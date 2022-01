Ce sont les meilleurs (et les pires) passeports au monde pour voyager en 2022 | Vie

Malheureusement, le pays dans lequel nous résidons influence grandement nos possibilités de voyager. Maintenant, nous vous montrons quels sont les meilleurs et les pires passeports en 2022 pour voir le monde.

Vivre en Palestine n’est pas la même chose qu’aux États-Unis lorsqu’il s’agit de prendre l’avion et d’atterrir dans un autre pays. Et c’est parce que il existe des différences entre les nations, et certaines sont mieux considérées que d’autres.

Pour mesurer cela correctement, il existe le Henley Passport Index, basé sur des données exclusives fournies par l’Association du transport aérien international (IATA), qui surveille régulièrement les passeports avec lesquels il est plus facile de voyager dans le monde depuis 2006.

Et maintenant, deux semaines après le début de l’année, nous avons déjà le premier rapport de passeport pour 2022 où nous pouvons vérifier quels passeports ouvrent plus de portes et lesquels les ferment. Voici les pays qui composent le TOP 10 des nations avec les meilleurs passeports pour voyager en dehors de leurs frontières :

un. Japon, Singapour : 192 destinations deux. Allemagne, Corée du Sud : 190 3. Finlande, Italie, Luxembourg, Espagne : 189 Quatre. Autriche, Danemark, France, Pays-Bas, Suède : 188 5. Irlande, Portugal : 187 6. Belgique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis : 186 sept. Australie, Canada, République tchèque, Grèce, Malte : 185 8. Pologne, Hongrie : 183 9. Lituanie, Slovaquie : 182 dix. Estonie, Lettonie, Slovénie : 181

Au contraire, la liste a également une partie inférieure, où les pays avec la plus mauvaise renommée internationale peuplent ces positions, comme d’habitude.

Ceux-ci sont le TOP 8 des pires pays pour être citoyen voyageur, car ils n’ont guère de liens internationaux qui leur permettent d’obtenir des visas de voyageur :

104. Corée du Nord : 39 destinations 105. Népal et territoires palestiniens : 37 106. Somalie : 34 107. Yémen : 33 108. Pakistan : 31 109. Syrie : 29 110. Irak : 28 111. Afghanistan : 26

Comme prévu ces nations sont des pays en guerre ou avec de graves conflits diplomatiques, comme c’est le cas évident de l’Irak, de l’Afghanistan ou de la Syrie.

Nous, les Espagnols, avons de la chance car nos pays ont d’excellentes relations internationales, ce qui nous place en troisième position mondiale avec la possibilité de voyager vers 189 destinations, encore plus que la nation toute-puissante des États-Unis.