Ce sont les ingrédients d’une stratégie de BI en libre-service

Les implémentations de BI en libre-service sont un peu comme des gâteaux dans la mesure où elles ne se déroulent pas bien sans une recette éprouvée du succès. Si vous ne voulez pas que des analystes surchargés, des utilisateurs finaux frustrés ou qu’une solution inutilisée creuse un trou dans votre portefeuille, il est préférable de concevoir une stratégie autour de votre organisation et de ses besoins spécifiques.

Mais à quoi ressemble une stratégie complète de BI en libre-service ? Nous avons répertorié les ingrédients nécessaires pour que vous puissiez lancer un programme voué au succès.

Qu’est-ce que la BI en libre-service ?

La BI en libre-service est un sous-ensemble de la veille économique, la collecte et l’analyse de données pertinentes pour les intérêts de votre entreprise. La variété en libre-service permet aux utilisateurs de nombreux départements ou divisions au sein d’une organisation de développer leurs propres idées en rassemblant les informations dont ils ont besoin sans avoir à attendre de l’aide. Mais même cette saveur de BI repose sur des analystes de données et d’autres membres du personnel informatique pour faciliter.

Sachez qui vous servez

Connaître vos utilisateurs, tous vos utilisateurs, est la première étape de la création de votre stratégie de BI en libre-service. Vous ne serez pas en mesure de prédire comment chaque utilisateur interagira avec les rapports de données ou à quelle distance dans les mauvaises herbes chaque personne en particulier voudra aller, donc la meilleure approche est de planifier tous les niveaux de confort à la fois avec les données et avec le l’outil libre-service que vous mettez en œuvre.

Il est beaucoup plus facile de définir chaque segment de vos utilisateurs en fonction de leur niveau de compétence que de les définir, par exemple, par leur rôle commercial. Un nouveau diplômé universitaire, par exemple, pourrait être beaucoup plus à l’aise de personnaliser un rapport standard en fonction de ce dont il a besoin pour son rapport de conversion mensuel, tandis qu’un responsable chevronné de haut niveau pourrait ne pas être intéressé à apprendre à effectuer les modifications les plus simples. Ne triez pas vos utilisateurs avant même de commencer – donnez-leur l’outil et une variété de points de départ, et laissez-les trier eux-mêmes.

Et encore une fois, n’oubliez pas vos travailleurs de l’information dans les coulisses ! Considérez les capacités dont ils auront besoin pour se connecter aux sources de données, nettoyer les objets de données pour les utilisateurs finaux non techniques, créer des rapports et des tableaux de bord prédéfinis, etc.

Donnez des options à vos utilisateurs

Qu’ils soient analystes de données ou consommateurs de données, tous ceux qui utilisent votre solution de BI en libre-service vont changer. Ils grandissent, ils se sentent plus à l’aise avec leurs rôles, leurs métiers, leurs outils. Votre stratégie doit avoir des pistes définies pour tous les niveaux d’utilisateurs, mais vous devez également leur donner la possibilité de monter et de descendre, de monter de niveau lorsque leur travail l’exige et même de descendre de niveau lorsqu’ils rejoignent, par exemple, l’équipe de direction. Cela n’a aucun sens de garder vos utilisateurs dans leurs catégories de compétences d’origine, car les humains refuseront systématiquement de rester immobiles. Tout comme vous définissez les mises à niveau que vous apportez au logiciel de données que vous exécutez, vous devez identifier les voies de croissance dans votre implémentation de BI en libre-service.

Surveiller les commentaires

Il ne suffit pas de définir votre stratégie : vous devez également mesurer son évolution. Un plan de surveillance de l’utilisation vous aidera à choisir les directions à suivre pour votre stratégie de libre-service.

Par exemple, vous remarquerez peut-être qu’un service ou une entreprise cliente utilise fréquemment la solution alors que d’autres ne l’ont pas encore adoptée. Avec l’aide du service informatique, vous pouvez diagnostiquer le problème. Peut-être que ces utilisateurs ne peuvent pas trouver les données dont ils ont besoin, ou peut-être que les rapports auxquels ils font référence se chargent trop lentement parce que les paramètres de filtre sont incorrects.

Quelle que soit la préoccupation, la surveillance vous aidera à identifier les opportunités pour vous assurer que tout le monde profite de votre implémentation de BI en libre-service.

Affiner et itérer

Votre plan devra changer. Il ne s’agit même pas de savoir si votre plan change ; c’est une question de quand et combien.

Il y a des douzaines de variables fluctuantes à prendre en compte lorsque vous évoluez, y compris, mais sans s’y limiter :

Changements dans la démographie des utilisateursCapacité des ressources techniquesBudget des serveurs supplémentairesIncorporation de nouvelles sources de donnéesLa sortie de nouvelles fonctionnalités d’analyse

Ainsi, bien qu’il puisse être tentant de passer des heures agitées à souhaiter que votre mise en œuvre initiale puisse s’adapter à de tels changements, il est préférable d’adapter simplement votre approche à la nouvelle réalité. Rester agile est la clé finale d’une stratégie BI en libre-service réussie. Si vous êtes à l’écoute de votre public, offrez aux utilisateurs une variété d’outils d’analyse, gardez un œil sur leur expérience et êtes prêt à vous adapter au besoin, votre BI en libre-service ravira, comme un soufflé parfaitement cuit.

Publié à l’origine avec Analytics Insight.

