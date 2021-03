Ce sont les Love Islanders les plus riches de tous les temps ⋆ .

Love Island a créé des moments télévisés emblématiques, les couples les plus mignons et un groupe de millionnaires. De toute évidence, ils vont tous dans la série par amour, mais cela ne fait pas de mal de gagner de l’argent après avoir quitté la série. Et le top 10 des Love Islanders les plus riches en a fait BEAUCOUP.

Pilot Fish Media a estimé la valeur nette des insulaires les plus prospères et la valeur nette moyenne d’un insulaire étant de 2 192 308 £ occasionnels, j’envisage vraiment de remplir un formulaire de demande.

Grâce aux publications sponsorisées, aux campagnes avec des marques de mode rapide et au travail à la télévision, les anciens Islanders engrangent leur argent. Ils peuvent gagner entre 2 000 £ et 65 000 £ pour un seul message publicitaire sur leur Instagram. Cela s’additionne rapidement et donne aux deux meilleurs Love Islanders une valeur nette de près de 5 millions de livres sterling.

Voici les Love Islanders les plus riches de tous les temps:

10. Olivia Attwood

Valeur nette estimée: 1 200 000 £

Olivia, finaliste de Love Island en 2017, a très bien réussi depuis son départ de la villa et peut gagner près de 3000 £ par publication Instagram.

Olivia a gagné son argent grâce à des apparitions à la télévision sur TOWIE et à sa propre émission de télé-réalité, à des publicités pour des marques telles que VK, Fuel Station juices et KFC.

Elle a également conclu un accord majeur avec I Saw It First et a récemment publié une collection avec la marque de mode rapide.

9. Chris Hughes

Valeur nette estimée: 1 400 000 £

L’ex-Chris d’Olivia gagne un peu plus qu’Olivia, car on estime qu’il peut plus de 3500 £ par publication Instagram.

Chris a fait fortune grâce à des publicités sponsorisées, travaillant comme expert pour la couverture des courses de chevaux d’ITV et ses deux émissions de téléréalité sur ITV, la première avec Kem et la seconde avec Olivia.

8. Kem Cetinay

Valeur nette estimée: 1 500 000 £

Kem vient juste de gagner son bestie de Love Island Chris avec une valeur nette estimée à 1,5 million de livres sterling et est en mesure de gagner un peu plus de 5000 £ pour une seule publication Instagram.

Il a fait son argent grâce à des publicités sponsorisées avec des marques comme Sky et Deliveroo. Kem espère probablement gagner encore plus d’argent grâce à son nouveau projet, un restaurant dans l’Essex appelé Array.

7. Megan Barton Hanson

Valeur nette estimée: 2 000 000 £

On pense que l’emblématique Islander Megan a 2 millions de livres sterling à la banque. Elle a gagné son argent grâce à des publications sponsorisées pour des marques de jouets sexuels et de beauté et peut gagner plus de 3500 £ par publication Instagram.

Megan aura également accumulé beaucoup d’argent grâce à des apparitions dans des émissions de télévision telles que Celebs Go Dating et son propre podcast You Come First.

6. Amber Gill

Valeur nette estimée: 2 000 000 £

En tant que vainqueur de Love Island en 2019, il est tout à fait logique que Amber soit aussi haut sur la liste. Peu de temps après avoir remporté l’émission, Amber a signé un contrat d’un million de livres sterling avec Miss Pap.

Elle a également gagné de l’argent grâce à des publications sponsorisées sur Instagram et a récemment lancé un plan de perte de poids avec des coûts commençant à 13,33 £ par mois pour s’inscrire au plan.

5. Tommy Fury

Valeur nette estimée: 2 400 000 £

Tommy Fury est le coup d’envoi du top cinq des Love Islanders les plus riches de tous les temps. Tommy peut gagner près de 8000 £ pour une seule publication sur Instagram.

Tommy a fait des publicités pour des marques telles que Sky, Holland et Barrett et Hellman’s Mayo.

4. Dani Dyer

Valeur nette estimée: 2 400 000 £

Dani Dyer a remporté Love Island en 2018 et est depuis devenu millionnaire. Dani peut gagner près de 30000 £ pour une seule publication sur Instagram.

Depuis qu’elle a quitté la villa, Dani a publié son propre livre, a eu une ligne de vêtements avec In The Style, sa propre gamme avec Vaseline et a commencé un podcast avec son père. Tout cela combiné est sûr de rendre le compte bancaire de Dani assez plein.

3. Molly-Mae Hague

Valeur nette estimée: 2 400 000 £

Molly-Mae n’a que 21 ans et déjà millionnaire, je veux sa vie. Molly-Mae influençait avant d’entrer dans la villa, mais depuis son départ, elle a pu gagner plus de 65000 £ pour une seule publication sur Instagram.

Molly lui a fait des millions grâce à des accords avec PrettyLittleThing, Beauty Works et à la création de sa propre fausse ligne de bronzage.

2. Alex Bowen

Valeur nette estimée: 4 500 000 £

Le deuxième Love Islander le plus riche de tous les temps est le finaliste de 2016 Alex Bowen, qui a une fortune estimée à près de 5 millions de livres sterling. Oh pour être riche et attrayant.

Alex a fait sa fortune impressionnante grâce à des publications sponsorisées sur Instagram, des modifications avec des marques de vêtements et des cadeaux.

1. Olivia Bowen

Valeur nette estimée: 4 500 000 £

Et le prix de la plus riche des insulaires de l’amour est Olivia Bowen. Olivia était finaliste de l’édition 2016 de Love Island et depuis qu’elle a quitté la villa, elle s’est si bien débrouillée.

Elle a travaillé avec In The Style sur un certain nombre de gammes de vêtements, fait des milliers de publications sponsorisées sur son Instagram et grâce à son compte personnel dédié à elle et au manoir d’Alex, elle peut gagner un revenu supplémentaire en promouvant des produits pour la maison.

Crédits d’image en vedette via Instagram @mollymae, @ab_bowen, @meganbartonhanson_

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• La montée et la chute des influenceurs: l’ère des cadeaux et des #ad posts touche-t-elle à sa fin?

• Classé: les influenceurs de la maison gagnent des millions sur Instagram

• Nous avons demandé à 15 personnes pourquoi elles ne suivaient plus les influenceurs, et Dubaï n’est pas la seule raison