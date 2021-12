Ce sont les jeux PlayStation Plus gratuits pour décembre 2021

L’un des plus grands avantages d’un abonnement PlayStation Plus est les jeux gratuits que vous obtenez chaque mois. Les jeux PlayStation Plus gratuits proposés ce mois-ci incluent trois titres majeurs, tous disponibles sur PS4 ou PS5. Consultez la liste des jeux ci-dessous, avec des téléchargements disponibles à partir de 7 décembre. Profitez du prix de gratuit jusqu’au 3 janvier 2022.

Tenez-vous droit : jusqu’à ce que vous tombiez (PSVR)



Until You Fall est un jeu fantastique mêlé au monde de la synthwave. Dans ce titre de combat à l’épée, vous affronterez des monstruosités imprégnées de magie dans une atmosphère de roguelite. Pendant que vous jouez, vous êtes chargé de bouger votre corps et de vous déplacer en rythme avec le rythme de la synthwave, ce qui donne lieu à des combats mémorables.

25 $ sur le PlayStation Store

Les meilleures exclusivités pour PlayStation Plus ce mois-ci

Les exclusivités sont des contenus bonus gratuits disponibles sur le PlayStation Store pour les abonnés PlayStation Plus. Il s’agit généralement d’un skin de personnage ou d’arme, mais parfois, vous pourriez trouver une offre pour du contenu exclusif comme des armes bonus, de la monnaie dans le jeu ou des avantages ! Chaque mois, nous mettrons à jour cette section avec les meilleures exclusivités PlayStation Plus pour que vous ne manquiez jamais les bonnes choses.

Prenez du matériel : Rocket League PlayStation Plus Pack



Avec Rocket League désormais gratuit, c’est le meilleur moment pour les joueurs de récupérer ce pack Rocket League gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus. Le pack comprend quatre éléments de personnalisation uniques, dont de nouvelles roues, un boost de fumée, un sentier et une nouvelle bannière pour votre voiture.

Voir sur le PlayStation Store

Les meilleures offres pour PlayStation Plus ce mois-ci

Les comptes PlayStation Plus bénéficient également de remises sur certains jeux en dehors des jeux gratuits et du contenu exclusif. Chaque mois, nous vous informerons de la meilleures offres pour les comptes PlayStation Plus en comparant les prix, les offres et le contenu.

C’est une fête : Call of Duty® : Black Ops Cold War – Pack de combat (Motorpool)



Le mode de jeu Warzone de Call of Duty fait fureur ces derniers temps, et les abonnés PlayStation Plus peuvent récupérer des objets bonus gratuits à emporter au combat. Le dernier pack de combat pour Warzone comprend un skin d’opérateur épique pour Kwan Song, un plan de fusil tactique épique, un accessoire de poignet épique, un autocollant rare, une carte d’appel légendaire et un jeton Double XP de 60 minutes.

Voir sur le PlayStation Store

Quel est votre jeu préféré que vous avez obtenu gratuitement avec PlayStation Plus ?

Décembre apporte un autre mois de variété pour les abonnés PlayStation Plus, car une poignée de gros titres arrivent gratuitement sur le service. Tout d’abord, Godfall: Challenger Edition est un tout nouveau titre qui donne aux joueurs la chance de plonger dans un slasher looter extrêmement populaire avec une longueur d’avance.

Ailleurs dans la programmation de ce mois-ci, DC Lego Super-Villains est un jeu amusant à découvrir pour ceux qui recherchent le plaisir chaotique d’un titre LEGO. Enfin, Mortal Shell est le jeu parfait pour ceux qui cherchent à gratter les démangeaisons d’un jeu Soulslike avant le lancement d’Elden Ring l’année prochaine.

Dans l’ensemble, ces jeux représentent toujours une tonne de genres différents que les fans peuvent découvrir sans frais supplémentaires, ce qui est la raison d’être de PlayStation Plus. Alors dites-nous quel jeu vous avez aimé et lequel vous passionne ce mois-ci. Envoyez-nous un Tweet sur @AndroidCentral et dites-nous tout à ce sujet.

