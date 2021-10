Ce sont les Espagnols qui joueront cette saison en NBA

17/10/2021 à 01h05 CEST

pari

La NBA fait face à son 75e anniversaire avec la présence de six joueurs espagnols avec un contrat en cours. Santi Aldama et Usman Garuba ont enrichi la liste des joueurs espagnols entrant dans le repêchage 2021 et ils ne devraient pas avoir beaucoup de minutes sur le terrain. On verra ce qui se passe avec le reste des Espagnols car il y a des situations pour tous les goûts. Certains ont changé d’air comme Ricky Rubio et Juancho Hernángomez, tandis que d’autres comme Serge Ibaka espèrent se remettre de leurs blessures. Willy Hernangómez espère consolider son statut de centre remplaçant de garantie et ne pas avoir à penser à un retour en Europe. Ci-dessous, nous analysons en détail la situation de chacune des NBA espagnoles :

RICKY RUBIO

Le meilleur joueur espagnol aux JO n’a pas le même rôle de star en NBA. Il a été échangé cet été à un Cleveland Cavaliers en reconstruction avec Colin Sexton et Darius Garland – deux ventouses de moins de 1,90 m – avant la rotation. Le meneur d’El Masnou cherchera à décrocher un poste sans perdre de vue l’option d’être transféré dans une franchise avec des options de ring. Après une année difficile la saison dernière au Minnesota, Ricky mérite de pouvoir aspirer à un titre de champion.

SERGE IBAKA

L’Espagnol-Congolais se remet encore d’une opération au dos qui l’empêchera de jouer dans les premières semaines de compétition. Les Clippers ont perdu beaucoup de potentiel par rapport aux saisons précédentes en raison de la perte de Kawhi Leonard après s’être cassé le genou croisé et dans ce scénario, Ibaka devrait se démarquer dès qu’il pourra retourner sur le terrain. Nul doute qu’il débutera dans un Clippers dont le principal défi sera d’atteindre les Play-Offs sans sa grande star.

JUANCHO HERNANGÓMEZ

Le natif de Madrid a eu l’opportunité que beaucoup ont rêvé de jouer avec une franchise historique comme les Boston Celtics. Il est même probable qu’il puisse jouer le rôle de « 4 » partant, mais nous ne pensons pas non plus qu’il dépassera les 15 points par soir. Le rôle de Juancho sera de donner de l’énergie et de la défense à certains « verts fiers » qui ont grandement besoin de ces qualités. L’équipe est l’un des éternels prétendants à la Conférence Est, mais elle n’a pas eu de chance avec des signatures comme celles de Kyrie Irving, Gordon Hayward ou Kemba Walker.

WILLY HERNANGÓMEZ

Le centre des Pélicans a connu une excellente saison l’an dernier, dépassant sept points et sept rebonds en seulement 18 minutes. Il essaiera de reproduire ces chiffres cette année avec un Jonas Valanciunas nouvellement signé en tête. Le joueur madrilène cherche à conserver une compétition où sa continuité a toujours été sur le fil après n’avoir jamais atteint le statut de titulaire. Willy devra travailler dur pour améliorer sa réputation de mauvais défenseur afin d’obtenir toutes les opportunités qu’il mérite.

SANTI ALDAMA

Le joueur le plus proche de Pau Gasol affronte sa première saison en NBA en portant précisément le maillot des Memphis Grizzlies. Celui qui a été MVP de la Jeunesse européenne de 2019 a récolté en moyenne 21,2 points et 10,1 rebonds la saison dernière, l’Université du Maryland Loyola ayant été choisie au 30e rang du repêchage. Tout le monde attend de grandes choses d’un joueur qui manque encore un peu de cuisine physique, mais qui possède des fondamentaux spectaculaires.

USMAN GARUBA

L’ancienne équipe de jeunes du Real Madrid part pour le pays des opportunités. Cet endroit de la NBA s’appelle les Houston Rockets. Les Texans ont perdu James Harden et la direction d’une équipe qui la saison dernière a donné des minutes sur le terrain même à l’homme des services publics. Draft No. 23, Garuba n’a pas pris un bon départ avec les Rockets au point où il a été question qu’il alternerait les apparitions dans l’équipe de la Development League. La puissance en avant est une pure intensité et un instinct de rebond pour une NBA avec de moins en moins de spécialistes dans ces luttes.