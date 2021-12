Ce sont les emojis les plus utilisés en 2021, et vous les avez sûrement tous utilisés | La technologie

Il semble que la grande majorité des gens utilisent toujours les mêmes emojis dans les conversations selon le dernier rapport sur leur popularité.

Lorsque nous communiquons sur les réseaux sociaux ou même par SMS ou e-mails, nous n’utilisons pas que des mots, mais nous nous appuyons également sur des éléments visuels tels que les emojis exprimer une série de sensations ou de sentiments qui parfois ne peuvent pas être bien décrits avec des mots.

Nous avons littéralement des dizaines et des dizaines d’emojis que nous pouvons utiliser dans nos conversations, mais apparemment la grande majorité des gens utilisent toujours les mêmes dans les conversations, donc si vous voulez finir par être original, vous devriez peut-être changer votre stratégie avec emoji.

maintenant lui Consortium Unicode a publié le rapport sur Emoji les plus populaires de 2021 Et la vérité est que vous ne serez pas surpris, car malgré que beaucoup d’entre eux répètent leur position par rapport à 2019, la dernière fois qu’ils ont publié un rapport sur ces caractéristiques.

Premier Emoji le plus utilisé au monde est le visage avec des larmes de joie une façon de signaler que nous passons un très bon moment. Le deuxième est le typique coeur rouge et le troisième est très similaire au premier, mais cette fois un visage souriant qui rit, mais assez pour se rouler par terre.

Ensuite, nous avons le pouce levé typique, le visage qui pleure, les mains jointes, le visage qui souffle un baiser, le visage souriant avec des cœurs, un visage souriant avec des yeux de cœur et un visage souriant avec des yeux heureux.

Tout le monde a sûrement utilisé cette année dans vos conversations, mais pas seulement cela, mais vous avez sûrement utilisé tous ces emojis, au moins les 10 premiers, ces derniers jours.

De plus, ils soulignent que 5% de tous les emojis envoyés en 2021 est le visage avec des larmes de joie qui est en premier lieu. Ils soulignent également que 82% du total des emojis partagés cette année font partie du top 100, donc tout le monde vient les utiliser.

Le Consortium Unicode prend toujours note des emoji les plus populaires pour les mettre à jour, les laisser tels quels ou les reléguer à une moindre importance, mais si vous voulez être vraiment original dans vos conversations, vous devriez peut-être éviter certains des emojis les plus utilisés. On verra si de nouveaux arriveront en 2022.