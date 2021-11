Ce sont les marques d’électroménagers les plus fiables et les plus durables selon l’OCU | La technologie

Il y a un moment clé auquel chaque personne est confrontée lors de l’achat d’une maison : quelle marque d’électroménager choisir ? Cette décision, au-delà des goûts personnels, contient une décision qui peut se traduire par des économies si nous choisissons bien.

Nous avons tous vécu cette conversation avec des parents, des grands-parents et des oncles, où ils discutaient de la meilleure marque d’électroménager.

Et normalement, la marque qui, des mois avant notre choix, était censée laver notre vaisselle, refroidir nos bières et sécher nos vêtements. Le meilleur choix est toujours celui que nous faisons, cela ne fait aucun doute.

Avec curiosité, dans ma maison une marque spécifique a toujours été défendue. Mon père et ma mère l’ont fait en tirant des faits : il n’a pas statué depuis plus de 15 ans. Et vu ce qui a été vu, ils avaient raison, comme maintenant vous allez le vérifier.

L’OCU, Organisation des Consommateurs et Utilisateurs, a publié un rapport avec les meilleures marques d’appareils électroménagers en tenant compte de leur espérance de vie. De cette façon, nous avons enfin un rapport sur les marques les plus durables et les plus fiables.

Avec 85 000 avis en Belgique, France, Italie, Portugal et Espagne, ce sont les conclusions de l’étude par type d’appareil. Entre parenthèses les années moyennes de vie des appareils avant d’être changés :

Machines à laver: Miele (16 ans), AEG (12 ans), Siemens (12 ans), Balay (12 ans), Zanussi (12 ans), Bosh (11 ans, Fagor (10 ans) et Teka (10 ans). Lave-vaisselle: Miele (15 años), Balay (12 años), Bosch (12 años), AEG (12 años), Siemens (12 años), Zanussi (12 años), Fagor (10 años), Whirlpool (10 años) y Teka (10 ans). Réfrigérateurs: Miele (14 ans), Zanussi (14 ans), Smeg (13 ans), Bosch (13 ans), AEG (13 ans), Balay (13 ans), Fagor (12 ans), Teka (12 ans), LG (11 ans) et Samsung (9 ans). Sécheuses: Miele (16 ans), Siemens (12 ans), AEG (12 ans), Bosch (11 ans), Fagor (11 ans), Brandt (11 ans) et Whirlpool (10 ans).

Comme tu peux le voir, la marque qui brille par dessus toutes les autres est Miele, puisque la société allemande est la plus durable dans tous les tests et dans tous les appareils ménagers.

En plus de Miele, des marques telles que AEG, Bosch ou Balay sont également conformes à tous égards, bien qu’un peu derrière Miele. Ensuite, LG ou Samsung seraient les marques à éviter si on veut qu’elles durent de nombreuses années.

Alors, vous savez, si vous cherchez maintenant à meubler la cuisine, vous savez déjà quelles marques vous intéressent et lesquelles sont préférables de ne pas regarder.