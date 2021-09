Ce sont les meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone que vous pouvez acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez un iPhone 12 et que vous souhaitez profiter pleinement de la technologie MagSafe pour charger votre mobile sans fil, ce sont les meilleurs accessoires que vous devriez avoir.

La technologie MagSafe d’Apple n’est rien de plus que l’union entre la technologie Qi, la charge sans fil par induction et une série d’aimants placés autour de la bobine de charge qui permet aux autres accessoires de s’adapter parfaitement.

C’est l’un des grands problèmes de la recharge sans fil telle que nous l’utilisons aujourd’hui. Si vous n’alignez pas correctement le mobile avec le chargeur, la batterie peut ne pas se recharger.

Ces accessoires compatibles MagSafe sont parfaits pour tous ceux qui possèdent un iPhone 12, un iPhone 12 mini, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max.

Ils ne sont pas non plus chers du tout, vous pouvez avoir les produits de base pour moins d’argent que vous ne l’imaginez. Mais surtout ils sont beaucoup moins chers que les accessoires officiels.

Et c’est qu’Apple a des accessoires, comme sa batterie magnétique qui n’est pas capable de charger 100% de la batterie d’un iPhone 12. Ou ses coques, qui sont généralement d’une qualité plus que douteuse lorsqu’elles sont en silicone. Également des câbles et des chargeurs. Il existe des options meilleures et moins chères.

Coussin magnétique Anker PowerWave II

Chargeur sans fil et magnétique compatible avec iPhone 12 et avec câble USB-C de 1,5 mètre.

Ce chargeur sans fil doté de la technologie Qi est entièrement compatible avec tout smartphone doté d’une charge sans fil, mais si vous possédez un iPhone 12, il s’alignera automatiquement grâce aux aimants.

Anker PowerWave Pad C’est un chargeur parfait à utiliser aussi bien sur une table que lorsque vous utilisez votre mobile car il reste collé. Il a une puissance de 10W, donc pour profiter de la vitesse vous aurez besoin d’un chargeur d’environ 12W.

Il dispose d’un câble USB-C de 1,5 mètre et d’un adaptateur USB-A pour l’utiliser avec les anciens chargeurs que vous avez chez vous.

Il peut désormais être acheté sur Amazon pour moins de 18 euros.

Batterie magnétique sans fil Belkin 10 000 mAh

Batterie compatible Apple MagSafe d’une capacité de 10 000 mAh, charge sans fil de 7,5 W et recharge par câble USB-C de 18 W.

La batterie compatible MagSafe d’Apple ne peut pas charger complètement un iPhone. Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est comme ça et c’est aussi assez cher. En comparaison tu as cette batterie Belkin entièrement compatible avec MagSafe (Belkin est le partenaire d’accessoires prioritaires d’Apple).

Il a une capacité de 10 000 mAh pour que vous puissiez recharger votre iPhone plusieurs fois. Il a également une puissance de 7,5 W, la norme de charge pour les accessoires non-Appel.

Pour le recharger, il dispose d’une connexion USB-C 18W, la combinaison parfaite serait donc un chargeur 20W pour le remplir au plus vite. Vous pouvez également le charger en même temps que vous chargez votre iPhone.

Sur Amazon, il est déjà disponible et est en vente pour un peu plus de 46 euros.

Chargeur de voiture magnétique Hatalkin

Chargeur MagSafe pour voiture HATALKIN pour 28,88 €

Pour recharger votre iPhone 12 en voiture, utiliser des cartes ou écouter de la musique directement depuis votre mobile, rien de mieux que de le faire avec ce chargeur sans fil pour tableau de bord de chez Hatalkin.

Il est maintenu dans les évents des conduits de climatisation et a une puissance de 15 W, bien que l’iPhone ne puisse charger qu’à 7,5 W par la limitation d’Apple.

La connexion magnétique est suffisamment solide pour vous maintenir même cahoteux et sans tomber.

Il s’agit d’un chargeur USB-A et d’un adaptateur USB-C bon marché que vous pouvez vous procurer sur Amazon pour moins de 30 euros.

Étui en silicone avec MagSafe Elago

Elago MagSafe Case pour 20,99 €

La plupart des étuis non Apple pour iPhone 12 n’intègrent pas d’aimants MagSafe, car l’insertion du téléphone est bien ajustée. D’autre part, les couvertures officielles et cette couverture elago ont des aimants supplémentaires.

Cette coque en silicone compatible avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro comprend un intérieur en microfibre et un extérieur en silicone qui la rend durable.

De plus, il dispose d’un anneau d’aimants pour garantir que les accessoires resteront bien attachés même si vous avez une couche de protection.

Il est disponible sur Amazon pour 20,99 euros en bleu, blanc, rose, vert, noir et violet.

Base de chargement avec MagSafe BlueBee

Base de recharge MagSafe BlueBee pour 35,99 €

Si vous êtes passé à l’écosystème Apple et que vous possédez déjà des AirPod et une Apple Watch, vous pouvez économiser des câbles et de l’espace avec un centre de recharge comme celui-ci de BlueBee.

Il dispose d’un chargeur sans fil MagSafe, d’un espace pour ajouter un chargeur Apple Watch (nécessite le câble d’origine) et d’un chargeur Qi traditionnel pour ajouter un autre téléphone ou des AirPod avec un boîtier de chargement sans fil.

L’ensemble peut être utilisé avec un seul câble et vous aurez tous vos produits au même endroit et non répartis sur plusieurs câbles ou chargeurs.

Son prix n’est que de 35,99 euros et est disponible sur Amazon.

