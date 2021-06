Ce sont les matchs que vous ne pouvez pas manquer dans la première phase de l’Eurocup

in

06/11/2021

Le à 12:06 CEST

De nombreux matchs semblent intéressants dans ce prochain Championnat d’Europe en 2021. Enfin le tournoi peut être joué après avoir dû être reporté en raison du coronavirus, et dans SPORT nous préparons une liste des meilleurs matchs à ne pas manquer en phase de groupes de l’Euro.

Au total, le tournoi comprend 51 jeux comptant les phases finales à partir des huitièmes de finale. La première phase, celui des groupes, compte 36 jeux, auquel s’ajouteront les 15 restants du ‘knock-out’ final.

Le premier à prendre en compte est le match d’ouverture de l’Euro 2021, le Turquie – Italie le vendredi 11 juin à 21h00, au stade olympique de Rome.

Le lendemain, samedi, le Belgique – Russie Groupe B à 21h00 à Saint-Pétersbourg, ou sur Pays de Galles – Suisse qui se termine la première journée du groupe A, à 15h00 à Bakou.

Le dimanche 13, Wembley accueille une intéressante Angleterre – Croatie à 15h00 et plus tard à 21h00 à Amsterdam, l’hôtesse Hollande de De Jong et compagnie accueillent Ukraine.

Déjà le lundi 14, Espagne débuts dans le tournoi avant Suède à 21h00 à La Cartuja et, avant, à 18h00, Pologne et Slovaquie ils jouent l’autre match du groupe E à Saint-Pétersbourg.

Le groupe de la mort, le F, commence à démarrer le mardi 15, avec le Hongrie – Portugal à 18h00, et le match du jour, le France – Allemagne à 21h00 à Munich.

le Italie – Suisse Le mercredi 16 à 21h se démarque, tandis que le jeudi, le Danemark Braithwaite fait face au Belgique de Courtois et Hazard (18h00), et Hollande tu vois les visages avant L’Autriche (21h00.).

Suède et Slovaquie, du groupe espagnol, affrontera le vendredi 18 à 15h00, tandis que le groupe D termine la journée avec e Croatie – République tchèque (18h00), et le Angleterre – Ecosse (21h00.).

Samedi, c’est au tour de Espagne avant le Pologne Lewandowski (21h00) et le Hongrie – France (15h00), et le Portugal – Allemagne (18h00) du Groupe F termine la journée.

Le 20 juin, Italie et Pays de Galles rendez-vous à Rome (18h00) et le 21, le Russie – Danemark peut être transcendant dans la classification du groupe B.

Le mardi 22, les matchs simultanés des République Tchèque – Angleterre Oui Croatie – Ecosse seront les facteurs déterminants pour le groupe D.

Enfin, le dernier jour, les places des Groupes E et F seront décidées, avec les épingles à nourrice Slovaquie – Espagne Oui Suède – Pologne à 18h00, et d’autre part, le Allemagne – Hongrie Oui Portugal – France à 21h00 Ce dernier, probablement, le jeu de la semaine.