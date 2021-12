Ce sont les meilleurs cadeaux pour les joueurs que vous pouvez obtenir dès maintenant

Oliver Cragg / Autorité Android

Les joueurs ne sont pas une foule facile à satisfaire, surtout si vous ne jouez pas beaucoup vous-même. Il existe une grande variété de périphériques, d’accessoires et de jeux disponibles, il peut donc être difficile de choisir le bon cadeau. Pas de soucis, nous sommes là pour vous aider – nous avons compilé une liste des meilleurs cadeaux à offrir aux joueurs. Qu’ils jouent sur une console, un PC ou un mobile, vous devriez pouvoir trouver quelque chose pour eux.

Les meilleurs cadeaux pour les joueurs :

Meilleurs cadeaux pour les joueurs sur PC

Les joueurs sur PC sont souvent des amateurs – beaucoup construisent leurs propres ordinateurs de bureau avec des spécifications puissantes et des pièces soigneusement choisies. Mais même s’ils ont une machine plus modeste ou un ordinateur portable, il existe quelques périphériques que la plupart des joueurs sur PC apprécieront : les claviers mécaniques et les souris de jeu. Ils sont essentiels pour ceux qui aiment les jeux de compétition comme les jeux de tir à la première personne et les MOBA, et ils se doublent également d’outils pratiques et durables dans la vie de tous les jours.

Logitech G915

Si vous souhaitez offrir à votre proche un clavier mécanique qui ne coûte pas une fortune, ne cherchez pas plus loin que le Logitech G915. Après tout, il évite la redoutable taxe Razer sans lésiner sur la qualité. Le G915 repose sur des interrupteurs mécaniques à profil bas qui offrent vitesse et précision à la moitié de la hauteur des interrupteurs standard. Vous pouvez également choisir entre trois profils tactiles différents : GL Tactile, GL Linear ou GL Clicky.

Lire la suite: Les meilleurs claviers de jeu

Le Logitech G915 offre jusqu’à 30 heures de temps de jeu sur une seule charge, avec des LED pratiques pour vous rappeler le jus restant. Vous pouvez profiter de la technologie LIGHTSYNC pour des effets RVB de nouvelle génération avec plus de 16,8 millions de couleurs au choix.

Razer Basilisk X HyperSpeed

Nous en sommes à Razer avec notre choix de souris. Son portefeuille propose plusieurs options, mais nous avons choisi le Basilisk X pour sa technologie HyperSpeed. Selon Razer, elle offre des vitesses 25 % supérieures à celles des autres souris sans fil, ce qui devrait en faire un premier choix pour tout joueur compétitif. Il est doté des propres commutateurs optiques de Razer, qui sont non seulement trois fois plus rapides que leurs homologues mécaniques, mais également incroyablement durables avec une durée de vie de 50 millions de clics.

En rapport: Les meilleures souris de jeu que vous pouvez acheter

Le Razer Basilisk X HyperSpeed ​​est entièrement sans fil avec une autonomie de 450 heures, ce qui le rend idéal pour les jeux de tir à la première personne comme PUBG et CS:GO. Cependant, la souris n’est pas ambidextre, alors assurez-vous de saisir la bonne disposition.

Meilleurs cadeaux pour les joueurs sur console

Les joueurs sur console sont tout aussi enthousiastes à propos de leur passe-temps que les joueurs sur PC, mais les cadeaux que vous pouvez leur offrir sont assez différents. Il n’y a pas beaucoup de pièces et de périphériques parmi lesquels choisir, et l’achat d’une console de nouvelle génération n’est pas toujours facile à se permettre. Les jeux sont un autre excellent choix, mais seulement si vous savez quels genres ils apprécient. C’est pourquoi nous avons sélectionné quelques accessoires qui plairont à tout propriétaire des deux consoles les plus populaires – PlayStation et Xbox.

Un nouveau contrôleur

Sarah Chaney / Autorité Android

Si votre ami ou votre proche a la chance de posséder une Xbox Series S/X ou une PlayStation 5, vous cherchez peut-être un moyen de vous amuser. Heureusement, les contrôleurs sont beaucoup plus faciles à localiser que les deux consoles elles-mêmes. Vous pouvez vous procurer une nouvelle manette DualSense puissante ou une manette sans fil Xbox Core et ajouter une touche multijoueur à vos jeux de vacances.

Apprendre encore plus: PlayStation 5 contre Xbox Series X

Si vous voulez vraiment rendre les choses intéressantes, vous pouvez également personnaliser un contrôleur Xbox dans le Xbox Design Lab, même si cela peut prendre un peu plus de temps pour profiter des résultats de votre travail. Sony lance également quelques options DualSense colorées, bien qu’elles ne soient disponibles qu’en pré-commande pour le moment.

Le joueur que vous recherchez possède-t-il une Xbox et joue-t-il à des jeux multijoueurs compétitifs ? Alors le SteelSeries Arctis 9X est le cadeau parfait. Ce casque de jeu sans fil a été spécialement conçu pour la Xbox One et la Xbox Series X. Il se connecte à la console comme une manette Xbox — aucun dongle ou station de base supplémentaire n’est nécessaire.

Lire la suite: Les meilleurs écouteurs Bluetooth

L’Arctis 9X a une superbe qualité de construction avec un cadre en aluminium robuste et des coussinets confortables. Comme tout casque gamer qui se respecte, il arbore également un microphone rétractable antibruit. La qualité sonore est excellente. Le son surround pris en charge via Windows Sonic Spatial Audio donne également aux joueurs Call of Duty et Fortnite un avantage concurrentiel.

La meilleure partie? L’Arctis 9X a une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Ce n’est peut-être pas bon marché, mais ce n’est certainement pas un casque qui devra être remplacé de si tôt.

Meilleurs cadeaux pour les joueurs rétro

Les joueurs rétro sont difficiles à satisfaire. Certains aiment jouer occasionnellement au jeu des années 80/90, tandis que d’autres sont des collectionneurs rigoureux. Cependant, la chasse aux cartouches et aux vieilles consoles sur les marchés aux puces est devenue plus chère et plus difficile ces dernières années, grâce à une épidémie de nostalgie. Alors, quels sont les meilleurs cadeaux pour les joueurs rétro de votre vie ? Voici quelques options qui ne manqueront pas d’être bien reçues.

NES Classique/SEGA Genesis Mini

Les fabricants de consoles ont capitalisé sur les tendances nostalgiques de ces dernières années. Il existe désormais un moyen simple de profiter de nombreux classiques anciens sans dépenser des sommes exorbitantes sur eBay. Nintendo et SEGA proposent des versions mini de leurs consoles classiques dans la NES Classic et la SEGA Genesis Mini. Ils sont plus petits que leurs homologues d’origine et contiennent de nombreux jeux préinstallés.

Sur la NES Mini Classic, vous trouverez 30 titres bien connus, dont Super Mario, Metroid, l’original Legend of Zelda, et plus encore. Le SEGA Genesis Mini contient encore plus de jeux, avec 42 titres SEGA nostalgiques. Vous trouverez tous vos favoris Sonic, ainsi que des classiques comme Street Fighter 2, Tetris et Earthworm Jim. Cela fait de ces deux offres un incontournable pour tout amateur de jeux rétro. Les mini consoles sont également très faciles à installer et à utiliser – il suffit de les brancher sur votre téléviseur avec un câble HDMI et de voyager dans le temps.

Nintendo Switch Lite

Avec la montée en puissance des smartphones puissants, les consoles portables sont rares. Mais une console qui ramènera à coup sûr des souvenirs de Gameboy est la Nintendo Switch Lite. Qu’est-ce qui en fait un excellent cadeau pour un joueur rétro ? Beaucoup d’entre nous qui aiment les jeux classiques des années 80 et 90 sont des adultes avec peu de temps libre, donc pouvoir jouer à nos vieux favoris en déplacement est un grand avantage. Et c’est exactement ce que vous pouvez faire sur la Nintendo Switch Lite, grâce au service Nintendo Switch Online. L’abonnement donne aux joueurs l’accès à plus de 60 titres NES et SNES, auxquels vous pouvez jouer avec des amis.

Mieux encore, le Switch Lite est une version moins chère de la déjà excellente console Nintendo Switch. Cela signifie que les joueurs rétro peuvent trouver de nombreux titres indépendants comme Stardew Valley et The Binding of Isaac, qui ne sont pas si différents des jeux qu’ils auraient pu apprécier à l’époque. La Nintendo Switch Lite est également disponible en plusieurs couleurs amusantes, est compacte et a une excellente autonomie. Vous ne pouvez pas demander grand-chose de plus.

Meilleurs cadeaux pour les joueurs mobiles

Le jeu mobile est souvent perçu comme moins sérieux que ses homologues sur PC et console. Cependant, la vérité est que le jeu mobile n’est plus seulement Candy Crush et Clash Royale. De nombreux jeux compétitifs et exigeants sont ajoutés quotidiennement à Google Play. Mais qu’est-ce qu’un joueur mobile offre à part une carte-cadeau Play Store ? Voici deux cadeaux que tout joueur mobile adorerait.

Asus ROG Phone 5s série

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Si le budget n’est pas une préoccupation, le meilleur cadeau pour un joueur mobile est, sans aucun doute, un téléphone de jeu. De plus en plus d’entre eux sont apparus sur le marché ces dernières années, mais il existe un ensemble incontesté de gagnants – les Asus ROG Phone 5s et 5s Pro. Ce sont des centrales de spécification totales avec des performances imbattables. La série ROG Phone 5s arbore un impressionnant écran Full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La meilleure nouvelle est que de nombreux jeux en profitent également pleinement.

Le téléphone offre également jusqu’à 18 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, idéal pour tout joueur qui joue à des jeux volumineux et exigeants comme PUBG Mobile ou les jeux de la série Asphalt. Tout cela est complété par le puissant processeur Snapdragon 888+ et une énorme batterie de 6 000 mAh. Mieux encore, il est à l’épreuve du temps grâce à sa capacité 5G et à une triple caméra arrière mise en évidence par un jeu de tir 64MP.

Razer Kishi

Oliver Cragg / Autorité Android

Utiliser un écran tactile pour jouer à des jeux n’est pas toujours facile ou amusant. Mais avec la manette Razer Kishi, vous pouvez transformer votre smartphone Android en console portable. C’est le meilleur et le plus facile à utiliser un contrôleur pour Android. Tout ce que vous avez à faire est d’insérer votre appareil dans les deux poignées – aucun logiciel supplémentaire n’est requis.

Lire la suite: Les meilleurs contrôleurs de jeu Bluetooth pour Android, PC et plus encore !

Le Razer Kishi a une construction robuste et ergonomique, et il rappelle une disposition de contrôleur Xbox. Atteindre le chargeur ne sera pas non plus nécessaire – il est alimenté par le port USB-C et vous pouvez toujours charger pendant que vous jouez. Les boutons sont de bonne qualité et assez réactifs. Nous avons remarqué que le D-Pad pouvait parfois être un peu pâteux, mais il n’est pas trop difficile de s’y habituer.

Les cartes-cadeaux de jeu fonctionnent aussi

Notre dernier cadeau pour les joueurs est bon pour à peu près tout le monde. Une carte-cadeau peut grandement contribuer au paiement d’abonnements tels que Xbox Game Pass ou PS Plus ou PS Now de PlayStation. Si vous préférez, vous pouvez également consacrer votre budget aux jeux eux-mêmes, à la fois sur PC et sur console. Steam frappe assez fortement les ventes de vacances, tout comme Xbox et PlayStation.

Tout ce que vous avez à faire avec une carte-cadeau est de vous assurer que vous l’obtenez pour la bonne plateforme. Nous avons lié quelques-uns de nos favoris ci-dessous.

Nous avons également quelques liens vers des cartes-cadeaux App Store d’Apple, Google et Amazon, que vous pouvez utiliser pour acheter sur chaque plate-forme.

