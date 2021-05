Ce sont les fruits et légumes que vous devez laver et désinfecter plus soigneusement | Vie

Bien qu’à première vue, ils puissent sembler propres, les fruits et légumes présentent des traces de pesticides, de produits chimiques et d’autres saletés qu’il est important de nettoyer avant de les manger. Ce sont ceux que vous devez laver et désinfecter le plus soigneusement.

Bien qu’ils puissent paraître propres et brillants dès que vous les apportez du supermarché, les fruits et légumes ont des traces de pesticides, de produits chimiques, de bactéries et d’autres types de saleté qui doivent être nettoyés. Ceci est particulièrement important si vous allez consommer ces aliments avec leur peau ou si vous allez les peler et les cuire plus tard, car ils peuvent rester toxiques pour le corps.

Sur le marché, vous pouvez trouver différents produits pour désinfecter les fruits et légumes, comme celui de Mercadona, qui doit simplement être dilué dans l’eau et immergé pendant quelques minutes pour qu’ils soient prêts à être consommés.

Lorsque vous mangez une orange ou préparez du jus, ne jetez pas la peau: elle a de nombreuses utilisations très utiles pour nettoyer et aromatiser qui vous surprendront.

Cependant, vous avez également la possibilité de laver les fruits et légumes sans produits commerciaux. Prenez note des aliments qui peuvent contenir plus de traces de pesticides, de produits chimiques et de bactéries, ainsi que de la technique que vous pouvez mettre en œuvre pour les désinfecter à la maison:

Des fraises. Pour éliminer les produits chimiques et les bactéries des fraises, ajoutez de l’eau tiède dans un bol et dissolvez une cuillère à café de sel pour chaque tasse d’eau. Laisser refroidir le mélange et ajouter les fraises une fois refroidies. Laissez-les tremper pendant quelques minutes, puis rincez-les sous l’eau courante froide (si vous utilisez de l’eau chaude, des germes peuvent pénétrer dans le fruit). Nectarines. Les nectarines peuvent avoir des traces de pesticides et de bactéries, alors lavez-les bien avant de les manger. Pour ce faire, remplissez un récipient d’eau et ajoutez 30 grammes de bicarbonate de soude pour 100 ml d’eau. Laissez tremper les nectarines pendant environ 15 minutes et rincez-les sous l’eau courante pour les manger. Pommes. Ne vous laissez pas berner par leur peau brillante: ils ne brillent pas d’être propres, mais des produits chimiques qui leur donnent ce look. Utilisez une brosse à poils doux et frottez doucement sous le robinet pour enlever cette couche de cire. Raisin. Mettez deux cuillères à café de sel et deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans un récipient avec un couvercle, ajoutez les raisins et fermez-le. Ensuite, secouez doucement pour couvrir les fruits, laissez reposer quelques minutes et rincez à l’eau froide.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Les pêches. Frottez bien la peau des pêches lorsque vous les lavez sous le robinet. Utilisez vos mains, car une brosse peut endommager la peau. Cerises. Comme les pommes, elles peuvent être enduites de cire chimique pour leur donner un aspect brillant. Éliminez-le en les plongeant dans un récipient rempli d’eau avec une tasse de vinaigre. Laissez-les tremper pendant 15 minutes et rincez. Poires. Éliminez les traces de produits chimiques en les lavant dans de l’eau avec un peu de vinaigre et du jus de citron. Laisser agir quelques minutes, rincer et ils seront prêts à manger. Tomates. Laissez-les sous l’eau courante froide pendant 30 à 60 secondes et frottez votre peau avec vos mains pour éliminer les germes et les pesticides.