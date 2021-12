Ce sont les emojis les plus populaires de 2021 selon le Consortium Unicode

La fin de l’année approchant à grands pas, le Consortium Unicode publie aujourd’hui une étude amusante montrant les emojis les plus utilisés tout au long de 2021. Alors que la catégorie smiley/émotion était la plus populaire dans l’ensemble, le nouveau rapport décompose neuf emoji différents. catégories par les plus et les moins utilisées.

Arriver avec plus de 5% de tous les emojis utilisés pour l’année était 😂 (Larmes de joie). Le Consortium Unicode note que le seul autre emoji à s’en rapprocher était ❤️.

Voici un aperçu du top 10 basé sur l’utilisation mondiale : 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

92 % de la population en ligne dans le monde utilise des emoji, mais quels emoji utilisons-nous ? Eh bien, il semble que les informations sur la mort de Tears of Joy soient grandement exagérées . Selon les données collectées par le Consortium Unicode, l’organisation à but non lucratif chargée de numériser les langues du monde, Tears of Joy représente plus de 5% de toutes les utilisations d’emoji (le seul autre caractère qui s’en rapproche est ❤️ et il y a un steeeeeep falaise après cela). Les dix emoji les plus utilisés dans le monde sont 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.

Une autre découverte intéressante était que les 100 meilleurs emoji représentaient environ 82% des emoji utilisés. En ce qui concerne les autres catégories, Unicode indique que les emoji les plus utilisés sont ceux qui représentent plusieurs concepts :

?? Fusée que l’on retrouve dans le Transport-air est symbolique des progrès réalisés et de l’anticipation de grands changements. ?? Biceps fléchis est le meilleur emoji des parties du corps (cette sous-catégorie exclut les mains) et est couramment utilisé pour indiquer la force, le succès, surmonter une lutte, faire de l’exercice, se montrer, se vanter ou retrousser sa manche pour recevoir un vaccin. ?? Bouquet de Plante-Fleur pour toutes les occasions : félicitations, célébrations et relations de toutes sortes qu’elles soient platoniques ou romantiques. ?? Papillon est l’emoji animal le plus courant (dans la sous-catégorie Animal-Bug) représentatif du changement, de la beauté, de la nature et de la transformation. ?? Personne faisant la roue Ce n’est peut-être pas le sport le plus populaire au monde, mais c’est le sport-personne le plus populaire qui suggère le bonheur et la joie. Note de la rédaction : j’aime l’associer à un trou noir lorsqu’une catastrophe se profile 🤸🕳️

Et qu’en est-il des emoji les moins utilisés ?

La catégorie la moins populaire ? Drapeaux. La sous-catégorie la moins populaire ? Pays-drapeaux. Ils représentent la plus grande collection (258 emoji !), mais sont les moins utilisés. Les animaux-mammifères sont la deuxième sous-catégorie la plus importante (53 emoji !). Étant donné que les nouveaux emoji doivent démontrer qu’ils ne sont pas trop spécifiques et qu’ils doivent innover, cela suggère que les emoji animaux sont à un niveau de saturation.

Unicode indique que ces données l’aident à savoir où se concentrer car elles permettent d’ajouter plus d’emoji et ont également rappelé à ceux qui soumettent des propositions de lire d’abord les directives Unicode.

Vous pouvez trouver l’étude complète des emoji les plus utilisés en 2021 sur le site Web d’Unicode.

