Ce sont les gagnants des Golden Globes – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Qui sont les gagnants des Golden Globes ? La question qui s’est déchaînée après les récompenses n’a pas été diffusée à la télévision.

Aujourd’hui soir 9 janvier, la 79e édition des Golden Globes se déroule en pleine polémique avec les acteurs et la présence de la variante Omicron aux États-Unis.

Parce que les Golden Globes ne sont pas diffusés à la télévision, on vous dit qui sont les acteurs gagnants de 2022.

Voici les acteurs et actrices primés aux Golden Globes

Au milieu des nouvelles mesures dues à l’arrivée de la variante Omicron du Covid-19 aux États-Unis, les Golden Globes en sont à leur 79e édition.

En raison de l’importance du grand événement pour le jeu d’acteur, nous vous indiquons les acteurs et actrices qui ont remporté le Golden Globe.

Ariana DeBose : Meilleure actrice dans un second rôle pour « West Side Story ».

Jason Sudeikis : Meilleur acteur dans une série musicale pour ‘Ted Lasso’.

O Yeong-su : Meilleure performance d’acteur dans un second rôle pour « Squid Game ».

Sarah Snook : Meilleure actrice pour « Succession ».

Jeremy Strong : Meilleur acteur dramatique pour « Succession ».

Michael Keaton : Meilleur acteur dans une mini-série pour ‘Dopesick’.

Kate Winslet : Meilleure actrice dans une mini-série pour « Mare of Easttown ».

Will Smith : Meilleur acteur pour le roi Richard.

Jean Smart : Meilleure actrice pour « Hacks ».

Andrew Garfield : Meilleure performance dans un film musical pour ‘tick… tick… BOOM!’.

Kodi Smit-McPhee : Meilleur acteur dans un second rôle pour « The Powe of the Dog ».

Mj Rodríguez : Meilleure actrice pour « Pose ».

Rachel Zegler : Meilleure actrice dans un film musical pour « West Side Story ».

Nicole Kidman : Meilleure actrice dans un drame pour « Being the Ricardos ».

Des séries et des films acclamés sont également ajoutés à la liste des gagnants des Golden Globes, en voici quelques-uns :

Charme : Meilleur film d’animation

Drive My Car : Meilleur film en langue étrangère

Le chemin de fer clandestin : Meilleure série limitée

West Side Story : Meilleure comédie musicale et comédie musicale.

Le pouvoir du chien : meilleur film dramatique

C’est ainsi que les Golden Globes ont conclu leur 79e édition après trois heures de transmission.