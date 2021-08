Ce sont les meilleurs jeux Pokémon pour iPhone et iPad

Il existe de nombreux jeux Pokémon sur iPhone et iPad. Bien que les gens essaient toujours de transformer leur iPhone en GameBoy, voici tous les jeux Pokémon officiels auxquels vous pouvez jouer sur mobile dès maintenant.

JCC Pokémon en ligne : Si vous êtes un fan du jeu de cartes à collectionner, le voici. C’était le premier jeu mobile de The Pokémon Company jamais sorti. Il est disponible pour les utilisateurs de macOS et les utilisateurs d’iPad, et vous pouvez construire votre deck, collecter des cartes et vous battre avec vos amis en ligne. Que vous achetiez également des cartes physiques, il y a toujours un code à utiliser dans TCG Online. Télécharger les ici.

Pokémon Shuffle Mobile: Celui-ci a été lancé en 2015. Suite au succès de Candy Crush, Shuffle Mobile doit faire correspondre des tuiles sur une grille pour infliger des dégâts aux Pokémon ennemis. Il y a des centaines de niveaux à combattre. Le jeu utilise un format freemium où vous devez parfois payer pour gagner, bien que la plupart d’entre eux puissent être surpassés avec le broyage. En 2018, le développeur a ajouté le Pokémon mythique Marshadow et n’a jamais présenté d’autre monstre, bien que le jeu soit toujours jouable. Télécharger les ici.

Pokémon GO : Développé par Niantic, Pokémon GO n’a pas besoin d’introduction. C’est le jeu dans lequel vous pouvez attraper ces créatures dans le monde réel, vous engager avec d’autres entraîneurs, vous battre et utiliser le scanner LiDAR de votre iPhone 12 Pro pour avoir une meilleure expérience AR. Pokémon GO a récemment dépassé les 5 milliards de dollars de revenus. Cliquez ici pour télécharger.

Pokémon : Magicarpe Jump : Presque un mème, dans ce jeu, vous devez capturer un Magicarpe et l’entraîner pour augmenter sa capacité à sauter hors de l’eau. Collectez autant de Magikarps que possible et visez plus haut pour devenir le Maître Magikarp. Télécharger les ici.

Quête Pokémon : Le monde est carré, tout comme celui des Pokémon. En utilisant des représentations des monstres basées sur des voxels, les joueurs explorent un monde avec une équipe de trois Pokémon. Vous pouvez construire une base pour attirer de nouvelles créatures à vous rejoindre ainsi que affronter des adversaires dans des batailles en temps réel. Ce jeu est également disponible pour les appareils Nintendo Switch et iOS et iPadOS ici.

Pokémon Masters EX : Explorez le monde Pokémon comme jamais auparavant. Collectionnez les dresseurs de Pokémon sur l’île de Pasio et apprenez-en plus sur les personnages bien-aimés de la série principale et des jeux. Vous pouvez participer à des batailles avec l’ordinateur ou des adversaires humains. Télécharger les ici.

Pokémon Sourire : Si vous voulez de l’aide pour vous brosser les dents, voici une façon amusante. Il est sorti en juin 2020 et il est destiné aux jeunes enfants. Télécharger les ici.

Maison de jeu Pokémon : Ce jeu iPad est conçu pour les enfants de 3 à 5 ans. Ils peuvent interagir avec toutes sortes de Pokémon mignons en explorant divers endroits, notamment une tour, un salon et une aire de jeux extérieure. Télécharger les ici.

Mélange Café Pokémon : Ce jeu de puzzle est similaire au jeu mobile Disney Tsum Tsum, où un joueur connecte des icônes ensemble pour faire avancer les missions. Dans celui-ci, le joueur et Évoli sont les propriétaires d’un café où les Pokémon viennent commander à manger et à boire. Télécharger les ici.

Pokémon UNISSEZ-VOUS : Lancé en septembre, ce MOBA emmène les joueurs dans des batailles 5 × 5 dans des matchs classés, standard et rapides. Collectionnez et utilisez vos créatures préférées et profitez de skins amusants pour elles.

Plus de jeux Pokémon à venir

Pokémon Sleep est un jeu annoncé en 2019 mais il n’a pas encore été lancé. Le jeu suit la durée de sommeil d’un utilisateur et communique les données à l’iPhone de l’utilisateur pour un jeu lié au sommeil. On ne sait pas comment cela va fonctionner et apparemment, ce n’est pas clair non plus pour la société Pokémon.

En dehors de cela, Pokémon Rumble Rush et Pokémon Duel étaient autrefois disponibles pour iPhone et iPad, mais ces deux jeux ont été abandonnés il y a quelques années.

Connaissiez-vous tous ces jeux ? Lequel préférez-vous? Dites-nous dans la section des commentaires.

