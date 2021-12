Ce sont les meilleures applications à télécharger sur votre nouvel iPhone et iPad

Noël est là, et si vous avez été assez bon en 2021 pour que le Père Noël vous apporte un nouvel iPhone ou iPad, vous vous demandez peut-être quelles sont les applications intéressantes pour essayer de tirer le meilleur parti de vos appareils. Ne cherchez pas plus loin, nous avons ce qu’il vous faut.

Dans notre liste d’applications, nous vous recommanderons quelques options pour essayer d’améliorer l’expérience de votre appareil iOS. Si vous êtes nouveau sur iOS, n’oubliez pas de consulter notre guide sur la façon d’utiliser l’iPhone comme un pro. Étant donné que la plupart des applications sont désormais gratuites avec des déverrouillages optionnels d’achats intégrés ou des abonnements, tout devrait être gratuit pour essayer.

Couvert

Les podcasts sont un excellent moyen d’apprendre, de se divertir et de s’informer lors de vos déplacements. Overcast est mon application de podcast préférée et fonctionne sur iPhone, iPad et Apple Silicon Mac avec une synchronisation transparente. C’est un téléchargement gratuit, et il y a un achat in-app facultatif pour des fonctionnalités supplémentaires. Overcast a été le pionnier de fonctionnalités telles que Smart Speed ​​et Voice Boost. Si Apple Podcast n’a pas bien fonctionné pour vous, Overcast est la meilleure application de podcast que vous devriez essayer.

Si vous cherchez à personnaliser votre écran d’accueil iOS, ne cherchez pas plus loin que Widgetsmith. _DavidSmith a créé une application qui vous permettra de créer des widgets incroyables et de rendre tout ce qui concerne votre écran d’accueil unique. Vous pouvez ajouter des widgets liés à la date, l’heure, votre calendrier, des photos, puis modifier les couleurs. Vous pouvez même configurer des minuteries pour ajuster les widgets pendant la journée afin que vous puissiez voir la météo dès le matin, mais ensuite votre calendrier prend le relais.

Météo carotte

Si l’application météo intégrée d’Apple n’offre pas suffisamment de fonctionnalités pour vous, vous devriez consulter Carrot Weather. Il utilise plusieurs API météo pour offrir un ensemble de données robuste, mais ce qui le distingue des autres, c’est sa personnalisation. L’interface utilisateur peut être configurée pour ressembler exactement à ce que vous voulez, et elle offre une expérience encore meilleure sur l’Apple Watch. Carrot Weather comprend une « personnalité » unique qui le rend également amusant à utiliser.

Frapper

Strike est l’une des applications les plus simples. Il est intégré à Twitter pour le nouveau service de pourboire du réseau social, mais c’est aussi un moyen gratuit d’acheter du Bitcoin. Strike permet également d’envoyer facilement de l’argent n’importe où dans le monde via le réseau Bitcoin, puis de le convertir automatiquement dans la devise locale une fois arrivé. Strike permet également d’être payé facilement en Bitcoin par votre employeur. Le service vous donne des informations sur votre compte bancaire (acheminement et numéro de compte) et vous configurez le pourcentage de votre salaire que vous souhaitez en Bitcoin contre USD. Dans l’ensemble, c’est une application pratique à avoir pour envoyer rapidement de l’argent ou acheter du Bitcoin. Je recommande également fortement Swan Bitcoin pour les achats hebdomadaires ou mensuels de Bitcoin.

Le vinaigre

Ce n’est un secret pour personne que l’utilisation de YouTube dans le navigateur de votre iPhone ou iPad est une expérience plutôt désagréable. Et à bien des égards, l’application « native » de YouTube n’est guère meilleure. C’est là qu’une nouvelle extension Safari appelée « Vinegar » entre en jeu pour sauver la situation. « Vinegar » est une extension Safari pour iPhone, iPad et Mac qui est sortie en novembre dans le but de remplacer le lecteur YouTube par un lecteur HTML minimal. Je l’utilise depuis quelques semaines et je ne peux pas imaginer revenir à l’expérience YouTube par défaut.

Météo en route

Weather on the Way est une excellente application pour suivre la météo lorsque vous planifiez un voyage. Si vous n’avez pas encore essayé l’application, elle peut faire toute la différence pour décider quand partir pour un voyage d’affaires, un voyage à la plage, etc. En vous permettant de voir la météo le long de votre itinéraire, vous pouvez décider de prendre un autre itinéraire, partir à une heure différente, etc.

Pic

Spike est une application tout-en-un permettant de combiner e-mail, appels vidéo, appels audio, discussion de groupe (similaire à Slack) et prise de notes. Il se connecte à votre compte de messagerie habituel mais concentre l’interface autour du contenu, le transformant en une expérience semblable à une application de chat. L’une de mes fonctionnalités préférées de Spike est la facilité de répondre avec un GIF. La fonction Boîte de réception prioritaire est très pratique si vous recevez beaucoup d’e-mails sans importance pendant la journée, car elle peut les filtrer hors de votre boîte de réception principale. Spike repense vraiment à quoi devrait ressembler une application de messagerie et à quoi ressemble l’expérience de son utilisation.

Étincelle

Si vous souhaitez une expérience de messagerie plus traditionnelle avec un peu plus de cloches et de sifflets que l’application Mail d’Apple, consultez Spark. Spark fait partie des mêmes équipes derrière les applications macOS et iOS populaires telles que PDF Expert, Documents, etc. Il prend en charge toutes les fonctionnalités de nouvelle génération auxquelles vous vous attendez, comme la répétition, l’envoi programmé, etc. L’un des domaines dans lesquels il excelle est d’enchaîner les conversations sans avoir l’air encombré.

1Mot de passe

1Password est un favori des fans pour les utilisateurs de Mac et iOS depuis plus d’une décennie. Je l’utilise personnellement depuis certaines des premières versions d’OS X. En dehors de la gestion des mots de passe, il existe de nombreuses fonctionnalités prises en charge par 1Password qui en font quelque chose qui vaut la peine d’être payé (par rapport aux fonctionnalités gratuites de Safari). Ils incluent la prise en charge des notes sécurisées avec pièces jointes, des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale, les informations de licence d’application, les informations de carte de crédit, les informations de passeport, etc. Je l’utilise également pour tout mon stockage de code d’authentification à deux facteurs.

Fantastique

Si vous cherchez à faire passer votre expérience de calendrier iOS au niveau supérieur, vous ne trouverez pas de meilleur remplacement d’application de calendrier que Fantastical. Il crée de nouveaux événements à la vitesse de l’éclair, vous permet de rejoindre rapidement des réunions vidéo, inclut la météo et bien plus encore. Il se synchronise avec les calendriers d’iCloud, Google, Microsoft Exchange, Outlook.com, Office 365, Yahoo!, fruux, Meetup, ainsi que tout autre compte CalDAV.

Livraisons

Alors que la saison des achats de Noël est terminée, vous continuerez probablement à voir les achats Amazon apparaître tout au long de l’année. Je suis un grand fan de l’application Livraisons. Il facilite le suivi des envois de divers transporteurs avec des alertes push en temps opportun. Avec un abonnement facultatif, vous pouvez transférer les e-mails de suivi vers une adresse e-mail générique et elle les chargera automatiquement dans votre base de données.

Todoist

Si maîtriser votre liste de choses à faire figure sur votre liste de résolutions 2022, je suis un grand fan de Todoist. Il facilite l’organisation de toutes vos tâches, y compris les supports (fichiers, notes, commentaires, URL, etc.). Si vous avez du mal à suivre vos tâches, Todoist facilite l’ajout de nouvelles tâches, l’ajout de dates et l’organisation par projet.

Résumé

Ce ne sont que quelques-unes de mes applications iOS préférées. Y en a-t-il que je devrais ajouter ? Envoyez-moi un e-mail, et je garderai cette liste à jour tout au long de la saison des vacances. Joyeux Noël à toi et à ta famille.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :