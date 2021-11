Ce sont les meilleurs endroits pour acheter Shiba Inu (SHIB) après avoir dépassé Dogecoin dans le classement de la capitalisation boursière

Shiba Inu (SHIB) est l’une des crypto-monnaies les plus performantes sur le thème des chiens. Sa popularité et sa valeur ont augmenté de façon exponentielle et à un moment donné, il a dépassé Bitcoin et Dogecoin pour devenir la crypto-monnaie la plus populaire sur les réseaux sociaux.

SHIB a désormais dépassé Dogecoin (DOGE) en termes de capitalisation boursière.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce SHIB, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter SHIB

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Investissez dans SHIB avec eToro maintenant ! Clause de non-responsabilité

Commerçant de Coin Kong

Coin Kong facilite l’achat et la vente rapide de crypto-monnaies. Sa grande sécurité, la transparence des commissions et son excellent service client en font une excellente option pour les nouveaux arrivants.

Investissez dans SHIB avec Coin Kong Trader maintenant !

Qu’est-ce que le Shiba inu (SHIB) ?

Shiba Inu (SHIB) est une pièce de monnaie liée à un chien dont la popularité est à la hausse depuis qu’elle a été dévoilée en 2013 comme une blague.

C’est un concurrent proche de Dogecoin (DOGE) et reçoit beaucoup d’attention de la communauté des crypto-monnaies, en particulier de ceux qui ont raté la bombe Dogecoin.

Le jeton SHIB a longtemps été inférieur au jeton DOGE en termes de capitalisation boursière, mais cela a changé. La capitalisation boursière du token SHIB est désormais supérieure de 3 milliards de dollars à celle du token DOGE.

Devriez-vous acheter des pièces SHIB aujourd’hui ?

Si vous recherchez une pièce de monnaie de chien comme dogecoin qui ne pompe pas encore avec une forte probabilité de pomper très bientôt, alors la pièce SHIB est un bon choix. Il a connu une augmentation très régulière ces derniers mois.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Shiba Inu

Les experts s’attendent à ce que la pièce SHIB poursuive sa tendance haussière actuelle pour le reste de l’année, car elle continue de rivaliser avec Dogecoin pour sa popularité et sa valeur.

Couverture des médias sociaux Shiba Inu

Trame! Bienvenue au Shiboshis Social Club exclusivement réservé aux propriétaires de Shiboshi ! Le Shiboshi Social Club est l’endroit où toute la meute peut sortir et recevoir des avantages exclusifs, en savoir plus sur https://t.co/7BUSLtcIjo pic.twitter.com/36VFAVEiVd – Shib (@Shibtoken) 24 octobre 2021

#ShibArmy, notre propre @kaaldhairya a confirmé et vérifié le code Tesla. Voici quelques-uns de ses commentaires sur la reconnaissance .. https://t.co/CMYFkOrbgO – Shib (@Shibtoken) 1er novembre 2021

