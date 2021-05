Ce sont les équipes favorites pour remporter l’Eurocup

28/05/2021

Le à 21:24 CEST

L’Eurocup débutera le 11 juin avec 24 équipes luttant pour être un mois plus tard en finale qui se jouera au stade de Wembley, bien que seulement quatre combinées figurent sur la liste des candidats au titre. Parmi les sélections favorites figurent les deux finalistes de l’édition précédente, le Portugal et la France, ainsi qu’une Angleterre rajeunie et une Belgique effervescente. A un deuxième niveau se trouvent les équipes d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne, qui se battront pour regagner le terrain perdu après les dernières déconvenues.

L’équipe de France débute théoriquement comme la grande aspirante après avoir remporté la Coupe du monde et avoir dû se contenter de la deuxième place du dernier Championnat d’Europe. L’équipe dirigée par Didier Deschamps dispose d’un roster de stars de premier ordre. Le retour de Karim Benzema lui permet d’augmenter encore son impressionnante liste d’attaquants, avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé comme premières épées et Ousmane Dembélé, Giroud Olivier, Ben Yedder et Coman Kingsley comme principales alternatives.

Les “ bleus ” ont aussi beaucoup de physique et de qualité en milieu de terrain (Paul Pogba et N’Golo Kanté) et en défense (Jules Koundé, Hernández Lucas, Clément Lenglet, Benjamin Pavard et Raphaël Varane). Son principal problème sera que le tirage au sort n’était pas amical et l’a inclus dans le soi-disant groupe de la mort, avec le Portugal et l’Allemagne, ainsi que la Hongrie.

JEUNESSE ET TALENT

L’équipe anglaise fait également partie des grands favoris après avoir brillé lors de la dernière Coupe du monde et avoir confirmé les attentes lors de la phase de qualification. Gareth Southgate, l’entraîneur anglais, a misé sur la jeunesse et a suffisamment de talent pour aspirer à n’importe quoi. Mené par Harry Kane, Jadon Sancho, Mason Mount, Phil Foden arrive prêt à conquérir le monde.Dans la deuxième étape apparaissent la Belgique, qui a été l’une des sensations de la Coupe du monde, et l’actuel champion, le Portugal, qui sera à nouveau confié aux buts du vétéran Cristiano Ronaldo, bien qu’il ait été rajeuni avec l’entrée de joueurs tels que Joao Félix, André Silva, Diogo Jota, Renato Sanches et Bruno Fernandes, la star de Manchester United.

La recette de Fernando Santos sera à nouveau la recette habituelle, force défensive et contre-attaques meurtrières en profitant de l’artillerie à votre disposition

Robert Martínez, quant à lui, a réussi à positionner l’équipe belge comme l’un des candidats basés sur le football associatif, ce qui Il a ajouté la solidité de Thibaut Courtois sous les bâtons et la qualité individuelle d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

PLENIERE DES VICTOIRES

L’équipe belge a bouclé une phase de qualification impeccable (pleine de victoires) et il n’a ajouté qu’un nul et deux défaites en match officiel depuis qu’il est tombé en demi-finale de la Coupe du monde contre la France. La question est de savoir comment Hazard affrontera l’Eurocup après ses innombrables blessures et la très mauvaise saison qu’il a signée avec le Real Madrid.

Derrière ces quatre équipes se trouvent l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, qui Ils sont prêts à regagner le trône et à montrer qu’ils sont à nouveau compétitifs. Ce sera le dernier grand rendez-vous pour Joachim Low et le premier pour Luis Enrique Martínez et Roberto Mancini.