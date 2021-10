Ce sont les meilleurs films effrayants à diffuser cet Halloween

Que vous fêtiez Halloween depuis le 1er octobre ou que vous veniez tout juste de vous plonger dans un esprit effrayant, les plateformes de streaming vous permettent de regarder facilement vos histoires d’Halloween préférées. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste de certains des meilleurs films d’Halloween diffusés actuellement sur Disney +, Hulu, HBO Max et Netflix. Voici quelques-uns des meilleurs films d’Halloween en streaming tout le mois.

Choix d’Halloween pour toute la famille

Quand il s’agit de trouver des films d’Halloween adaptés à tous les âges, Disney+ est l’endroit où aller. Voici quelques-uns des meilleurs films d’Halloween diffusés actuellement sur Disney +.

Ville d’Halloween (1998)

Sorti en tant que film original de Disney Channel, Halloweentown raconte l’histoire de Marnie Piper, 13 ans, qui apprend qu’elle est une sorcière et – contre la volonté de sa propre mère – suit sa grand-mère Agatha (Debbie Reynolds) dans sa ville natale, Halloweentown, où les créatures surnaturelles sont capables d’être elles-mêmes. Halloweentown II: Kalabar’s Revenge, Halloweentown High et Return to Halloweentown sont également en streaming.

Hocus Pocus (1993)

Situé à Salem, dans le Massachusetts, Hocus Pocus révèle ce qui se passe lorsque le petit nouveau de la ville, un adolescent californien blasé nommé Max, libère accidentellement un clan de sorcières maléfiques (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy) qui vivait dans une cabane hantée locale il y a 300 ans.

Le cauchemar avant Noël de Tim Burton (1993)

The Nightmare Before Christmas de Tim Burton suit les mésaventures du roi des citrouilles bien-aimé d’Halloweentown, Jack Skellington, qui s’ennuie de sa routine annuelle de peur d’effrayer les gens. Dans son voyage pour trouver quelque chose de plus excitant, Jack tombe accidentellement sur Christmastown.

Des fantômes pour tous

C’est l’heure de Huluween

Si vous recherchez des films un peu plus horribles, la section Huluween de Hulu regorge de choix qui vous feront hurler. Voici quelques-uns des meilleurs films d’Halloween en streaming sur Hulu.

Jeu d’enfant (2019)

Un redémarrage du classique de l’horreur de 1988, Child’s Play (2019) trouve Mark Hamill fournissant la voix de la poupée homicide Chucky, qui est offerte à un jeune garçon nommé Andy et commence immédiatement à faire des ravages sur Andy et d’autres enfants du quartier.

Le Rocky Horror Picture Show (1975)

Considéré comme un classique culte, The Rocky Horror Picture Show suit les jeunes mariés Brad et Janet, qui se retrouvent sur le perron d’un manoir étrange après avoir subi une crevaison. En entrant dans la maison, le couple rencontre une étrange distribution de personnages musicaux dirigés par un scientifique travesti connu sous le nom de Dr Frank-N-Furter (Tim Curry). La distribution d’ensemble comprend également Susan Sarandon, Barry Bostwick et Meat Loaf.

Joyeux Huluween !

Halloween au maximum

Bien que HBO Max soit l’une des plates-formes de streaming les plus récentes, elle propose une tonne de contenu parmi lesquels choisir si vous célébrez une saison effrayante. Dans cet esprit, voici quelques-uns des meilleurs films d’Halloween en streaming sur HBO Max.

La mariée cadavre de Tim Burton (2005)

Corpse Bride de Tim Burton suit un marié timide nommé Victor (Johnny Depp), qui épouse accidentellement une mariée décédée tout en pratiquant ses vœux de mariage avant son propre mariage arrangé. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque la nouvelle épouse de Victor l’emmène au Pays des Morts. Le film présente également des contributions vocales d’Helena Bonham Carter, d’Emily Watson et de Tracey Ullman.

Les Sorcières d’Eastwick (1987)

Basé sur le roman principal de John Updike en 1984, Les sorcières d’Eastwick met en vedette Cher, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon en tant que trio de sorcières qui se rencontrent et forment par inadvertance un coven. Cependant, les choses se compliquent lorsqu’un homme mystérieux (Jack Nicholson) arrive en ville et fait bouger les choses.

Maman (2013)

Mama est un thriller surnaturel sur les sœurs Victoria et Lily, retrouvées dans les bois cinq ans après que leur père ait perdu la fortune familiale et assassiné leur mère. Alors que les sœurs sont accueillies par des proches et tentent de réintégrer la société, elles sont continuellement hantées par une figure mystérieuse connue uniquement sous le nom de « Maman ».

Max-imum repaires

Nouveaux originaux d’Halloween

Netflix est probablement la meilleure plate-forme en ce qui concerne le contenu original d’Halloween. Donc, que vous aimiez les zombies, les sorcières, les fantômes ou les tueurs, Netflix est là pour vous. Dans cet esprit, voici quelques-uns des meilleurs films d’Halloween en streaming sur Netflix.

La baby-sitter (2017)

Réalisé par McG, The Babysitter suit un garçon de 12 ans nommé Cole, qui est obligé de se battre pour sa vie après avoir appris que sa baby-sitter bien-aimée Bee (Samara Weaving) dirige un culte satanique sanguinaire d’adolescents. Une suite de 2020, The Babysitter: Killer Queen, est également disponible à regarder.

La rue de la peur, première partie : 1994 (2021)

Fear Street Part One: 1994 suit un groupe de meilleurs amis du secondaire alors qu’ils affrontent une force maléfique qui sévit dans leur petite ville de Shadyside depuis des siècles. Fear Street Part Two : 1978 et Fear Street Part Three : 1666 sont également en streaming.

De tout nouveaux huées

La charité s’il-vous-plaît

Les films énumérés ci-dessus ne sont qu’un échantillon du contenu effrayant que vous trouverez en streaming sur toutes les plateformes ce mois-ci – ce qui est à parts égales un tour et un régal. Si vous recherchez du contenu que vous pouvez regarder avec vos enfants, vous aurez probablement la meilleure chance avec Disney + ou HBO Max. En comparaison, Hulu et Netflix ont tendance à se pencher davantage sur un contenu audacieux et mature. Disons simplement que Netflix est lourd sur les films d’Halloween de la variété la plus slasher.

Tout ce qu’il reste à faire est de prendre un bol de bonbons, d’allumer la bougie à flamme noire et d’avoir une session de streaming effrayante. Assurez-vous simplement que vos sonnettes Nest et Ring sont configurées pour Halloween, afin qu’aucun gobelin ne se faufile pendant que vous vous gavez.

