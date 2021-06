Ce sont les meilleurs jus pour perdre du poids et maigrir | Vie

Si vous suivez un régime et que vous souhaitez perdre du poids, notez les meilleurs jus que vous pouvez prendre pour perdre du poids et atteindre votre objectif.

Perdre du poids ne se fait pas du jour au lendemain. Le faire correctement, c’est adopter de bonnes habitudes alimentaires et mener une vie plus active. Il n’est possible de perdre du poids qu’en cas de déficit calorique, ce qui signifie que vous devez manger moins de calories que vous n’en brûlez, et pas de suppléments, d’aliments, de boissons ou de crèmes miracles.

Ce que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif est de sélectionner avec soin les aliments et les boissons que vous consommez. Essayez toujours d’avoir une bonne valeur nutritionnelle, consommez autant que possible des ingrédients naturels et évitez les ultra-transformés avec des sucres et des farines raffinées.

Il est également très important de prendre soin de ce que nous buvons. Les sodas sucrés, les jus industriels et autres boissons commerciales sont souvent riches en sucre, ce qui peut ruiner votre alimentation sans même que vous vous en rendiez compte.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant que vous dormez, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Si vous vous demandez ce que vous pouvez boire pour perdre du poids, notez les meilleurs jus pour perdre du poids. Vous pouvez les préparer à la maison de manière simple avec des ingrédients naturels et un presse-agrumes ou un mixeur.

Jus de céleri. Le jus de céleri contient plus de 95% d’eau. Il est riche en antioxydants et en composés végétaux bénéfiques, aidant ainsi à réduire le stress oxydatif et l’inflammation. De plus, ayant une faible densité calorique, il peut être bénéfique pour la perte de poids et de graisse, selon la science. Jus de betterave. C’est une boisson faible en calories et riche en nutriments. Sa teneur en nitrates alimentaires peut augmenter l’efficacité et l’endurance musculaires, ainsi qu’abaisser la tension artérielle. Si vous mangez la betterave entière, vous consommerez également beaucoup de fibres pour favoriser la régularité intestinale. Jus de grenade. Le jus de grenade est riche en antioxydants et faible en calories. Certaines études montrent qu’il peut prévenir les pics et les baisses de glycémie, ce qui aide à réduire la sensation de faim.

L’une des propriétés du thé est qu’il aide à perdre du poids. Ce sont les variétés les plus recommandées pour la perte de poids selon les études scientifiques.

Jus de légumes à feuilles vertes. Les jus fabriqués à partir de smoothies de légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou ou le chou frisé sont faibles en sucre et en calories, riches en antioxydants anti-inflammatoires et riches en fibres. Ils vous aideront à vous sentir plus rassasié et à perdre du poids. Jus de pastèque. La pastèque est faible en calories, riche en eau et une source de potassium, d’antioxydants et de vitamines A et C. Elle vous aidera à vous sentir rassasié. Jus de carotte. Le jus de carotte vous fournit une grande quantité de vitamine A et d’autres caroténoïdes sains qui peuvent être bénéfiques pour la perte de poids.