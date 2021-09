Ce sont les jeux gratuits PlayStation Plus d’octobre 2021

Eh bien, il est temps pour une nouvelle série de jeux gratuits avec l’aimable autorisation de PlayStation Plus, et les offres pour octobre 2021 semblent très attrayantes. Que vous aimiez les temps froids sur le terrain de golf, que vous viviez un théâtre de guerre épique ou que vous fassiez des craquements dans des tournois d’arts martiaux d’un autre monde, PlayStation est là avec les marchandises que vous soyez sur PS4 ou PS5.

Veuillez noter que bien que les jeux PS4 soient jouables sur PS5 via une rétrocompatibilité, vous ne pouvez évidemment pas lire les titres PS5 sur PS4. Cela va sans dire, mais juste un avertissement car l’un de ces jeux n’est pas disponible sur PS4.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir les jeux PlayStation Plus d’octobre 2021 en action.

Les jeux PlayStation Plus d’octobre 2021 sont :

Let Hell Loose (PS5) – Un jeu de tir tactique multijoueur à la première personne se déroulant dans certaines des batailles les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale sur les fronts est et ouest. Plus de 100 joueurs s’affrontent dans des matchs 50v50 avec 14 rôles différents, de nombreux types d’armures, des armes et des équipements authentiques.

PGA Tour 2K21 (PS4) – Vous voulez prouver que vous avez ce qu’il faut pour être un champion PGA ? Eh bien, vous pouvez le faire dans cette simulation de golf professionnel incroyablement réaliste. Créez votre personnage et affrontez d’autres joueurs des parcours de golf les plus célèbres du monde réel.

Mortal Kombat X (PS4) – Ce jeu de combat classique vous permet d’opposer Jason Voorhees à partir du vendredi 13 à des personnages emblématiques comme Scorpion, Sub Zero, Johnny Cage et Sonya Blade. Débordant de contenu et de personnages invités fantastiques, c’est un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment une bonne bagarre désordonnée.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

