Ce sont les meilleures consoles portables que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les consoles portables survivent à l’élan du jeu mobile, mais ces consoles ont beaucoup à dire pour vous offrir des milliers d’heures de divertissement.

Qui a dit que les consoles portables étaient mortes ? Il est vrai qu’aujourd’hui Nintendo est celui qui maintient le monopole du terme grâce à ses Nintendo Switchs, un succès mondial qui n’est pas encore terminé.

Après la disparition de la PS Vita et l’assaut des jeux mobiles, il semble que Nintendo ait été pratiquement seul, mais vous ne devriez pas être surpris de trouver d’autres projets et consoles portables.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Ce sont quelques-uns des les meilleures consoles portables que vous pouvez acheter cette année et aussi au meilleur prix. De tous les modèles de Nintendo, en passant par les consoles moins connues qui utilisent des émulateurs.

Vous pouvez acheter la plupart d’entre eux sur Amazon, ce qui facilite grandement leur commande et leur livraison en quelques jours.

Commutateur Nintendo

La console de Nintendo continue d’être l’une des plus vendues au monde. Elle dispose d’un large catalogue de jeux exclusifs et est la première console hybride capable de jouer à des jeux à la télévision ou en mode portable sans coupures.

La reine des consoles portables par excellence reste la Nintendo Switch. Cette console de deuxième génération avec une meilleure autonomie de batterie, dispose d’un écran HD de 6,2 pouces, de manettes Joy-Con pouvant être séparées pour que deux personnes puissent jouer et d’un processeur puissant pour déplacer tous les jeux Nintendo.

C’est le modèle le plus vendu car il comprend une station de charge et que vous vous connectez à votre Smart TV pour pouvoir jouer depuis le canapé ou lorsque vous devez sortir, mettez le Joy-Con et continuez dans la rue.

Vous pouvez vous procurer la version noire pour 304 euros sur Amazon.

En Fnac il coûte 329 euros, en MediaMarkt 314 euros et en PcComponentes pour 314,99 euros.

Nintendo Switch Lite

Cette console Nintendo est exclusivement portable, bien qu’elle soit compatible avec tout le catalogue des jeux de sa grande sœur.

La version “lite” de Nintendo Switch, en fait, la seule chose qui diffère est que l’écran est de 5,5 pouces, il n’a pas de Joy-Con bien que vous puissiez jouer avec des contrôleurs Bluetooth et qu’il n’a pas de support pour le connecter à un téléviseur .

L’avantage de la Nintendo Switch Lite, c’est qu’elle est plus compacte et légère, ce qui permet de jouer n’importe où, avec les mêmes jeux que la version standard et à la même qualité.

C’est l’un des moins chers car vous pouvez vous le procurer à partir de 199 euros sur Amazon. Chez MediaMarkt, il est également disponible à prix réduit, à partir de 217 euros en version turquoise.

Nintendo Switch OLED

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

La Nintendo Switch OLED ouvre le 8 octobre dans les magasins, mais il est déjà possible de s’en procurer en la réservant dans plusieurs magasins.

Le changement d’OLED Switch se fait sur son écran, qui fera désormais 7 pouces et comme son nom l’indique la technologie OLED. Cela se traduira par un meilleur contraste des couleurs et une luminosité plus élevée. Pour le reste c’est plutôt le même, légèrement plus lourd en raison de l’augmentation du poids et avec 64 Go de stockage interne.

Vous pouvez réserver ce nouveau commutateur OLED dans MediaMarkt pour 349 euros ou sur Amazon également pour 349 euros.

Nos collègues de HobbyConsolas.com l’ont déjà essayé et vous pouvez lire ici leurs impressions.

Nintendo New 2DS XL

Nintendo New 2DS XL pour 350€ sur Amazon

Héritage de la célèbre console portable Nintendo 3DS, cette Nintendo 2DS XL. Elle est plus légère que la 3DS Xl mais avec un écran de la même taille.

Un changement est qu’il n’a pas d’effet 3D, gardant les deux écrans pour jouer à cette grande collection de jeux compatibles avec ces consoles. Il dispose également d’un lecteur NFC pour utiliser et lire les cartes amiibo.

La console New Nintendo 2DS XL est plus légère que la New Nintendo 3DS XL, mais avec la même taille d’écran et la même puissance.

Si vous êtes un joueur Nintendo 3DS qui entretient sa collection de jeux, cette 2DS XL peut être à vous pour 350 euros.

GPD XD Plus

GPX XD Plus pour 239,95 € sur Amazon

Il s’agit d’une console portable qui fonctionne avec un émulateur pour jouer à des jeux d’autres consoles. Il est compatible avec les jeux Playstation, PSP, Nintendo 64, Gameboy, Sega, Arcade Mame et Dreamcast.

Il utilise Android comme système d’exploitation et dispose d’un processeur Mediatek MT8176 à 2,1 GHz, de 4 Go de mémoire RAM, de 32 Go de stockage extensible avec microSD et dispose également d’un écran HD de 5 pouces et d’un écran tactile.

Il dispose d’une batterie de 6 000 mAh, ce qui lui donne une autonomie d’environ 10 heures maximum pour jouer.

Il est vendu sur Amazon pour 239 euros.

CXYP

Console CXYP par

Si lo que te gustan son los juegos retro, esta consola CXYP es un emulador para juegos de las más famosas de la historia, como CPS, NeoGeo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive, Master Sistem et de plus.

Il possède un écran de 4,3 pouces et utilise une carte microSD pour stocker tous les jeux compatibles avec ses émulateurs.

C’est aussi le moins cher, il ne coûte que 69,99 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Vous pouvez obtenir ces consoles dans des magasins comme Amazon où vous pouvez les avoir avec livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans engagement puisqu’il n’y a pas de type de permanence.

Les étudiants universitaires ont exclusivement Prime Student. Mêmes avantages que le Prime normal mais avec un Essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel avec une remise de 50 %.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.