Ce sont les meilleurs supports pour ordinateurs portables que vous pouvez acheter | La technologie

Un support pour ordinateur portable vous aidera à travailler ou à étudier plus confortablement avec une posture correcte pour que votre dos ne vous fasse pas mal.

Toute personne possédant un ordinateur portable sait que l’utiliser pendant de nombreuses heures tout en travaillant ou en étudiant vous amène progressivement à changer de posture, ce qui provoque des maux de dos ou une gêne au niveau du cou et des extrémités.

C’est pourquoi nous ne pouvons cesser de recommander que utiliser un support pour ordinateur portable. Ils sont non seulement utiles pour garder votre table organisée, mais aussi pour que vous puissiez avoir une meilleure posture qui résoudra bon nombre de vos maux de dos.

De nombreuses personnes qui télétravaillent maintenant auront réalisé que travailler avec un ordinateur portable à la maison est très différent de travailler avec une station d’accueil et un moniteur au bureau. C’est pourquoi il est primordial que lorsque vous êtes chez vous, ou dans un endroit où vous n’avez pas d’écran, le portable soit bien positionné.

Le haut de l’écran doit être au niveau ou près du niveau des yeux. Et si vous le pouvez, le mieux que vous puissiez faire est de vous procurer un clavier et une souris sans fil pour éviter de taper à des angles forcés.

Ce sont quelques-uns des les meilleurs supports pour ordinateur portable que vous pouvez obtenir dès maintenant. Certains modèles peuvent être transportés dans votre sac à dos ou votre sac à utiliser où que vous soyez.

Support portable et de niveau : Nexstand K2

Nexstand K2 sur Amazon

Ce support Suivantet K2 C’est l’original, bien qu’il existe de nombreux exemplaires dans les magasins comme Amazon ou AliExpress.

C’est un Support d’ordinateur portable pliable et léger, mais il est compatible avec des équipements de toutes sortes jusqu’à 3 hauteurs. C’est un élément important si vous souhaitez avoir un bureau n’importe où afin que votre ordinateur portable soit à la bonne hauteur.

Il peut être obtenu sur Amazon pour 29,22 euros et c’est peut-être l’un de vos meilleurs achats pour travailler. Bien sûr, c’est le type de média qui fonctionne le mieux avec un clavier et une souris séparés.

Support compact : Babacom

Support d’ordinateur portable pliable Babacom sur Amazon

L’un des supports les plus faciles à transporter et parfait pour obtenir un meilleur angle de vue sur votre ordinateur portable est celui-ci. Babacom. C’est assez bon marché. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 12,99 euros.

Comme celui-ci, il en existe de nombreux similaires dans des magasins comme Amazon, car il s’agit d’un design qui a été cloné à la nausée.

Il est plus plat que d’habitude et peut être plié pour partir en voyage. Il dispose de 6 angles réglables et prend en charge les ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces. Comme sa largeur peut être ajustée, vous pouvez l’utiliser avec des livres, des tablettes ou même avec des lecteurs d’ebook.

Support pour travail debout : Nestling

Support pour ordinateur portable Nestling sur Amazon

est Support pour ordinateur portable et souris Nestling c’est peut-être le support le plus étrange, mais il présente de nombreux avantages. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour moins de 28 euros.

Bien qu’il puisse parfaitement être utilisé comme support pour ordinateur portable et travailler assis avec votre ordinateur comme dans le reste des options, il vous donne la possibilité d’augmenter sa hauteur pour que vous puissiez travailler debout.

Travailler debout, surtout si vous passez de nombreuses heures assis, est un avantage pour votre système cardiovasculaire et renforce vos muscles. Mais si vous décidez de travailler debout, investissez alors dans un tapis en caoutchouc pour éviter de fatiguer vos jambes.

Support en aluminium réglable en hauteur : Tounee

Support pour ordinateur portable en aluminium Tounee sur Amazon

est Support en métal Tounee Il est compatible avec les ordinateurs de 10 pouces à 17 pouces, donc peu importe l’équipement dont vous disposez, il le supportera.

Il dispose d’un réglage en hauteur fixe et d’un contrôle d’angle afin que vous puissiez l’ajuster à votre niveau, quel que soit l’endroit où vous le placez.

C’est un support parfait pour une utilisation estivale car le matériau et la conception aident à dissiper la chaleur des équipements qui deviennent très chauds.

Son prix est de 35,99 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite.

Pour organiser votre table : Tronsmart

Support d’organisateur d’ordinateur portable Tronsmart sur Amazon

Ce support pour ordinateur portable de Tronsmart non seulement il peut contenir votre ordinateur portable, mais il dispose également d’un plateau pour laisser le clavier et d’un support supplémentaire pour votre mobile.

C’est une solution en un seul produit pour organiser votre table avec un ordinateur portable, un clavier, un mobile et d’autres périphériques, en ajustant la hauteur de l’écran et que lorsque vous ne l’utilisez pas, il peut être plié et rangé n’importe où. Son prix n’est que de 30,99 euros.

