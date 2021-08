Ce sont les meilleures cartes graphiques que vous pouvez acheter en 2021 à un bon prix | La technologie

in

Pensez-vous toujours qu’il est impossible de trouver une Nvidia RTX 3080 ou une AMD 6800 XT à bon prix ? Vous pouvez enfin trouver une carte graphique de nouvelle génération à un bon prix.

Enfin, il semble que les prévisions se réalisent. Les cartes graphiques de dernière génération commencent à avoir un meilleur prix, au moins aussi proche que possible du prix demandé “normal” et non des prix élevés du début de l’année.

La faible demande de cartes graphiques pour le minage de Bitcoin en Chine, couplée à une légère amélioration de la production, a entraîné la mise en vente de plus de modèles, donc les prix se stabilisent.

C’est l’un des meilleurs moments pour obtenir une carte graphique de nouvelle génération à ajouter à votre PC de jeu. Oui, ce sont des cartes qui dépassent facilement les 700 euros, mais ce sont les meilleures du moment à prix stabilisé.

Si vous avez vraiment besoin de changer la carte graphique de votre PC ou si vous cherchez des composants pour en monter une nouvelle, nous vous suggérons ces graphismes dernière génération au meilleur prix.

Vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés tels que PcComponentes, où vous les avez déjà à bon prix et aussi avec la livraison totalement gratuite.

Il y a moins de stock, mais il y en a aussi sur Amazon où vous pouvez les obtenir avec une livraison gratuite et rapide en vous inscrivant à Amazon Prime, si vous n’êtes pas déjà membre.

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo 8 Go

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo 8 Go pour 922 €

Cette carte graphique de Zotac est basé sur un RTX 3070 Ti. Une puce graphique à la pointe de la technologie, peut-être pas le modèle haut de gamme, mais suffisamment puissante pour que tous les jeux fonctionnent à pleine résolution et avec un FPS stable.

Il a une vitesse de 19 000 Mhz, une mémoire de 8 Go GDDR6, un triple ventilateur avec effets RVB et est compatible avec une résolution allant jusqu’à 8K, avec prise en charge de la connexion jusqu’à 4 écrans (3 sorties DisplayPort et un HDMI).

En ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon, géré et expédié par Amazon lui-même, pour 922 euros. Avant d’acheter, assurez-vous que “Vendu et expédié par Amazon” est indiqué.

Dans PcComponentes, vous avez une autre option à un prix très similaire. C’est à propos de ça MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprime X 8 Go Et cela coûte 999 euros en ce moment avec la livraison gratuite. C’est un peu plus cher mais c’est aussi une option à considérer.

XFX SPEEDSTER MERC319 Radeon RX 6700XT 12 Go

XFX SPEEDSTER MERC319 AMD Radeon RX 6700XT pour 799€ en PcComponentes

Nous sommes passés du côté d’AMD avec ce XFX SpeedMaster, plus précisément le modèle Merc 319 basé sur une AMD Radeon RX 6700XT, un processeur graphique lancé en mars dernier.

Il s’agit d’une carte graphique de nouvelle génération avec une mémoire GDDR6 de 12 Go, basée sur l’architecture AMD RDNA et qui fonctionne le mieux possible dans les jeux avec une résolution de 1440p.

Ce modèle comprend 3 ventilateurs, une alimentation 750W est recommandée et dispose également de 3 ports DisplayPort 1.4 et d’une connexion HDMI 2.1.

Il est disponible en PcComponentes pour 799,89 euros avec la livraison gratuite.

Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Twin Edge OC LHR White Edition 8 Go

Zotac Gaming Geforce RTX 3070 8Go pour 799€ en PcComponentes

Zotac propose certains des meilleurs prix sur les graphiques basés sur RTX 3070, un autre exemple est celui-ci Zotac Twin Edge OC LHR White Edition, également avec 8 Go de mémoire GDDR6.

Un graphisme compatible ray tracing, optimisé pour le streaming, accéléré avec l’intelligence artificielle et avec 5888 cœurs CUDA.

Il consomme environ 220 W et dispose de 3 ports DisplayPort 1.4a capables d’obtenir une résolution allant jusqu’à 7680 x 4320 pixels à 60 Hz ; et un port HDMI 2.1 également avec la même résolution.

C’est une option parfaite si vous voulez un graphique différent, surtout si vous avez un PC blanc avec RVB.

Chez PcComponentes, vous pouvez le trouver pour 799 euros avec la livraison gratuite.

MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC 12 Go

MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 1 499 € en PcComponentes

Si vous voulez appuyer sur l’accélérateur et miser sur un graphisme de dernière génération, ce MSI GeForce RTX 3080 Ti 12 Go GDDR6 c’est l’une des meilleures options.

Il consomme 350 W, gardez donc cette information à l’esprit au cas où vous deviez également mettre à jour votre alimentation. Il dispose également de 3 ports DisplayPort 1.4a et d’un port HDMI 2.1 prenant en charge la vidéo 4K à 120 Hz.

Dans ComputerHoy.com, nous avons publié une analyse de RTX 3080 où vous pouvez voir la pleine capacité de ce graphique.

C’est une très bonne option si vous voulez les meilleurs graphismes NVIDIA du moment à un prix relativement raisonnable.

Son prix officiel est de 1 800 euros, mais chez PcComponentes, ils l’ont abaissé à 1 499 euros avec la livraison gratuite.

