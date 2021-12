Ce sont les meilleurs jouets par âge

12/02/2021

Le à 13:49 CET

Alicia mendoza

La Noël approche à grands pas et l’achat du cadeaux pour la famille et les amis. Lorsque nous avons des fils et des filles, un nouvel univers s’ouvre que nous explorons pour donner le jouet le plus adapté à chaque enfant en fonction de son âge.

Les jouets aident au développement des enfants surtout dans leurs premières années de vie : ils les aident à explorer leurs sens, à commencer à marcher ou à les initier petit à petit au langage.

Avant d’aller acheter nos jouets pour enfants, il faut prendre en compte une série de recommandations :

Suivez la règle de 4 cadeaux: un cadeau utile à emporter, un autre qu’ils souhaitent, un autre lié à la lecture et un autre dont ils ont besoin. S’ils sont jeunes, cherchez des cadeaux qui encouragent leur psychomoteur.Achetez des cadeaux qui peuvent être partager en famille.

Nous vous proposons quelques options de cadeaux selon l’âge des garçons et des filles.

Enfants de 0 à 5 mois

Les nouveau-nés n’ont pas besoin de beaucoup de cadeaux, car ces enfants ne peuvent même pas ramasser d’objets. Ces enfants mettent tout à la bouche, il est donc conseillé de leur donner de gros jouets qui ne seront pas avalés et dont la matière peut être du textile, du silicone ou du bois. Certains jouets qu’ils peuvent aimer sont :

Anneaux de dentition: Les anneaux de dentition les aident à soulager la douleur à l’apparition des premières dents et à s’amuser avec elles.Anneau hochets: Les hochets stimulent votre audition et sont faciles à saisir.Livre ‘Le bébé touche et découvre : Nous pouvons vous apprendre les images et les couleurs que présente votre histoire, ainsi que permettre à notre enfant de toucher les différentes textures qu’elle contient.

Enfants de 6 mois à 1 an

En plus des anneaux de dentition et des hochets, les enfants commencent à pouvoir ramasser des objets plus facilement à partir de 6 mois. Voici quelques jouets pour ces âges :

Nounours : Petits et grands pour qu’ils puissent les prendre.Couvertures de découverte sensorielle : Ces couvertures sont généralement livrées avec des rabats qu’elles peuvent soulever et qu’elles peuvent saisir très facilement.Livre ‘Cucamona’: Les jeunes enfants ne comprennent toujours pas les mots. Pour cette raison, ce livre doux et en tissu leur permet d’apprécier à travers des textures, des sons et des illustrations, les éléments de la nature et de ses environs tels que les oiseaux, les papillons ou les miroirs. Couverture de découverte sensorielle Yookidoo |

Enfants 1-2 ans

A partir de ces années, les enfants commencent à avoir de plus grandes capacités psychomotrices, nous pouvons donc leur donner des jouets qui favorisent leurs mouvements :

Balle Montessori et balle Pikler: La balle Montessori leur permet de l’attraper quand on l’attache au mobile du berceau et qu’elle roule suffisamment pour eux. La balle Pikler est facile à saisir et des pièces peuvent y être insérées.Jouets à tirer: Une voiture à tirer ou un jouet à roues leur sera utile pour commencer à ramper puis à marcher. Livre ‘El Pollo Pepe’: Cette histoire comprend des illustrations et des pop-ups interactifs afin que nos enfants comprennent l’importance de la nourriture pour grandir en bonne santé.

Les marchettes sont généralement un cadeau très courant à ces âges, mais selon l’Association espagnole de pédiatrie, leur utilisation n’est pas recommandée car avec elles, elles présentent un risque plus élevé d’accidents et les enfants commencent à marcher de manière autonome plus tard.

2-3 ans

Nous pouvons continuer à introduire des drag toys et d’autres nouveaux jouets qui forment leur raisonnement :

Jeux d’ajustement de silhouette: Avec ce type de puzzle, ils raisonneront sur les tailles et les formes afin d’insérer les pièces dans les interstices appropriés.Rodari : Ce jouet stimule leurs sens : ils peuvent le laisser tomber et aller le ramasser, ils peuvent le laisser rouler, ils peuvent le secouer pour entendre son son ou ils peuvent essayer d’attraper les balles à l’intérieur.Livre ‘Puis-je regarder votre couche ?’ : Rantoncito et ses amis accompagneront notre fils ou notre fille en train de sortir la couche pour aller faire pipi dans la salle de bain. Jouet emboîtable Disney |

Enfants 3-4 ans

Au cours de ces années, les enfants commencent à apprendre à écrire et à lire. Par conséquent, nous pouvons leur donner des jouets qui favorisent ces deux capacités :

Puzzles alphabétiques : Sur le marché, il existe différents jeux qui vous permettent d’assembler ou d’ordonner les lettres pour former des mots. Dicter et façonner (Miniland): Avec ce jeu, ils apprendront les aspects logiques liés aux mathématiques et favoriseront leur esprit critique.Jeux de construction : Ces types de jeux de construction les aident à se concentrer et à stimuler la partie du néocortex du cerveau, qui coordonne les fonctions exécutives.Livre ‘Ni Guau ni Miau’: Les propriétaires de ce chien découvrent que la nuit il rencontre plusieurs chats et se comporte comme eux : il grimpe aux arbres, saute des toits & mldr; Une histoire de Blanca Lacasa et Gómez idéale pour les enfants à partir de trois ans avec laquelle ils apprendront à accepter la différence et la diversité.

Enfants 5-6 ans

Laïcs: Comme pour les jeux de construction, les Legos stimulent votre cerveau exécutif.Tableaux blancs magnétiques sur lesquels dessiner: Avec eux, ils peuvent développer leur créativitéVélos, scooters…Livre ‘La boîte à mots’: Ari est une fille très curieuse de connaître le sens des mots. Tout change lorsque ses parents lui donnent un dictionnaire. Un livre illustré par Eva Vázquez et écrit par Mar Benegas qui peut stimuler la curiosité de nos fils et filles.

Enfants 6-8 ans

Tornade: Avec ce jeu, ils pourront connaître les limites de leur corps et ils pratiqueront la coordination et l’équilibre.Fête & Co Junior: Dès 8 ans, on peut jouer à ce jeu de société amusant avec les enfants. Livre ‘Histoires pour comprendre le monde’ : L’écrivain Eloy Moreno compile et réécrit dans ce livre différentes histoires qui aideront nos enfants à comprendre, petit à petit, la vie, à la fois dans ses bons et ses mauvais côtés.

Enfants 9-12 ans

Vitesse de la jungle: Un jeu amusant qui les aidera à développer leur motricité et auquel ils pourront jouer aussi bien en famille qu’entre amis.IQ Fit intelligent: Jeu avec lequel ils développeront leur logique et ne voudront pas arrêter de jouer tant que toutes les pièces n’auront pas été correctement placées.Livre ‘Granny Project’: Iván, Sofia, Tania et Nicolás élaboreront un projet dans le but que leurs parents ne transfèrent pas leur grand-mère dans une maison de retraite. Un livre d’Anne Fine avec lequel ils apprécieront le temps qu’ils passeront avec leurs grands-parents. Vitesse de la jungle |

Enfants de 12 ans et plus

Catane: Jeu de société à jouer en famille dans lequel les joueurs doivent construire des villages sur une île où ils arrivent. Dans ce jeu, ils devront apprendre à résoudre les conflits par la collaboration.Le temps est écoulé: Chaque joueur a une carte avec deux mots dessus et doit expliquer au reste des joueurs de quoi il s’agit sans nommer le mot avant que le temps ne s’écoule.Jeux vidéo adaptés à l’âge.Livre ‘La poitrine de personne’ : La recherche d’identité, l’addiction aux réseaux sociaux, les relations amoureuses, la toxicité & mldr; Ce sont des thèmes qu’aborde El cofre de no one, de Chiki Fabregat, un roman parfait pour ces adolescents un peu perdus.