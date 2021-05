Ce sont les jeux PlayStation Plus gratuits pour juin 2021

L’un des plus grands avantages d’un abonnement PlayStation Plus est les jeux gratuits que vous obtenez chaque mois. Les jeux PlayStation Plus gratuits proposés ce mois-ci incluent trois titres majeurs, tous disponibles sur PS4 ou PS5. Consultez la liste des jeux ci-dessous, avec des téléchargements disponibles à partir de 1 juin. Profitez du prix de la gratuité jusqu’au 30 juin 2021.

Un souffle du passé : Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown



Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown est un remake complet du jeu original et exclusif à la console PlayStation. Mieux encore, les joueurs ont beaucoup de temps pour le réclamer, car le jeu sera disponible sur PlayStation Plus pendant environ deux mois, ainsi que sur PlayStation Now en juin.

Les meilleures exclusivités pour PlayStation Plus ce mois-ci

Les exclusivités sont des contenus bonus gratuits disponibles sur le PlayStation Store pour les abonnés PlayStation Plus. Il s’agit généralement d’un skin de personnage ou d’arme, mais parfois, vous pourriez trouver une offre pour du contenu exclusif comme des armes bonus, de la monnaie dans le jeu ou des avantages ! Chaque mois, nous mettrons à jour cette section avec les meilleures exclusivités PlayStation Plus pour que vous ne manquiez jamais les bonnes choses.

Prenez du matériel : Rocket League PlayStation Plus Pack



Rocket League devenant bientôt un jeu gratuit, c’est maintenant le meilleur moment pour les joueurs de se procurer ce pack Rocket League qui est gratuit pour les abonnés PlayStation Plus. Le pack comprend quatre éléments de personnalisation uniques, dont de nouvelles roues, un boost de fumée, un sentier et une nouvelle bannière pour votre voiture.

C’est une fête : Warzone Combat Pack (Saison 5 Reloaded)



Le mode de jeu Warzone de Call of Duty fait fureur ces derniers temps, et les abonnés PlayStation Plus peuvent récupérer des objets bonus gratuits à emporter au combat. Le dernier pack de combat pour Warzone comprend un skin d’opérateur épique pour Otter, un plan de pistolet légendaire, un couteau épique et de nombreux autres objets épiques, y compris un charme d’arme, une carte de visite et un emblème à utiliser dans le jeu.

Les meilleures offres pour PlayStation Plus ce mois-ci

En dehors des jeux gratuits et du contenu exclusif, les comptes PlayStation Plus bénéficient également de réductions sur certains jeux. Chaque mois, nous vous informerons de la meilleures offres pour les comptes PlayStation Plus en comparant les prix, les offres et le contenu.

Une tonne d’équipement: Fortnite PlayStation Plus Celebration Pack



Le dernier pack de célébration pour Fortnite est ici et encore une fois gratuit pour ceux qui ont PlayStation Plus. Ce pack comprend le Perfect Point Pickaxe, le Point Patrol Wrap, le “Quoi?” Emoji et une toute nouvelle bannière à montrer dans Fortnite.

Quel est votre jeu préféré que vous avez obtenu gratuitement avec PlayStation Plus?

Après le grand mois de mai de titres PlayStation Plus, June remonte un peu et propose des titres amusants aux joueurs à récupérer pour les mois d’été à venir. Tout d’abord, Operation: Tango représente un jeu coopératif amusant dans lequel des amis peuvent faire équipe et jouer à travers divers paramètres sur le thème de l’espionnage tout en s’affrontant contre d’autres concurrents.

Ailleurs dans la programmation de ce mois-ci, Star Wars: Squadrons fait son entrée dans la bibliothèque PlayStation Plus, donnant aux fans une chance de plonger dans l’un des meilleurs simulateurs de vol à la première personne de ces dernières années. Il est peut-être passé inaperçu au lancement, mais Squadrons est l’un des meilleurs jeux Star Wars sortis ces dernières années. C’est un jeu incontournable pour les fans qui possèdent également un casque PSVR. Enfin, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown est un autre ajout énorme, donnant aux fans la chance de se replonger dans l’une des meilleures séries de jeux de combat de tous les temps dans un remake complet.

Dans l’ensemble, ces jeux représentent toujours une tonne de genres différents que les fans peuvent découvrir sans frais supplémentaires, ce qui est la raison d’être de PlayStation Plus. Dites-nous quel jeu vous avez aimé et lequel vous passionne ce mois-ci ! Envoyez-nous un Tweet sur @AndroidCentral et racontez-nous tout !

