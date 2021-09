Ce sont les meilleures montres intelligentes pour pratiquer le golf | La technologie

in

Si vous aimez jouer au golf et que vous avez hâte de revenir sur le parcours, ces montres vous aideront à garder une trace de tous vos coups.

Les montres connectées de sport sont de toutes formes, couleurs et designs. De la même manière qu’il existe des montres connectées pour les coureurs, pour les sports de montagne, les nageurs (même en eau libre) ou le cyclisme, il y a aussi des smartwatch pour les golfeurs.

Ces montres intelligentes pour golfeurs ils sont parfaits pour les amateurs de golf, même ceux qui le prennent plus au sérieux ou jouent à des niveaux professionnels.

Une montre connectée est non seulement importante pour mesurer votre fréquence cardiaque ou votre niveau d’oxygène dans le sang, mais aussi pour vous offrir des informations détaillées et importantes pour le sport que vous pratiquez. C’est pourquoi les montres de golf ont des applications dédiées.

Trouvez une montre connectée avec des informations météo, également avec des informations détaillées sur le terrain où vous jouez ou où vous pouvez indiquer votre score.

Il est également important qu’il dispose d’un GPS et d’un suivi de votre activité, de notifications et bien plus encore. C’est pourquoi nous pensons que ce sont les meilleures montres de golf que vous pourriez acheter en ce moment.

Apple Watch série 6

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Apple est la reine des smartwatches dans le monde et son modèle le plus populaire est le dernier encore en vente, Apple Watch série 6. Et c’est que la série 7 n’est pas encore à vendre.

L’Apple Watch comprend une formation dédiée aux golfeurs, mais sa puissance réside sûrement davantage dans le fait qu’il existe des applications pour jouer au golf compatibles avec l’Apple Watch.

Des applications comme The Grint, GolfShot, SwingU et bien d’autres sont compatibles avec l’Apple Watch et incluent plus de suivi.

L’Apple Watch Series 6 se trouve à partir de 433 euros en 44mm et aussi à partir de XXX euros en 40mm.

Montre Huawei GT 2 Pro

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED de 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Montre Huawei GT 2 Pro, la montre intelligente la plus avancée de Huawei propose également un suivi sportif, y compris le golf.

Plus précisément, il dispose d’un entraîneur de golf personnel qui vous permet de mesurer votre coup, d’analyser votre posture de swing et de vous proposer des références de données pour améliorer votre vitesse et votre fréquence de swing.

C’est un coach spécifique pour le golf qui vous aidera à améliorer votre jeu. Il est également compatible avec tous les téléphones Android et iPhone.

Cette smartwatch peut être obtenue dans la boutique en ligne Huawei en Espagne pour 179 euros avec livraison gratuite.

Chez Amazon, il est également réduit à 179 euros.

Approche Garmin S42

Améliorez votre jeu de golf avec cette montre intelligente qui contient des informations sur les cartes du parcours, le suivi du jeu, la vue verte ou des informations sur la distance de référence pour votre prochain coup.

De toutes les montres intelligentes pour sportifs de Garmin, la gamme Approach est celle qui se concentre sur les joueurs de golf. est Approche Garmin S42 c’est l’un de leurs modèles les plus populaires.

Il dispose d’informations spécifiques pour jouer au golf, telles que des informations météorologiques pour connaître le niveau d’ensoleillement, la température et l’humidité. Mais il contient des détails très importants, tels que plus de 42 000 parcours de golf préinstallés.

Vous pouvez suivre le jeu et contrôler votre score d’un simple toucher sur l’écran, voir le green dans sa forme ou des informations telles que les distances de référence de l’avant, du centre et de l’arrière.

Sur Amazon, il est déjà en vente pour 279 euros.

Approche Garmin S62

Profitez de vos journées de golf grâce à cette montre connectée. Il comprend une multitude de fonctions pour améliorer votre jeu et contrôler le jeu. Analysez vos coups, mesurez les distances et la mémoire avec jusqu’à 41 000 parcours de golf dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, il mesure également la qualité de votre sommeil et votre fréquence cardiaque. Prenez soin de vous et de votre jeu avec cette montre connectée.

Approche Garmin S62 C’est un modèle supérieur à l’Approach S42. L’une de ses plus grandes différences est qu’il dispose déjà de plus de 41 000 cartes de parcours de golf préchargées avec un niveau de détail élevé.

Avec des informations cartographiques et votre position, cette approche S62 peut devenir votre chariot pour vous montrer quoi frapper et où viser. Il dispose également de données plus avancées, telles que des tournois avec sa propre application.

L’écran est plus grand atteignant 1,3 pouces, les informations sur la vitesse et la direction du vent, la vue et les distances du green, la vue des obstacles ou la direction du drapeau.

Sans aucun doute une smartwatch pour les gofistas qui la prennent très au sérieux et que l’on peut acheter à partir de 514 euros.

