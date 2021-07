Ce sont les meilleurs barbecues électriques pour cuisiner sans fumée ni charbon | Vie

in

Si vous faites habituellement des barbecues à la maison, il existe une alternative beaucoup plus facile à gérer que le charbon de bois, à savoir les barbecues ou les grils électriques. Nous vous disons quels sont les meilleurs.

L’été arrive et avec lui la haute saison des barbecues, et c’est le meilleur moment de l’année pour cuisiner en plein air, que vous ayez une terrasse ou un jardin ou que vous puissiez le faire sur votre terrasse ou votre balcon, bien que dans de nombreux cas, cela implique devoir nettoyer le barbecue par la suite et se débarrasser du charbon de bois.

Cependant, les barbecues électriques – également appelés grils dans certains cas – sont une option beaucoup plus propre et plus maniable, du moins à la maison, où il y a accès à une prise. Il y a des choses que vous devez prendre en compte avant d’en acheter un, mais en règle générale, ils offrent de très bons avantages.

En outre, Les barbecues électriques à bon prix ne manquent pas à la vente, même si évidemment tous ne sont pas identiques. Il y en a qui s’apparentent beaucoup plus à un modèle carbone qu’à ceux d’une vie.

Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs que vous pouvez acheter dès maintenant si vous voulez franchir le pas.

Le moins cher : PerfectSteak 4200 Way de Cecotec

Branchez ce gril et préparez vos aliments en un rien de temps et sans tracas. Ce grill offre une puissance de 2400 W avec laquelle il chauffera rapidement. Son nettoyage sera facile grâce au fait qu’il est amovible et il n’y aura aucun danger avec son interrupteur de sécurité.

Ce modèle est très “pour se promener dans la maison”, presque conçu pour être utilisé à l’intérieur, de très petite taille et d’un prix assez abordable : il ne coûte que 24,90 euros.

Comme pour tous les produits de la boutique espagnole Cecotec, la livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de la péninsule.

Le PerfectSteak 4200 Way est idéal si par exemple vous souhaitez l’emmener en camping ou dans votre résidence secondaire.

Plus proche d’un barbecue classique, mais à petit prix : Orbegozo BCT 3950

Voir l’Orbegozo BCT 3950 sur Amazon

Cet autre barbecue électrique nécessite plus d’un de ceux d’une vie. Il provient d’Orbegozo, une marque spécialisée dans les accessoires de cuisine à bas prix et son prix n’est que de 26,90 euros.

Il a une puissance de 2 000 W, une hauteur réglable et deux plateaux, il y a donc très peu d’inconvénients pour son prix.

C’est probablement le meilleur de tous en rapport qualité/prix.

Le plus simple à nettoyer : Aigostar Lava Pro 30RRD

Voir l’Aigostar Lava Pro sur Amazon

Ce gril Aigostar est doté d’un matériau antiadhésif et de composants entièrement amovibles, ce qui rend le nettoyage particulièrement simple.

Il coûte environ 44 euros sur Amazon, avec une livraison gratuite et rapide au cas où vous en auriez besoin maintenant.

Il peut être utilisé avec ou sans pieds et la hauteur est réglable, il est donc parfait pour l’intérieur et l’extérieur.

Le plus polyvalent : le support Cecotec PerfectSteak 4250

Voir le stand PerfectSteak 4250 au Cecotec

Un plus de ce BBQ est qu’il offre de nombreuses options à ceux qui cuisinent, notamment pour ses multiples plateaux dans lesquels laisser tout ce dont vous avez besoin pour assaisonner les aliments.

Il dispose de deux plateaux latéraux, un supérieur et un inférieur. De plus, il est également entièrement amovible et dispose d’un panneau coupe-vent.

Il coûte 49,90 euros, ce qui reste un prix assez serré.

Conception circulaire et amovible : George Foreman Grill

Voir George Foreman Grill sur Amazon

Last but not least, le George Foreman Circular Grill. Il a des pieds amovibles au cas où vous voudriez l’utiliser comme barbecue “de table”.

Il est vendu par Amazon Espagne et son prix, oui, est beaucoup plus élevé. Il coûte 108 euros, bien qu’il soit aussi beaucoup plus gros, pour jusqu’à 15 portions simultanées.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.