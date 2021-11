ce sont les meilleures images d’oiseaux de l’année

23/11/2021 à 16h15 CET

SEO / BirdLife a choisi les meilleures images d’oiseaux de l’année présentées à la XIVe édition du Concours FotoBirds. Des photographies de haut vol. L’instantané d’une outarde Houbara mâle (Chlamydotis undulata) en vedette dans une procession est le gagnant du concours, convoqué par l’organisation des Journées ornithologiques SEO / BirdLife, qui s’est achevé hier lundi. La photographie est intitulée ‘El galán del llano’ et a été prise dans les îles Canaries par José Juan Hernández.

Le concours, organisé depuis 2007, récompensera les meilleures photographies d’oiseaux parmi les amateurs et les professionnels du monde entier. À cette occasion Plus de 500 photographes ont participé, présentant un total de 1 532 photographies prises dans quinze pays sur cinq continents, de la Nouvelle-Zélande au Canada.

SEO / BirdLife profitera de l’image gagnante, des quatre deuxièmes prix et des onze finalistes pour illustrer son calendrier solidaire 2022, qui sera disponible dans les semaines à venir. Voici les gagnants :

« L’idole de la plaine »

« L’idole de la plaine »

José Juan Hernández a utilisé une technique de « balayage », qui lui a permis de refléter le comportement de parade dynamique du mâle, affichant son plumage dans un cortège impressionnant. C’est l’un des aspects que le jury a le plus apprécié : l’instantané, en plus d’avoir une grande valeur esthétique, transmet « des aspects pertinents du mode de vie ou du comportement de l’oiseau ;.

« Afin de capturer ce comportement, j’ai dû placer une cachette au niveau du sol. L’utilisation d’une vitesse d’obturation lente après la course de l’animal m’a permis de refléter ce comportement de parade nuptiale & rdquor;, note l’auteur.

« Le bruit de la forêt »

« Le bruit de la forêt »

José Manuel Castillo a photographié un tétras (Tetrao urogallus). C’est une image minimaliste, dans laquelle l’auteur a voulu représenter « l’avenir sombre et incertain que le tétras a dans notre pays, mais en même temps montrer une lueur d’espoir pour inverser le déclin de cette grande espèce & rdquor;.

Le jury souligne la « propreté et subtilité & rdquor; de l’image capturée en low key, ce qui génère « une atmosphère évocatrice & rdquor ;. Et il a ajouté : « Bien qu’il n’y ait pas d’arbres ni de détails du tétras, sa contemplation nous emmène immédiatement dans une forêt profonde et dense, dans laquelle les premiers rayons du jour illuminent le profil de ce fabuleux mâle & rdquor ;.

‘Poisson volant’

‘Poisson volant’

Sebastián Molano Robledo a réussi à capturer un moment d’essence photographique pure. Un martin-pêcheur (Alcedo atthis) attrapant une proie. Le jury souligne qu’il reçoit chaque année des dizaines de photographies de cette espèce, mais celle-ci était particulière. Il se démarque grâce à « l’instant éphémère capturé, ce moment magique d’une action qui se déroule un millième de seconde dans laquelle un poisson semble flotter en apesanteur sur le bec de l’oiseau & rdquor;.

L’auteur a réussi à capter « ce que l’œil ne voit pas & rdquor ;, un mouvement » très rapide et imprévisible & rdquor ;. Assure qu’arriver à s’arrêter au bon moment où la prise est « en l’air & rdquor; c’est devenu un défi. « Certains sont flous, déplacés, hors carré & mldr; jusqu’à ce que vous obteniez l’image de rêve & rdquor ;.

‘Le gang’

‘Le gang’

Pau Núñez Santos a pris l’image à Volunteer Point, une réserve située dans les îles Falkland, où se trouve une colonie de manchots royaux (Aptenodytes patagonicus) avec quelque 2 000 couples. « C’est une expérience tout à fait naturelle de contempler ces magnifiques animaux dans leurs allées et venues alors qu’ils vous ignorent, parfois individuellement ou généralement en groupe de plusieurs individus comme dans ce cas, situé près du bord de la plage, que j’ai photographié d’un point de vue basse pour mettre en valeur son allure et son attitude, une journée venteuse et nuageuse assez courante dans la région & rdquor;, se souvient-il.

Les membres du jury soulignent la « qualité compositionnelle & rdquor; de l’instantané. « Le plan ouvert et bas contribue à refléter cette idée de » panda » avec laquelle l’auteur a appelé la photographie. Les contrastes entre le ciel sombre, le sable clair et le plumage des oiseaux ajoutent un certain drame qui aide à transporter le spectateur dans l’environnement quelque peu inhospitalier dans lequel vivent ces oiseaux & rdquor ;.

‘Face à face’

‘Face à face’

Francisco Javier Sánchez Cabecera a photographié quelques grandes aigrettes (Egretta garzetta). « J’aime recréer l’atmosphère de la photographie, m’y plonger et m’asseoir tranquillement pour contempler ses infinies possibilités. Le spectateur devient un écran de cinéma, où je joue avec les lumières et les paramètres à ma guise. Et bien sûr, si vous avez pris plaisir à recréer la scène, les protagonistes, quels qu’ils soient, finiront par chercher et mettre la cerise sur le gâteau. Pour ce moment, soyez attentif et intuitif, il ne vous restera qu’une chose, appuyez sur le bouton art & rdquor ;, points.

L’avis du jury : «Une image d’une force visuelle énorme et d’une composition digne. La confrontation des deux aigrettes et le fort contre-jour qui met en valeur à la fois le banc de plumage des oiseaux et les gouttes d’eau qui parsèment l’action, font que cette photographie se démarque et impacte & rdquor;.

Finalistes

Finalistes

Les œuvres finalistes étaient ‘Stoïcisme’, d’Alfredo Conde San José; ‘Capuchino en blanco y rojo’, de Jorge Ruiz del Olmo; « Le vol du coucou », de Mario Cea Sánchez ; ‘L’oeil, par Javier Lafuente ; « Un regard sur la Cantabrie » d’Egoitz Ikaza ; « Imperial Eagle in Flight » de Tomás Calle ; ‘Muguet rouge-rouge parmi les branches rouges’, par Miguel Vallespir Castello ; ‘La Cour dans la neige’, de José Manuel Grandío; « Amanèce », de Carlos Cifuentes Torres ; « Des feuilles qui reviennent », par Aitor Badiola Manero ; et ‘Relavos de vida’, de José Juan Hernández.

Le jury souligne que le défi de choisir les meilleures œuvres présentées est de plus en plus difficile, car la qualité augmente d’année en année. « Dans beaucoup de ces photographies les auteurs parviennent à combiner technique, connaissance de l’espèce et vision artistique pour donner naissance à ce qui ne peut être qualifié que d’œuvres d’art& rdquor;, met en évidence.

Le concours FotoBirds 2022 a déjà été convoqué, avec 2000 euros de prix. Les images doivent être conformes au code de déontologie AEFONA. « Avant tout, nous cherchons à récompenser des images qui reflètent avec honnêteté et respect la vie de nos oiseaux. Ne seront pas acceptées les images pour lesquelles des réclamations ont été utilisées, utilisation d’appâts vivants, photomontages, arrière-plans artificiels, oiseaux en captivité ou en semi-liberté, et sauf exceptions reflétées dans les bases : photographies de nids», précisent les organisateurs. Les images doivent être présentées au format jpg, sans cadres ni filigranes, avec une taille minimale de 3 600 px dans sa plus grande dimension.

Règlement du concours FotoBirds 2022 : https://seo.org/concurso-fotoaves-2022/

Code d’éthique de l’AEFONA : https://www.aefona.org/wp-content/uploads/2019/06/Codigo-etico-de-AEFONA.pdf

Cela peut vous intéresser: Sept conseils pour débuter dans l’observation des oiseaux

Photo principale : ‘Le retour des feuilles’, par