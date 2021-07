Ce sont les meilleurs fruits pour maigrir et maigrir | Vie

Voulez vous perdre du poids? Si la réponse est oui, notez ces fruits qui ne devraient pas manquer dans votre alimentation si vous souhaitez perdre du poids. Ils sont faibles en calories et vous apportent des fibres et une grande quantité de nutriments pour perdre du poids de manière saine.

Si vous êtes en train de perdre du poids, vous devez déjà savoir qu’il n’existe pas de formule magique pour perdre du poids. Cela nécessite de bien manger et de mener une vie active qui vous permet d’être en déficit calorique, c’est-à-dire de manger moins de calories que vous n’en brûlez.

Il est important d’être clair qu’il n’y a aucun aliment, boisson, supplément ou crème qui vous permettra d’atteindre votre objectif sans remplir les prémisses précédentes, Alors ne vous laissez pas berner par de fausses promesses.

Cependant, si vous suivez un régime pour perdre du poids et faites du sport régulièrement, choisir avec soin les aliments et les boissons que vous buvez vous aidera à atteindre votre objectif.

Les fruits sont un aliment naturel qui vous fournit une grande quantité de fibres et de nutriments, et il est généralement faible en calories. Grâce à ça, Non seulement il peut vous aider à perdre du poids, mais il offre également d’autres avantages pour la santé.

Cependant, tous les fruits n’ont pas le même apport nutritionnel et certains sont plus recommandés que d’autres pour atteindre votre objectif.

Prenez note de les meilleurs fruits pour perdre du poids:

Pamplemousse. Le pamplemousse apporte très peu de calories et est une source de vitamines A et C. Il a un faible indice glycémique, ce qui signifie qu’il libère lentement le sucre dans la circulation sanguine. Une étude récente révèle que la prise de ce fruit aide à réduire la graisse corporelle. Pomme. Il est faible en calories, riche en fibres et très satisfaisant. Parce qu’il vous fait vous sentir rassasié, il vous aide à réduire les autres aliments pour perdre du poids. Baies. Les baies, comme les myrtilles ou les fraises, sont riches en valeur nutritive et faibles en calories. Ils sont une source de vitamines importantes, telles que les vitamines C et K, et ils aident également à contrôler le cholestérol, la pression artérielle et l’inflammation. Fruits de la pierre. Les pêches, les nectarines, les prunes et autres fruits à noyau sont également faibles en calories et une excellente source de vitamines C et A. Fruit de la passion. Il se distingue par sa teneur élevée en fibres alimentaires, en vitamines C et A, en fer et en potassium. Aide à réduire l’hypertension artérielle et la sensibilité à l’insuline. De plus, il favorise le contrôle de l’appétit et vous aide donc à perdre du poids.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant que vous dormez, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

kiwi. Le kiwi a une grande valeur nutritionnelle. C’est une source de vitamines C et E, d’acide folique et de fibres. Il a un index glycémique bas et peu calorique. Même manger la peau est sain. Melon. Il est très faible en calories, a une teneur élevée en eau et est très satisfaisant. C’est l’un des fruits d’été par excellence qui aide à rester hydraté et à étancher la faim, favorisant ainsi la perte de poids. Orange. Ils sont chargés de vitamine C et de fibres, vous permettant de vous sentir rassasié et de contrôler votre appétit. Banane. Bien qu’il s’agisse d’un fruit à forte teneur en sucre par rapport aux autres fruits, il contient également des fibres et de nombreux nutriments, comme le potassium, le magnésium, le manganèse, les antioxydants et les vitamines A, B6 et C. N’hésitez pas à l’inclure dans votre alimentation pour perdre du poids. d’une manière saine. Avocat. Il se passe la même chose avec l’avocat qu’avec la banane : les personnes qui suivent un régime essaient de l’éviter en raison de sa teneur élevée en matières grasses. Cependant, il contient des graisses saines nécessaires à l’organisme et des études révèlent que sa consommation avec modération favorise la perte de poids.