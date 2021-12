Ce sont les deux films mexicains qui pourraient être nominés aux Oscars – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le cinéma mexicain est en fête, après qu’il a été annoncé que deux longs métrages nationaux sont éligibles aux Oscars 2022. Le meilleur, c’est que vous pouvez en voir un via la plateforme de streaming Netflix, alors ne l’obtenez pas, vous voulez le perdre.

Sur son site Web, l’Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis a révélé les listes de films éligibles dans les catégories du meilleur film international et du meilleur documentaire, qui incluent des productions mexicaines.

Un film policier

Le premier est A Cop Movie, une production qui figure sur la liste des longs métrages pouvant être éligibles dans la section Meilleur documentaire. Cette production originale mexicaine de Netflix a été créée le 5 novembre dernier et a été bien accueillie par l’Académie et pourrait être nominée, au point d’être considérée comme éligible pour la statuette.

Suivant la tradition familiale, Teresa et Montoya rejoignent la police, pour découvrir que leurs convictions et leurs espoirs sont anéantis par un système dysfonctionnel. Face à l’hostilité à laquelle ils sont exposés, ils n’ont que leur lien amoureux comme refuge. A travers une expérimentation cinématographique qui joue avec les limites de la fiction et du documentaire, A Police Film plonge le spectateur dans un espace insolite. Le film met en lumière la police, l’une des institutions les plus controversées au Mexique et dans le monde », relate le synopsis.

Nuit de feu

Dans le cas du meilleur film international, où l’année dernière je ne suis plus là, il a été laissé sur la route sans nomination, c’est le film Noche de fuego (Prière pour les volés) de Tatiana Huezo. Cependant, ce film n’est pas sorti pour le pays via la plateforme, mais ils disent qu’il sera « bientôt disponible au Mexique ».

Informations tirées de Milenio