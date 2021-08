Ce sont les effets “évidents” du changement climatique en Espagne

28/08/2021 à 08:08 CEST

Les effets du changement climatique en Espagne sont «déjà évidents & rdquor; et ils se traduisent par des augmentations plus élevées que prévu des températures de l’air et de la mer, ainsi que par la baisse «très préoccupante» & rdquor; des glaciers de montagne, comme l’a prévenu l’Association espagnole de géographie (AGE).

C’est ce qu’indique un document fourni à l’agence Efe par l’AGE, dans le cadre du rapport rendu public le 9 août à Genève par le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC), qui depuis 1988 est analysé pour les Nations Unies. les effets du changement climatique sur la planète et a conclu que l’action humaine a causé la période la plus chaude en 2000 ans dans le monde.

Le groupe Changement climatique et risques naturels de l’AGE, présidé par Roberto Serrano Notivoli, a exprimé sa « préoccupation & rdquor; en raison des effets qui sont enregistrés dans le pays dans le contexte du réchauffement climatique mondial et a ajouté que le document du GIEC « ne laisse aucun doute sur les altérations que le système climatique mondial enregistre et que a dans la région méditerranéenne l’un des points chauds les plus importants à la surface de la terre& rdquor ;.

Dans le but de contribuer aux actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, en collaboration avec les administrations et les agents sociaux et économiques, les travaux de l’AGE montrent qu’en Espagne, le processus actuel de changement climatique montre déjà des preuves de toutes sortes.

Certains des principaux sont les suivants :

1. Hausse de température: L’augmentation déjà vérifiée de la température moyenne de plus d’un degré centigrade au cours des six dernières décennies a entraîné une augmentation de la durée, de la fréquence et de l’intensité des phénomènes atmosphériques extrêmes tels que les vagues de chaleur.

La perte de confort thermique est « manifeste & rdquor; dans certaines régions du sud et de l’est de la péninsule ibérique, où les nuits tropicales se sont multipliées par cinq depuis 1980.

2 fonte des glaciers ibériques: Par ailleurs, le réchauffement progressif a entraîné une diminution progressive des précipitations neigeuses et un recul très préoccupant des glaciers de montagne, notamment dans les Pyrénées, pour lesquels une réduction radicale de leur extension ou de leur extinction est attendue comme décrit depuis des décennies à venir.

3 la mer se réchauffe: Le réchauffement climatique a provoqué une augmentation de la température des mers qui entourent le territoire espagnol, notamment sur la côte méditerranéenne, qui a augmenté sa température de 1,4 degré au cours des quatre dernières décennies, « encore plus que l’augmentation de la température de l’air & rdquor ;.

Les experts avertissent que cela favorise les changements dans la dynamique atmosphérique et augmente le potentiel d’occurrence d’événements de pluie extrêmes.

4. Les sécheresses montent en flèche: « L’énorme irrégularité des précipitations dans notre pays a également été affectée par une augmentation de la sévérité des sécheresses avec les conséquences déjà évidentes pour la production agricole et la propagation et l’ampleur des incendies de forêt, sans parler des altérations de la répartition des espèces territoriales de la végétation et de la faune , en particulier dans les zones de montagne & rdquor;, ont souligné.

L’AGE a poursuivi que « tous & rdquor; les projections pour ce siècle montrent des scénarios de maintien du processus de chauffage en Espagne “avec effets sur la santé humaine et l’environnement & rdquor ;.

“Il est en notre pouvoir de réagir aux effets d’une inertie climatique imparable mais atténuable & rdquor;, ont souligné l’AGE, qui appelle” non seulement des mesures d’adaptation partielles mais en construisant des territoires moins exposés et plus durables où les modèles de consommation et d’occupation des terres et des transports vont dans le même sens d’efficacité et de durabilité & rdquor ;.

Le document des géographes espagnols assure que nous sommes dans « quelques années décisives & rdquor; puisque la décennie actuelle devrait être celle des « actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique & rdquor ;.

Pour sa part, l’AGE s’engage à continuer à travailler pour proposer des propositions réalistes et durables pour réduire les effets du réchauffement climatique dans notre pays ces dernières années, qu’elle a défini comme le « moment d’action ».

“Le changement climatique doit être le grand axe des politiques publiques et des actions privées pour les prochaines années. C’est une opportunité collective de bien faire les choses, de changer des schémas économiques qui se sont avérés nocifs pour l’environnement, et d’adapter les territoires & rdquor;, selon le rapport.

