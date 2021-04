Ce sont les iMac avec Apple M1, une explosion de couleurs | La technologie

Cela a été difficile, mais nous avons déjà ici le nouvel iMac de 2021. Ils présentent la nouvelle architecture M1, et un design très optimiste et coloré.

Comme cela avait été dit, Apple a livré et révèle enfin sa nouvelle gamme d’ordinateurs iMac pour 2021.

Si vous ne les connaissez pas, les iMac sont ordinateurs de bureau sur lesquels tout le matériel est intégré au moniteur. Pour cette nouvelle version, Apple mise sur le design de l’écran ultra-fin, décliné dans des couleurs vives.

Parmi les nouveautés matérielles que nous avons le nouveau processeur Apple M1 avec architecture ARM, qui laisse derrière les processeurs d’Intel et d’AMD. D’autres aspects tels que le nouveau bouton TouchID ou le nouveau système audio sont également des protagonistes.

le Moniteur 24 pouces il dispose d’un nouvel écran Retina 4.5K. Apple a placé sur le devant un nouvelle caméra FaceTime HD 1080p, spécialement conçu pour les appels vidéo. C’est le meilleur appareil photo qu’un Mac ait jamais possédé.

Pour dissiper la chaleur dans un boîtier aussi mince, ils ont conçu un nouveau système de ventilation avec deux ventilateurs à l’avant.

Le nouveau système audio cache six haut-parleurs autour de l’enceinte entière, pour produire un son spatial.

UNE nouveau bouton Touch ID sur le clavier vous permet de déverrouiller votre ordinateur ou de payer en magasin, simplement en touchant un bouton.

Mais la vedette du nouveau matériel est, logiquement, le nouveau processeur Apple M1 avec architecture ARM, que nous avons déjà vu l’année dernière dans le MacBook.

Ce SoC basse consommation dispose d’un processeur et d’un GPU 7/8 cœurs (selon le modèle), améliorant la capacité graphique de l’iMac de plus de 1500%.

Le nouveau iMac avec Apple M1 communique avec le monde via un connecteur ThunderBolt / USB 4, et il est livré avec MacOS Big Sur pré-installé.

Le modèle avec Apple M1 (GPU 7 cœurs), 8 Go de mémoire partagée, 256 Go de SSD deux ports Thunderbolt et un clavier Mag coûteront 1 449 euros.

Si vous voulez le modèle avec Ports USB 3.0, Apple M1 (GPU 8 cœurs), Magic Keyboard avec Touch ID et Ethernet, le prix monte à 1 669 $.

Et il existe un modèle qui double le stockage jusqu’à 512 Go de mémoire interne au prix de 1 889 euros.

Il peut être réservé à partir de 30 avril, avec livraison la seconde quinzaine de mai.