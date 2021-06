Ce sont les meilleures Smart TV proposées avec 4K pour regarder des films et des séries que vous pouvez acheter le Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les offres sur les téléviseurs avec Smart TV et 4K que vous pouvez retrouver sur Amazon lors du Prime Day sont désormais disponibles.

Les téléviseurs intelligents sont l’un des produits phares de ces mois. Comme toujours lors d’une grande compétition sportive, les ventes explosent et cette année, avec l’Eurocup et les Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons très bonnes offres Smart TV avec 4K sur Amazon.

Ces Smart TV sont compatibles avec la vidéo 4K, en plus d’avoir une plate-forme pour installer des applications de streaming et profiter de tous vos contenus préférés de Netflix, Prime Video, YouTube, Disney + et bien d’autres.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Les prix des téléviseurs intelligents n’ont pas encore augmenté et cela devrait être l’un des produits touchés par le manque de puces dans le monde, nous sommes donc peut-être à la dernière minute pour en obtenir un à un bon prix.

Pour accéder à ces offres, vous aurez besoin d’un compte Amazon Prime. Vous pouvez vous inscrire en quelques minutes et vous bénéficierez d’un essai de 30 jours totalement gratuit et sans engagement.

Le moins cher : Hisense 43AE7000F

Ce téléviseur avec une résolution 4K et un panneau LED qui dispose également d’une fonction Smart TV, d’un son HDR et Dolby. Malgré ses bonnes caractéristiques, il a un prix très abordable.

C’est l’une des Smart TV avec un meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez lors du Prime Day. Hisense 43AE7000F C’est une Smart TV avec un panneau de 43 pouces avec prise en charge 4K, Alexa intégré, conversion ascendante du contenu en résolution inférieure vers l’audio 4K et DTS Studio.

43 pouces est une taille assez standard et parfaite pour la plupart des espaces. Mais ce téléviseur ne vous coûtera que 294,99 euros pendant le Prime Day, un très bon prix.

QLED 50 pouces : Samsung QLED 50Q64T

Obtenez ce 50″ Samsung QLED 50Q64T pour 599 euros

Ce modèle de Smart TV Samsung QLED 50Q64T C’est un modèle 2020 avec l’un de ces panneaux que tout le monde aime en raison de sa beauté. Il est également compatible avec le contenu 4K et vous disposerez de toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin.

Il mesure 50 pouces avec un processeur AI pour mettre le contenu à l’échelle 4K, il dispose également d’un son intelligent et du contrôleur Samsung compact et facile à utiliser. Sa plateforme Tizen vous donnera accès à toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin.

Son prix, compte tenu du fait qu’il est QLED et 50 pouces, plutôt bon : 599 euros avec les frais de port offerts.

Modèle 2021 avec Alexa : LG 50UP8000

Obtenez la Smart TV 50″ LG 50UP8000 pour 529 euros

Si vous recherchiez un grand téléviseur avec un bon panneau pour profiter de vos programmes préférés, ce LG 50UP8000 est un modèle de cette année qui a tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Le prix a baissé de 100 euros pendant ce Prime Day et maintenant vous pouvez obtenir ce superbe téléviseur pour 529 euros avec la livraison gratuite.

Il a une taille de 50 pouces, compatible avec la vidéo 4K et HDR10 Pro, un processeur quad-core capable de convertir le contenu en 4K, un son Virtual Surround et une connectivité WiFi et Bluetooth. De plus, sa plate-forme webOS est assez bonne et avec toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin.

Avec Android TV : Xiaomi Mi TV P1 43

Modèle 43 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible avec 4K, HDR10+ et avec Android TV.

Parmi les nouveautés de Xiaomi Smart TV pour ce 2021 est-ce Xiaomi Mi TV P1 43. Comme son nom l’indique, il possède une dalle de 43 pouces et est compatible avec la vidéo 4K.

Son nouveau design lui permet d’avoir des bordures noires très compactes, ce qui améliore l’expérience de regarder des films et des séries. C’est aussi une Smart TV qui parie à 100% sur Android TV en tant que système d’exploitation et avec accès à Google Play, vous aurez donc toutes les applications de streaming que vous voulez, les jeux. Il intègre également Chromecast.

Il vient d’être lancé il y a quelques semaines et vous pouvez déjà vous le procurer pour 399 euros, soit une remise de 50 euros.

Le plus gros et le moins cher : Hisense 65AE7000F

Smart TV 65 pouces avec 4K et HDR10+. Il utilise le système d’exploitation VIDAA compatible avec les applications de streaming les plus populaires telles que Netflix et Prime Video. Compatible avec Alexa pour contrôler les bases du téléviseur.

Si vous recherchez la taille avant toute autre fonctionnalité, alors cette Smart TV Hisense 65AE7000F est ce que vous recherchez.

Il a un Panneau 4K de 65 pouces et toutes les fonctionnalités de cette gamme de produits, telles qu’un processeur pour augmenter la résolution de la vidéo en qualité inférieure, la prise en charge du son HDR10 et DTS Studio.

Sa plate-forme VIDAA U 4.0 vous permet de télécharger des applications à partir de services de streaming populaires tels que Netflix, Prime Video, Youtube, DAZN ou beIN entre autres.

Son prix pendant le Prime Day n’est que de 569 euros, soit une remise de 100 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.