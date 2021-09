Ce sont les fonctionnalités iOS 15 qui ont été retardées

in

Apple a annoncé iOS 15 en juin lors de la WWDC 2021 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le partage de médias en temps réel dans FaceTime, un Safari repensé, le mode Focus, etc. Cependant, bien que iOS 15 soit désormais disponible pour tous les utilisateurs, certaines des fonctionnalités annoncées lors de la WWDC ont été reportées à une future mise à jour.

Chaque année, lors de la phase bêta finale, certaines fonctionnalités annoncées précédemment sont supprimées avant la sortie officielle d’une nouvelle version d’iOS. Dans la plupart des cas, Apple supprime une fonctionnalité car elle ne fonctionne pas encore correctement, les ingénieurs ont donc besoin de plus de temps pour tout réparer.

Continuez à lire pendant que nous détaillons ce qui n’est pas disponible dans la première version officielle d’iOS 15.

SharePlay

SharePlay est l’une des fonctionnalités clés d’iOS 15, car il permet aux utilisateurs de partager une chanson, une vidéo ou même l’écran de l’appareil avec d’autres personnes via FaceTime. Il s’agissait de la première fonctionnalité présentée par Apple sur scène à la WWDC 2021, et elle était disponible pour les développeurs et autres utilisateurs de la version bêta.

Suite à la sortie d’iOS 15 bêta 6, Apple a confirmé que SharePlay a été désactivé et ne fait plus partie de la version d’iOS 15. La société ne détaille pas les raisons du retard de SharePlay, mais elle demande aux développeurs de supprimer la fonctionnalité de leurs applications s’ils envisagent de les mettre à jour avec la prise en charge d’iOS 15 peu de temps après le lancement officiel.

SharePlay a été désactivé pour une utilisation dans les versions bêta 6 pour développeurs d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15, et sera désactivé dans la prochaine version bêta 6 de macOS Monterey. SharePlay sera également désactivé pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera réactivé dans les futures versions bêta des développeurs et sera lancé au public dans les mises à jour logicielles plus tard cet automne.

Cartes d’identité

iOS 15 ajoutera la prise en charge des cartes d’identité dans l’application Wallet. De cette façon, les utilisateurs pourront stocker des documents tels que leur permis de conduire sur leur iPhone. Cependant, cette fonctionnalité ne fait pas partie de la première version d’iOS 15.

Vous pouvez ajouter votre permis de conduire et votre identifiant d’État à Wallet sur votre iPhone et une Apple Watch couplée et les présenter en toute sécurité aux points de contrôle de la TSA.

La prise en charge des cartes d’identité a été annoncée à la WWDC 2021, mais elle n’est jamais devenue disponible pour les utilisateurs bêta. Apple avait déjà confirmé sur son site Web que cette fonctionnalité serait publiée séparément avec une autre mise à jour pour les utilisateurs d’iOS 15 plus tard cette année. Il est également important de noter que les cartes d’identité dans l’application Wallet seront disponibles exclusivement pour les utilisateurs américains.

. a détaillé le fonctionnement de la prise en charge des cartes d’identité dans iOS 15, y compris un premier aperçu d’un nouveau système de vérification des documents avec des selfies.

Rapport de confidentialité de l’application

Apple continue d’ajouter plus de contrôles de confidentialité à son système d’exploitation, et la société a annoncé un nouveau rapport de confidentialité des applications avec iOS 15. Ce rapport peut être trouvé dans l’application Paramètres avec des détails sur les données et les capteurs auxquels chaque application a accédé au cours des sept dernières jours.

Une section dans Paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, à vos photos, à votre appareil photo, à votre microphone et à vos contacts au cours des sept derniers jours. Il vous montre également quelles applications ont contacté d’autres domaines et depuis combien de temps elles les ont contactés.

Malheureusement, le rapport sur la confidentialité des applications nécessitera l’activation d’une future mise à jour iOS 15, car Apple indique que le rapport n’est pas disponible au lancement.

Domaine de messagerie personnalisé

Apple a silencieusement confirmé sur son site Web que les utilisateurs pourront utiliser leurs propres domaines pour personnaliser les adresses e-mail iCloud. La nouvelle option devrait également fonctionner avec les membres de la famille via le partage familial iCloud.

Personnalisez votre adresse de messagerie iCloud avec un nom de domaine personnalisé et invitez les membres de votre famille à utiliser le même domaine avec leurs comptes de messagerie iCloud.

Jusqu’à présent, cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs d’iOS 15. Apple dit que certaines des fonctionnalités d’iCloud + arriveront plus tard cette année.

Navigation 3D détaillée dans CarPlay

Apple a démontré à la WWDC 2021 comment il a amélioré son application Maps avec iOS 15, qui comprend désormais un globe interactif 3D, de nouvelles fonctionnalités de conduite, une recherche améliorée, des guides organisés et des bâtiments détaillés dans certaines villes.

Explorez des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sans précédent pour l’élévation, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère et plus encore.

Bien que la fonctionnalité soit actuellement disponible dans iOS 15, la même chose ne peut pas être trouvée dans Apple CarPlay. La société indique que la navigation détaillée 3D devrait arriver dans CarPlay à une date ultérieure.

Contacts hérités

Apple permettra enfin aux utilisateurs de définir « Legacy Contacts » sur leur identifiant Apple en cas de décès. Ces contacts pourront alors accéder à votre compte et à vos données même sans avoir votre mot de passe. Bien sûr, cela nécessite la preuve que le propriétaire de l’identifiant Apple est décédé.

Le programme Digital Legacy vous permet de désigner des personnes en tant que contacts Legacy afin qu’elles puissent accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès.

La fonctionnalité Legacy Contacts était disponible pour les utilisateurs bêta d’iOS 15 jusqu’à la quatrième version, mais elle a maintenant été supprimée. Apple dit que l’option “reviendra dans une future version”.

Contrôle universel

Le contrôle universel est l’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 15. Présenté à la WWDC, il permet aux utilisateurs de Mac de contrôler un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal.

Un seul clavier et une seule souris ou un seul pavé tactile fonctionnent désormais de manière transparente entre votre Mac et votre iPad – ils se connectent même à plusieurs appareils du même. Déplacez votre curseur de votre Mac vers votre iPad, tapez sur votre Mac et il apparaît sur votre iPad.

Malheureusement, Universal Control n’est pas disponible avec la version iOS 15 car il nécessite également macOS Monterey, qui sortira plus tard cette année.

Mieux trouver mon support pour les AirPods

Semblable aux AirTags, iOS 15 utilisera la technologie Bluetooth pour localiser avec précision les AirPod lorsque vous êtes à proximité d’eux mais que vous ne savez pas exactement où se trouvent les écouteurs. Cette fonctionnalité sera disponible pour les AirPods Pro et les AirPods Max et affichera également l’emplacement actuel des AirPods sur la carte même lorsqu’ils ne sont pas connectés à votre iPhone ou iPad.

Cependant, cette fonctionnalité ne fait pas non plus partie de la version initiale d’iOS 15 et, selon Apple, viendra avec une mise à jour ultérieure.

Conclure

Certaines de ces fonctionnalités mentionnées ici seront probablement ajoutées aux futures mises à jour iOS 15 telles que iOS 15.1 ou iOS 15.2. Espérons qu’ils seront tous disponibles au public d’ici la fin de cette année.

Quelles fonctionnalités d’iOS 15 êtes-vous le plus impatient d’essayer ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :