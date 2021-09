Ce sont les deux nouveaux marquages ​​routiers que vous pouvez retrouver sur nos routes | Moteur

in

Apprenez à connaître les deux nouvelles marques routières qui sont testées sur une section spécifique de nos routes, afin de ne pas avoir de surprise inattendue.

Le ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain expérimente de nouveaux marquages ​​routiers sur une section spécifique de notre réseau routier, avec laquelle il est destiné à rendre la circulation des véhicules mais aussi des piétons beaucoup plus sûre.

Concrètement, il s’agit des marquages ​​routiers « dents de dragon » et des « lignes de bord brisées » créées pour vérifier leur efficacité et le degré de perfection et de compréhension par les utilisateurs, étant donné que la perception par le conducteur des marquages ​​routiers lorsqu’il roule sur route est très différent de la vue dans un dessin en papier.

L’un de ces nouveaux marquages ​​routiers est le “dents de dragon« Sous la forme de petits triangles isocèles situés de part et d’autre de la voie et dont l’objectif est d’indiquer le début d’un voyage afin que le conducteur puisse réduire la vitesse par rapport au tronçon précédent, adaptant ainsi sa conduite aux nouvelles circonstances.

Mitma a aménagé une section expérimentale sur la N-122 Nava de Roa (#Burgos) avec de nouveaux marquages ​​routiers : « dents de dragon » et « lignes de bord brisées » avant un nouveau passage piéton.

L’autre nouvelle marque routière testée est la «ligne brisée” délimiter les bords de la route pendant les 30 m d’un passage clouté pour donner ainsi une plus grande visibilité à ce passage piéton.

Cette section expérimentale se situe entre les kilomètres 293 652 et 294 356 de la N-122 à Burgos et évalue actuellement l’efficacité de ces nouveaux marquages ​​routiers pour connaître le degré de perception du conducteur et aussi sa compréhension de ceux-ci.

Ce ne sont pas les seuls balisages qu’ils expérimentent actuellement et c’est que depuis le début de l’été il y a eu plusieurs tronçons avec flèches de retour décalées dans l’axe de la route comme moyen de signaler la fin de la manœuvre de dépassement sur certaines routes à double sens.