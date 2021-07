Ce sont les deux nouveaux écouteurs sans fil de Nokia : Clarity Solo Bud + et Go Earbuds + | La technologie

Nokia mise également sur le marché des écouteurs sans fil, et l’un d’entre eux s’inspire des AirPods Pro.

Il fut un temps où Nokia C’était une entreprise qui dominait la scène de la téléphonie mobile, avec des appareils bon marché et résistants qui, malheureusement, ne savaient pas s’adapter au nouveau marché des smartphones.

Outre les téléphones portables, Nokia mise également sur les écouteurs sans fil, un créneau de marché qui n’est pas nouveau pour l’entreprise étant donné qu’ils ont récemment lancé les Lite Earbuds, un appareil bas de gamme, mais assez résistant, qui peut intéresser un très large public. béton.

Il semble que ce dernier lancement ne se soit pas mal passé, et ils sont donc sur le point de lancer deux autres nouveaux écouteurs sans fil sur le marché sous la forme du Nokia Clarity Solo Bud + et Nokia Go Earbuds +. Il y a de grandes différences entre eux, et nous allons vous l’expliquer.

Les deux écouteurs viennent d’apparaître dans la FCC, via gizmochina, montrant certaines caractéristiques et même des images. D’une part, nous avons le Nokia Clarity Solo Bud + Il a un design inhabituel pour ce que ces types d’écouteurs sont sur le marché, et c’est un casque classique.

Il dispose de boutons multifonctions où nous pourrons effectuer différentes tâches : une seule touche ou plusieurs touches pour jouer ou mettre en pause la musique, répondre ou rejeter des appels, entre autres. Il semble avoir une sorte de voyant indiquant l’appariement et l’état de la batterie, et un port USB Type-C a été inclus pour le chargement.

Les écouteurs sont bien plus intéressants Écouteurs Nokia Go +, et qui semblent s’inspirer du design de l’Apple AirPods Pro. Cet appareil parie une fois de plus pour des commandes tactiles similaires au précédent casque répertorié.

Ces écouteurs Nokia Go + ont un contrôle du volume où le toucher deux fois augmentera ou diminuera le son. Ils ont un étui de chargement avec la marque Nokia dans sa zone avant et un port USB Type-C en bas.

Le fait que ces écouteurs soient déjà répertoriés par la FFC, c’est qu’ils sont sur le point d’être annoncés et d’arriver sur le marché, il est donc probable que vous puissiez en profiter tout au long de cet été.