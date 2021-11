Ce sont les étapes pour partager le WiFi d’un mobile à un autre étape par étape

Le manque de connexion Internet est l’une des pires choses qui puisse nous arriver de nos jours, lorsque les smartphones dépendent presque entièrement du WiFi ou des données mobiles pour fonctionner. Heureusement, il existe quelques astuces auxquelles on peut, en cas de déconnexion, avoir accès à Internet. Nous vous montrons le étapes pour partager le WiFi d’un mobile à un autre.

Oui, comme vous l’entendez, il est possible qu’un mobile génère un réseau WiFi pour permettre à un autre de se connecter, en le faisant directement à partir de ses données mobiles, et bien que vous deviez être conscient que les deux consommeront des Go de navigation du premier, c’est une bonne option.

En effet, bien que les étapes que nous devons suivre changent légèrement dans iOS et Android, comme dans l’univers des terminaux qui exécutent le système d’exploitation mobile de Google, nous allons vous montrer ci-dessous la généralité de cette procédure.

1. Au-delà de ces petites différences que nous avons évoquées, la première chose est prendre l’équipement qui va générer le réseau WiFi à partir de vos données mobiles et accédez à la section ou à la section Réseaux et Internet, où la fonction Zone WiFi devrait apparaître.

2.Une fois que vous entrez dans ce sous-menu, vous pouvez créer un Point d’accès Wi-Fi, comme on l’appelle, en établissant un nom pour le réseau que vous allez créer et un mot de passe, qui sera celui qui devra être écrit dans le deuxième terminal, comme s’il s’agissait de n’importe quel autre réseau WiFi, bien sûr.

3.Si vous ne voulez pas perdre de temps avec cela, vous pouvez simplement laisser le nom du réseau créé qui vient par défaut, bien que vous deviez vérifier le mot de passe pour le transmettre à votre ami et lui permettre de se connecter. Ce sont les moyens de partager le Wi-Fi d’un mobile à un autre.

4. Une fois que la personne qui vous demande cette faveur s’est déconnectée de votre réseau, vous devez la désactiver, non seulement parce que cela évitera de consommer inutilement la batterie mais aussi parce que, vous vous assurez que personne ne peut accéder au même réseau que vous, au-delà du mot de passe et d’autres obstacles.

5.Comme vous pouvez le voir, le point d’accès WiFi est l’un de ces outils que nous devrions tous savoir utiliser car il peut nous sortir de l’empressement et obtenir plusieurs mobiles se connectent à Internet et ne sont pas inutiles, si l’un d’eux dispose de données mobiles pour son tarif.