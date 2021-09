Ce sont les meilleurs jeux Sonic, ils ne sont pas de SEGA, mais ils ont été créés par des fans | Jeux

La communauté d’utilisateurs derrière Sonic est spectaculaire, et il existe même plusieurs jeux créés par la communauté qui vous épateront.

On a fêté récemment le 30e anniversaire de la mascotte de SEGA, le bon vieux Sonic, qui rivalisait depuis longtemps avec Super Mario de Nintendo, et qui sont désormais pratiquement amis, lançant même des titres dans lesquels les deux personnages apparaissent.

Et c’est que Sonic a une grande communauté derrière lui qui lui a permis non seulement de durer dans le temps, mais aussi de permettre à SEGA de lancer beaucoup plus de titres de ce hérisson bleuté particulier.

Maintenant, la communauté a programmé une série de jeux Sonic, pour la plupart des remakes, que vous allez adorer jouer sur votre ordinateur préféré, et nous vous les présentons.

L’un de ces titres créés par la communauté s’appelle Sonic Utopia et il se déroule essentiellement au niveau Green Hilll Zone mais en 3D, pariant sur des graphismes pixelisés dans le plus pur style rétro et avec un gameplay plus récent.

Avec la souris, vous pouvez faire sauter le personnage tandis qu’avec les touches WASD et espace, vous pouvez contrôler le personnage et effectuer les attaques.

Un autre des titres créés par la communauté est Sonic 1 et Sonic 2 SMS Remake, peut-être ce remake que tout le monde attendait des premiers versements de Sonic et qui est basé sur le système maître 8 bits.

La communauté des joueurs a donc voulu adapter Sonic 1 et Sonic 2 à partir de zéro pour rendre hommage au Master System, qui, bien qu’il n’ait pas eu le même succès que la NES, vous en gardez sûrement de très bons souvenirs.

Mieux encore, ils ont créé de nouveaux domaines et ils ont aussi une musique unique, ils ont même ajouté d’autres personnages de la série pour que vous puissiez en profiter dans ces titres remasterisés.

L’autre titre Sonic créé par la communauté est Sonic Encore, une sorte de Sonic Generations mais avec des graphismes classiques 8 bits mais en 3D. Vous pouvez jouer à un recueil de niveaux des premiers opus de Sonic mais remasterisés avec une touche 3D. Nous vous recommandons d’utiliser un bouton de commande que vous pouvez connecter à votre équipement, pour en profiter au maximum.

Bien sûr, il existe de nombreux autres titres Sonic créés par la communauté, mais en attendant, vous pouvez profiter des nouveaux versements de cette licence Sega sur des consoles comme Nintendo Switch dans des titres comme les Jeux olympiques de Tokyo où vous affrontez le bon vieux Mario.