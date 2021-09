Ce sont les meilleures montres connectées de cyclisme que vous pouvez acheter | La technologie

in

Si votre passion est de faire du vélo pendant des heures, de parcourir des kilomètres et d’escalader des ports, ces montres connectées sont les meilleures que vous puissiez obtenir pour le cyclisme.

Bien que les montres connectées soient de plus en plus axées sur la santé et le sport, elles ont généralement tendance à rester dans deux ou trois sports spécifiques, comme la course à pied ou le fitness en général. Mais aussi en cyclisme.

Si vous faites partie de ces personnes qui ont hâte de reprendre leur vélo, de parcourir des kilomètres, de gravir des côtes, de descendre à toute vitesse et finalement de prendre plaisir à faire du vélo, quelle que soit votre spécialité, sûrement Il sera très utile d’avoir une montre connectée à votre poignet.

Il existe des montres intelligentes parfaitement préparées pour suivre les itinéraires cyclables, nous souhaitons donc en souligner certaines que l’on peut trouver dès maintenant en solde ou à bon prix.

Vous devriez rechercher une montre connectée avec un bon écran qui a l’air bien en plein soleil, mais surtout qui a un GPS pour suivre votre itinéraire en détail. Et si vous êtes un utilisateur Strava, vous disposez d’une intégration pour télécharger vos itinéraires.

Mais surtout, la meilleure chose à propos d’une montre connectée pour cyclistes est qu’elle possède des capteurs de pouls et d’oxygène dans le sang, car ils vous donneront des informations sur le comportement de votre corps pendant que vous pratiquez votre sport préféré.

Ces montres font partie des le meilleur que vous puissiez avoir en vélo et qu’ils sont à un bon prix.

Chœurs Rythme 2

Coros Pace 2 à 199,99 € sur Amazon

Coros est une marque de montres connectées spécialisée dans les montres connectées pour sportifs et qui jouit d’une grande notoriété auprès des coureurs.

Chœurs Rythme 2 C’est l’une des montres les plus intéressantes car elle est très légère, seulement 35 grammes, elle a un bon écran couleur, un GPS et tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer vos itinéraires et vos informations corporelles.

Il dispose d’un GPS pour suivre les courses et d’une autonomie allant jusqu’à 30 heures en utilisant le GPS ou environ 20 jours de batterie en utilisation normale.

En plus du suivi pour le cyclisme, il a également d’autres entraîneurs sportifs avec jusqu’à 200 exercices en mémoire.

Le prix de cette Coros Pace 2 n’est que de 199,99 euros dans six styles différents.

Suunto 7

Suunto 7 pour 329 € sur Amazon

Suunto 7 C’est une montre connectée conçue pour les athlètes qui utilise Wear OS de Google. Il a un joli design, un écran rond et l’intégration de nombreuses applications grâce au fait qu’il est essentiellement Android.

Il propose un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et du stress, jusqu’à 70 suivis sportifs, un GPS et un puissant système de cartographie en ligne et hors ligne avec navigation étape par étape.

Il a des applications pour MapMyRide, Strava et d’autres applications de suivi de course. Il a également une intégration avec Spotify et le téléchargement de musique pour l’écouter hors ligne.

Son autonomie va jusqu’à 18 heures en utilisation normale et peut être achetée sur Amazon pour 329 euros.

Garmin Fenix ​​​​6 Pro

Cette montre connectée de sport possède l’un des systèmes de positionnement les plus avancés, une autonomie prolongée et le paramètre innovant BodyBattery.

L’une des montres intelligentes les plus intéressantes pour les athlètes qui aiment faire du sport en plein air est Garmin Fenix ​​​​6 Pro.

Il offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 semaines, même si cela dépendra de votre utilisation que ce chiffre baisse. Bien sûr, il intègre un GPS, des cartes préinstallées pour pouvoir faire des itinéraires avec des avertissements à l’écran et sonores. Il possède également des capteurs de fréquence cardiaque ou de niveau d’oxygène dans le sang.

Il dispose d’un suivi pour de nombreuses activités, en plus de sessions d’entraînement animées, d’un moniteur d’énergie, de mesures de performance ou même de suggestions pour des entraînements spécifiques.

Dans MediaMarkt, vous le trouvez réduit à 529 euros avec la livraison gratuite.

Montre Samsung Galaxy 4

La dernière smartwatch de Samsung axée sur la santé et le sport, désormais avec wearOS de Google et en deux tailles : 40 mm et 44 mm.

L’une des grandes innovations en matière de smartwatch qui vient d’être annoncée est la Samsung Galaxy Watch 4, qui utilise désormais Wear OS au lieu de Tizen, le propre système d’exploitation de Samsung.

En plus du suivi sportif de pratiquement tous les sports que vous pouvez imaginer, Galaxy Watch 4 a une fonction qui permet de mesurer la composition corporelle avec une grande précision.

Il dispose d’un grand écran AMOLED ainsi que d’une grande personnalisation de sphères Samsung spécifiques, car comme dans ses mobiles, il utilise sa couche de personnalisation One UI.

Il dispose d’un GPS pour suivre les sports de plein air et de capteurs pour mesurer le pouls, le niveau d’oxygène dans le sang, la pression artérielle et faire des ECG.

Vous pouvez désormais acheter ses deux tailles sur Amazon : 40mm pour 269 euros et 44mm pour 297 euros.

Apple Watch série 6

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

En attendant la mise en vente de la nouvelle Apple Watch Series 7, vous serez peut-être plus intéressé par une Apple Watch Series 6, la génération précédente. Bien qu’il ait un écran légèrement plus petit, il a exactement les mêmes fonctions et est également abaissé.

Il permet le suivi de nombreux sports, parmi lesquels le cyclisme en extérieur, le vélo stationnaire ou même le spinning.

Le GPS vous aidera à enregistrer vos itinéraires et il est également intégré à pratiquement toutes les applications et plateformes de cyclisme disponibles dans l’App Store.

Son prix est en baisse, en ce moment le modèle 40mm coûte 416 euros, et le modèle 44mm coûte

433 euros.

