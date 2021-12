Ce sont les données du Brésilien

06/12/2021 à 12:16 CET

pari

Le match contre Société réelle c’était de la triche. L’Atlético et Barcelone avaient crevé, ce fut donc une opportunité clé pour le Real Madrid de prendre définitivement ses distances en tête du classement de la Liga Santandeder. Cependant, à 10 minutes, Benzema a été blessé. Tout semblait perdu, mais l’habituel est apparu cette saison.

Vinicius Junior, mur avec Jovic et but de dépasser les Blancs. Le dixième de Ligue. Il a également distribué deux passes décisives jusqu’à présent en compétition nationale et cela en 1256 minutes. En outre, est l’un des footballeurs qui dribble le plus en Liga Santander : 3,1 dribbles réussis par match en moyenne.

Le Brésilien c’est le vertige, l’intensité, la vitesse et l’électricité. Cela signifie que les défenses adverses doivent tirer des coups francs pour les arrêter. Vinicius. L’ailier cause 2,4 fautes par match. Au Ligue des champions ajouter deux autres buts et trois passes décisives supplémentaires.

Les données négatives ont également été réduites au minimum. Il perd 1,8 balles par choc et effectue 2,3 mauvais contrôles dans le même temps. Des chiffres très bas compte tenu des performances du Brésilien en attaque. Ces dernières années, le niveau se profilait, mais cette saison, l’explosion a été brutale.

Avec l’arrivée possible de Mbappé au coin de la rue, le Real Madrid du futur s’annonce très bien. Tous sont des spéculations, mais si le groupe blanc continue sur le même chemin, les titres apparaissent au bout du chemin.