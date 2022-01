Ce sont les joueurs qui ont donné le plus de points à leur équipe en Liga en 2021

31/12/2021 à 16h15 CET

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, et l’Atlético de Madrid, Luis Suarez, sont les deux joueurs qui ont donné le plus de points (23) à leurs équipes respectives en 2021. Le podium est complété par l’attaquant du Real Betis, Borja Iglesias, avec un total de 17.

Le Français, qui vit l’un des moments les plus doux de sa carrière dans la capitale, est devenu le joueur le plus décisif de l’équipe de Carlo Ancelotti : jusqu’à présent cette saison, il a marqué 20 buts et distribué huit passes décisives.

L’Uruguayen, pour sa part, ne vit pas son meilleur moment en Liga, un peu à la manière de l’équipe de Cholo Simeone, et ses records pour l’année universitaire 2021/22 sont loin de ce qui a été démontré jusqu’à présent : huit buts et deux passes décisives en 24 matchs au total.

Le Real Betis clôture 2021 en grand

L’attaquant du Betis Borja Iglesias a été l’un des grands noms de 2021 au Real Betis. La qualification pour la Ligue Europa (et l’accès à la phase précédente des huitièmes de finale) et la croissance en Liga ont catapulté l’équipe andalouse.

La réalité du club est significative: occupe la troisième place de la Liga avec un total de 33 points et ils restent avec un avantage de quatre sur l’Atlético de Madrid, qui marque la zone de la Ligue Europa. Le Real Madrid, leader, en compte 46 et Séville, deuxième, un total de 38.