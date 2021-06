Ce sont les équipes avec le plus de valeur marchande de l’Euro 2021 : les favoris ne surprennent pas

in

11/06/2021 à 09:50 CEST

le Les équipes européennes sont les plus appréciées au monde. Sur le Top 10 des sélections les plus valorisées en prix du marché, seulement deux (Brésil et Argentine) ne viennent pas d’Europe, mais d’Amérique du Sud. Cela montre où le beau jeu triomphe assez farouchement, puisque les équipes nationales ont une énorme valeur marchande qui est imbattable en dehors du Vieux Continent.

Ainsi, la première et la plus appréciée est l’Angleterre, avec 1 270 millions d’euros. Ce chiffre est mené par Harry Kane, qui à lui seul vaut déjà 120 millions d’euros, puis Jadon Sancho avec 100 millions et Sterling avec 90.

La France suit de près d’une valeur de 1003 millions d’euros. L’équipe dirigée par Didier Deschamps est la favorite pour remporter l’Euro 2021 et sa star, Kylian Mbappé vaut 160 millions d’euros. Il est suivi par le joueur du Real Madrid Raphaël Varanne avec 75 millions d’euros et Kingsley Koman avec 65 millions d’euros.

Le prochain serait l’Allemagne, avec une valeur de 936 millions d’euros. Joshua Kimmich est le plus cher de l’équipe teutonique avec 90 millions d’euros. Ils finissent la triade la plus chère Léon Goretzka et Serge Gnabry avec 70 millions. Curieusement, les trois joueurs viennent du Bayern Munich.

Au la quatrième position est l’Espagne avec 915 millions d’euros. Marcos Llorente est le plus cher des joueurs espagnols avec un prix de 80 millions d’euros, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid est escorté par Oyarzabal (Real Sociedad) et Rodri (Manchester City) pour 70 millions d’euros chacun.

Le top cinq serait fermé par notre voisin le Portugal avec Bruno Fernandes (Manchester United) pour 90 millions d’euros, Joao Felix (Atlético de Madrid) pour 80 millions et Rubén Días pour 75 millions d’euros. La sélection au total a une valeur marchande de 872 millions d’euros.