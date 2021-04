Ce sont les groupes de la Coupe d’Amérique du Sud 2021

04/10/2021 à 04:54 CEST

La Coupe d’Amérique du Sud gagne en importance et se consolide comme un tournoi de plus en plus appétissant sur la scène continentale. Après 20 ans d’existence, Conmebol a décidé d’introduire une phase de groupes, dans le cadre de l’expansion des équipes participantes, divisant 32 équipes en huit clés.

Ce nouveau format comprend six équipes brésiliennes, six argentines, 16 équipes de la première phase et les quatre équipes qui seront éliminées lors de la troisième phase préliminaire de la Copa Libertadores. qui sont en lice: San Lorenzo – Santos, Bolívar – Junior Barranquilla, Libertad – At. National et indépendant de la vallée – Guilde.

La phase de groupes se jouera du 20 avril au 27 mai. Seul le premier classé des huit groupes accédera aux huitièmes de finale, où il y aura le huitième classé de la phase de groupes de la Copa Libertadores.

🤩 C’est ainsi que s’est déroulée la phase de groupe CONMEBOL #Sudamericana 2021, qui commence le 20/04! #LaGranConquista pic.twitter.com/QGdR1DPXyf – CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 9 avril 2021

Après le tirage au sort organisé ce vendredi au siège de la Conmebol à Luque, au Paraguay, c’est ainsi que sont restés les huit groupes de la Copa Sudamericana 2021:

groupe A

Rosario Central (ARG) Huachipato (CHI) 12 octobre (PAR) San Lorenzo (ARG) ou Santos (BRA)

Groupe B

Indépendant (ARG) Bahia (BRA) Guabirá (BOL) Montevideo City (URU) ou Fenix ​​(URU)

Groupe C

Jorge Wilstermann (BOL) Arsenal (ARG) Ceará (BRA) Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL)

Groupe D

Ath. Paranaense (BRA) Melgar (PER) Aucas (EQU) Métropolitain (VEN)

Groupe E

Corinthiens (BRA) Sport Huancayo (PER) River Plate (PAR) Peñarol (URU) ou Cerro Largo (URU)

Groupe F

Newell’s Old Boys (ARG) Palestinien (CHI) At. Goianiense (BRA) Libertad (PAR) ou At. National (COL)

Groupe G

Emelec (EQU) Tolima (COL) Talleres (ARG) Red Bull Bragantino (SOUTIEN-GORGE)

Groupe H

Guilde Lanús (ARG) La Equidad (COL) Aragua (VEN) (BRA) ou Indépendant de la Vallée (ECU)

S’il n’y a pas d’interférence de la pandémie Covid-19, la finale du tournoi, un seul match, est prévue le 6 novembre à un endroit encore à déterminer par la Conmebol.