Ce sont les meilleures formes personnalisées pour vos lumières Nanoleaf

Nanoleaf fabrique de très bonnes lampes intelligentes qui s’inscrivent dans le style d’ampoule traditionnel, mais ce qui distingue vraiment ses lumières du reste du paysage de l’éclairage intelligent, ce sont les panneaux et les lignes Nanoleaf les plus récemment annoncées. Si vous avez déjà regardé une vidéo YouTube ou regardé un flux de jeu vidéo et remarqué les panneaux lumineux plats et vibrants sur un mur en arrière-plan, vous savez à quel point ces lumières sont cool. Les lumières Nanoleaf sont une forme d’art mural que vous accrochez pour faire plus que simplement avoir l’air bien, mais commencer avec une mise en page peut être difficile. Ne vous inquiétez pas, nous avons d’excellentes dispositions d’éclairage Nanoleaf pour vous aider à démarrer avec vos nouveaux panneaux.

Comment créer des mises en page Nanoleaf personnalisées

Selon le nombre de panneaux ou de lignes que vous achetez après vos neuf premiers qui viennent dans le Smarter Kit, le nom de l’ensemble de démarrage Nanoleafs, il existe des options de mise en page apparemment infinies. Nanoleaf fournit un outil de mise en page si vous souhaitez vous essayer à la création de votre propre design. Cela peut être fait via un navigateur Web ou à partir de l’application Nanoleaf.

Si vous utilisez l’application, vous pouvez également utiliser la fonction de réalité augmentée pour voir à quoi ils ressemblent sur votre mur réel. L’application vous permet de modifier les couleurs de vos lumières, la façon dont la lumière se déplace sur les panneaux, de télécharger des motifs de couleurs créés par la communauté, et bien plus encore. Les lampes Nanoleaf sont également compatibles avec les meilleurs haut-parleurs intelligents, vous avez donc également le contrôle vocal !

Nanofeuille : Aurora

Le premier modèle vendu par Nanoleaf était l’Aurora triangulaire et reste l’une des options les plus populaires. Ceux-ci peuvent créer une variété de looks intéressants pour vos murs. Voici quelques exemples de ce qui peut être fabriqué à partir du Smarter Kit de neuf pièces et quelques-uns à l’aide des kits d’extension.

Source : Chris Wedel/Android Central

Tellement original

Aurore nanofeuille

Le temps de concevoir

Les panneaux triangulaires seront assurément un sujet de conversation pour votre prochain rassemblement, qu’ils soient allumés ou éteints.

Nanoleaf: Formes

La gamme Shapes de lampes Nanoleaf a été annoncée en 2020 et a permis aux nouveaux Triangles et Mini Triangles de fonctionner avec les populaires Hexagones. En intégrant différentes formes dans un design et les panneaux d’autres tailles, il offre aux utilisateurs un domaine encore plus vaste de possibilités créatives.

Source : Chris Wedel/Android Central

Mettez-vous en forme !

Formes de nanofeuilles

Tant de choix

La gamme Nanoleaf Shapes vous offre une flexibilité de forme et de taille pour des possibilités de mise en page encore plus créatives.

Nanofeuille: Toile

Les Nanoleaf Canvas sont des panneaux carrés avec une surface plane et l’illusion que chaque lumière est divisée en quatre carreaux plus petits. Outre l’aspect unique de ces lampes, elles sont également les premières Nanoleaf à intégrer des commandes tactiles. Les conceptions avec la toile peuvent avoir une sensation de jeu rétro-pixelisée ou un look minimaliste – tout dépend de vos préférences de conception.

Source : Chris Wedel/Android Central

Peindre avec la lumière

Toile nanofeuille

Éclairage créatif avec une touche

Bien que ces panneaux lumineux aient moins d’un demi-pouce d’épaisseur, l’illusion carrelée de chaque carré ajoute beaucoup plus de profondeur. L’incorporation de commandes tactiles dans ces lumières vous permet de changer l’ambiance de la pièce d’un simple glissement de la main.

Nanoleaf : Lignes

Le dernier produit de Nanoleaf est Lines, et ceux-ci ressemblent exactement à leur nom – des lignes. Cependant, au lieu de briller vers l’extérieur et la lumière visible sur le côté tourné vers l’extérieur de l’appareil, ceux-ci ont la source lumineuse tournée vers le mur. Cela crée une lueur unique le long de la surface du mur et permet aux conceptions d’incorporer un espace négatif d’une manière que d’autres produits ne font pas.

Alignez-le

Lignes de nanofeuilles

Le bon genre de négatif

En projetant sa lumière sur le mur à partir d’une barre lumineuse, le design distinctif de Nanoleaf Lines utilise la lumière et l’espace négatif créé par la disposition et la lumière elle-même.

Les produits de Nanoleaf continuent d’être innovants non seulement dans les formes mais aussi dans les finitions. Par exemple, les Elements sont des panneaux hexagonaux avec une finition en bois à l’extérieur pour ajouter une touche de nature à vos conceptions d’éclairage. Si vous aimez les jeux vidéo, ce sont quelques-unes des meilleures lumières intelligentes pour les jeux, car non seulement elles ont fière allure avec les configurations de jeu, mais elles fonctionnent également avec Razer Chroma.

Ces appareils vous permettent d’exprimer votre côté créatif d’une manière qui n’était pas disponible auparavant dans l’éclairage domestique. Que les lumières soient allumées ou éteintes, elles peuvent ajouter au décor de votre maison. De la création avec la disposition physique des lumières aux couleurs que vous utilisez lorsque les panneaux sont allumés, quelle que soit la façon dont vous choisissez d’organiser vos lumières Nanoleaf, elles ne manqueront pas d’améliorer votre espace.

Retour à la nature

Éléments de nanofeuilles

La sensation apaisante du bois

Pour un look plus naturel à votre art mural qui sert également d’éclairage chaleureux, les éléments Nanoleaf ont une façon unique d’élever n’importe quelle pièce dans laquelle ils se trouvent.

