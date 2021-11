Ce sont les Ferrari des aspirateurs et maintenant une peut être la vôtre : Dyson V7 Motorhead est en vente et coûte moins de 250 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Dyson V7 Motorhead est doté d’un moteur numérique cyclonique Dyson et d’une autonomie pour aspirer pendant une demi-heure à la fois.

Ce sont les meilleurs aspirateurs et celui qui les teste ne veut pas revenir en arrière. D’une certaine manière, ils sont comme une Ferrari, la plus puissante, la plus frappante et la meilleure technologie. Et bien qu’il soit difficile de croire que nous parlons d’un aspirateur, en particulier d’un modèle d’entrée de gamme du mythique Dyson.

Pour une durée limitée pendant les jours sans TVA de MediaMarkt, cet aspirateur Dyson V7 Motorhead peut désormais être le vôtre. Il ne coûte que 247,11 euros et la livraison est totalement gratuite.

Cet aspirateur vertical sans fil a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

Mais Si tu la veux vraiment, tu devras te dépêcher parce que les jours sans TVA de MediaMarkt ne durent pas éternellement. Plus précisément, le dernier jour est le dimanche 7 novembre et jusqu’à épuisement des stocks.

Son prix normal est de 299 eurosC’est donc une bonne remise étant donné que les nouveaux modèles atteignent 500 euros.

Avec cet aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead, vous vous retrouverez une brosse à entraînement direct capable d’enlever toute la saleté du sol. Mais vous aurez aussi un coin pour atteindre les points les plus difficiles et un accessoire multifonction pour nettoyer des zones plus petites.

Il dispose d’un port de charge pour le fixer au mur et d’un chargeur, afin que vous puissiez toujours le charger et être prêt à l’emploi.

La liberté de passer l’aspirateur dans la maison sans fil est désormais beaucoup plus abordable. Ce sont les meilleurs aspirateurs sans fil que vous puissiez acheter.

Son autonomie est d’environ 30 minutes et il dispose de deux modes d’alimentation, l’un normal et l’autre beaucoup plus puissant capable de tout aspirer, y compris la poussière incrustée dans les tissus et les fibres.

Utilisez-le comme aspirateur normal ou comme aspirateur à main. De plus, avec sa batterie, vous pouvez l’utiliser à d’autres endroits, par exemple pour nettoyer la voiture.

Il est très facile à nettoyer et vous pouvez vider votre réservoir de 540 ml sur simple pression d’un bouton.

Pour replacer l’offre dans son contexte et bien que son prix soit de 299 euros, dans les magasins comme Amazon on la trouve à 367 euros, même avec une remise incluse.

Donc, si vous voulez vraiment un Dyson très bon marché, ce Dyson V7 Motorhead pour seulement 247 euros est une bonne affaire disponible chez MediaMarkt.

Il propose également la livraison gratuite ou la collecte gratuite dans bon nombre de ses magasins physiques. Ce n’est certainement pas l’un des moins chers, mais c’est l’un des plus puissants.

