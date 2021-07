Ce sont les meilleures heures pour partir en voyage et éviter les embouteillages, selon la DGT | Moteur

in

Il est nécessaire de savoir à quelle heure vous conduisez habituellement afin d’éviter les retards ou les accidents sur les trajets routiers.

Lorsque le beau temps arrive, les rétentions se multiplient dans certaines parties du pays. Dès que vous le pouvez, nombreux sont ceux qui quittent les villes en quête de plage, de montagne ou de simple déconnexion, ce qui provoque des rétentions dans de nombreux domaines et des départs du mauvais pied, ce qui se répète aussi souvent au retour.

Il y a un facteur important pour éviter les problèmes : la liberté de vous déplacer aux horaires qui vous conviennent. Ce n’est pas toujours possible, car le travail, la famille ou le désir de profiter de tout ce qui est possible conduisent à des horaires parfois très rigides et les font coïncider avec le reste des chauffeurs.

Dans tous les cas et avant de partager quelques notes, nous vous relions la DGT Mobility Map qui est vraiment utile pour connaître en temps réel l’état des différentes routes et comment les parcourir.

À Okdiario, ils ont partagé les horaires qui, selon la DGT, sont les pires à conduire car ils sont les plus fréquentés par les conducteurs. Ils sont quelque peu prévisibles en général, mais ils servent à confirmer ce à quoi on pouvait déjà s’attendre.

Vendredi: entre 17h00 et 22h00

samedi: entre 09h00 et 13h00.

dimanche: entre 19:00 et 00:00 heures.

Ces périodes les plus chargées sont particulièrement observées dans les sorties et entrées des grandes villes et zones touristiques, même si le problème est qu’il s’agit de tronçons trop longs parfois difficiles à éviter. Néanmoins, il y a un autre fait important : quand le soleil dérange

Vers l’ouest, le soleil affecte surtout entre 17h30 et 21h20, et vers l’ouest entre 6h30 et 10h00.

Bref, chaque conducteur prendra en compte différents facteurs lors de la préparation de son voyage, mais au final le but est d’arriver en toute sécurité et de rendre le voyage aussi fluide que possible, même si vous devez faire des sacrifices pour y parvenir.