et je suis capable de conserver un flux de travail similaire sur toutes, à l’exception d’une toute petite clé manquante qui ruine mon expérience Chrome OS : il n’y a pas de bouton de saut sur le clavier de mon Pixelbook, et de nombreux Chromebooks n’ont même pas celui de lecture/pause.

Vous pensez peut-être que ce n’est pas un gros dealbreaker. Et je dois admettre que cela ne m’empêche pas catégoriquement d’utiliser mon Pixelbook. Cela ajoute juste une couche d’agacement à mon expérience quand je le fais. Si j’écoute de la musique, je dois pouvoir mettre en pause et reprendre la lecture et sauter la chanson en cours. Ce dernier est la caractéristique la plus fondamentale de la consommation de musique et de médias. Vous n’aimez pas ce qui se joue, vous avancez.

Littéralement, tous les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables Windows et Mac que j’ai possédés sont équipés d’un clavier doté de commandes musicales. J’ai été informé, lors de la rédaction de cet éditorial, que ce n’est pas une chose courante dans le monde du PC, du moins en ce qui concerne les configurations de bureau, et que ces touches ne sont pas standard. Bien que cela signifie que Google ne fait pas quelque chose d’anormal en les supprimant de la configuration par défaut de Chrome OS, je maintiens toujours qu’ils devraient être là. Ils sont présents dans tous les Macbooks et dans de nombreux PC portables, alors pourquoi pas les Chromebooks ?

Sur le Pixelbook et quelques autres Chromebooks, le clavier dispose d’un bouton Lecture/Pause. Cependant, ce n’est pas donné. Les modèles récents ignorent cela, et il semble que Google ne l’inclue plus dans la configuration du clavier par défaut pour Chrome OS. Même les claviers Bluetooth de Brydge et Logitech conçus sur mesure pour la plate-forme ne l’ont pas.

Pire encore, le bouton de saut n’existe même pas sur le Pixelbook. J’ai également regardé beaucoup d’autres Chromebooks et je ne l’ai pas vu là-bas. (Je dirais que cela n’a jamais été vu sur un Chromebook, mais j’en sais assez pour ne pas faire ce genre de déclaration générale car il y a toujours cette exception que je n’ai pas vérifiée.) Cela signifie que je ne peux pas lever le petit doigt pendant la saisie, appuyez sur cette touche de saut sur la rangée supérieure et continuez à travailler. Non, je dois arrêter ce que je fais et être délibéré sur le fait de sauter une chanson en :

Basculer vers l’application de musique active et passer à la chanson suivante Déplacer ma main vers le trackpad, cliquer sur les nouvelles commandes multimédias, puis appuyer sur le bouton de saut Lever ma main vers mes écouteurs Bluetooth pour utiliser leur fonction de saut.

Les commandes multimédias du logiciel sont agréables, mais pas aussi pratiques lorsque vous tapez.

C’est un problème du premier monde, bien sûr, mais c’est une perturbation de mon flux de travail et le contraire d’une expérience sans friction.

Le problème, cependant, n’est pas que Chrome OS ne prend pas en charge ces clés multimédias. Si vous l’associez à un clavier externe offrant des commandes multimédias, il traitera ces entrées de manière appropriée. C’est juste que Google a décidé que ces touches ne méritaient pas d’être au centre des ordinateurs portables de la plate-forme, que ce soit en tant que bouton de premier niveau ou même en tant que fonction secondaire. Vous ne pouvez même pas les affecter aux boutons personnalisables du clavier (Recherche, CTRL, Alt, Echap, Retour arrière). Il y a un peu d’espoir que cela change à l’avenir, mais c’est toujours une fonctionnalité en développement dont nous ne savons pas encore grand-chose.

Vous pouvez personnaliser ces touches, mais vous ne pouvez leur attribuer de commandes multimédias.

Pour l’instant, les contrôles multimédias manquants resteront le problème le plus petit mais le plus ennuyeux auquel je suis confronté lorsque j’utilise mon Pixelbook ou n’importe quel Chromebook. J’évite presque de jouer de la musique si je ne travaille qu’une heure ou deux, parce que ça n’en vaut pas la peine.

Concours : Gagnez l’une des 5 appliques murales Govee Glide RGBIC (US, CA)

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rita El Khoury (3254 articles publiés)



Rita est rédactrice en chef chez Android Police. Il était une fois, elle aussi, pharmacienne. Son histoire d’amour avec Android a commencé en 2009 et s’est renforcée avec chaque mise à jour, appareil, astuce, application et jeu. Elle vit en France, parle trois langues et demie et regarde beaucoup de séries télévisées.

Plus de Rita El Khoury