Ce sont les meilleurs téléphones Apple par gamme de prix | La technologie

Tous les iPhones qu’Apple a à vendre, leurs prix et toutes les informations sur le modèle qui vous intéresse le plus.

Avec l’arrivée des nouveaux iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, nous pouvons déjà voir comment est la ligne mobile d’Apple. Avec une bonne poignée de smartphones à vendre, d’autres qui disparaissent officiellement, mais que vous pouvez toujours acheter.

Quels sont les mobiles Apple les moins chers ? Quels sont les plus chers ? Vaut-il la peine de payer le supplément pour le modèle Pro ? Les réponses sont dans cette liste où nous les avons décortiquées par gamme de prix afin que vous puissiez savoir quel modèle vous intéresse le plus.

Ce sont tous les iPhones qu’Apple possède officiellement, mais sachez que même si certains modèles comme l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ne sont techniquement plus vendus, vous pouvez les trouver en magasin jusqu’à épuisement des stocks.

De plus, si vous achetez un iPhone de génération précédente, vous obtenez un mobile avec de bonnes fonctionnalités et de nombreuses années de mises à jour à un meilleur prix.

iPhone 13 Pro : à partir de 1 159 euros

L’arrivée du nouvel iPhone 13 Pro Ils viennent améliorer une fonctionnalité très importante aujourd’hui : l’appareil photo.

Apple conserve les 3 appareils photo de 12 mégapixels, un grand angle ultra grand angle et un téléobjectif. Il crée également le nouveau processeur A15 et quelques pÉcrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces sur le modèle Pro Max avec ProMotion, c’est-à-dire un taux de rafraîchissement plus élevé.

Avec de nouvelles fonctionnalités comme flou en mode vidéo Appelés “Cinematic Video” ou enregistrement au format ProRes, ces iPhones sont les modèles parfaits pour tous ceux qui souhaitent enregistrer beaucoup de vidéos, tous leurs meilleurs moments personnels ou familiaux.

Si vous souhaitez avoir plus d’options pour prendre des photos, plus de taille d’écran sur le modèle Pro Max et une batterie légèrement plus élevée que les autres modèles, ce sont les iPhones que vous devez choisir.

Le prix de l’iPhone 13 Pro Max 128 Go est 1 230 euros, alors que l’iPhone 13 Pro de même capacité reste à 1 159 euros.

iPhone 13 : à partir de 809 euros

Le nouveau iPhone 13 Respectez à nouveau la taille de l’écran à 6,1 pouces, tout comme l’iPhone 13 Pro. Vous avez également le iPhone 13 mini avec écran de 5,4 pouces.

Ils ont mis à jour la taille de leur encoche, plus petite et avec les capteurs et les caméras des modèles précédents. Contrairement à l’iPhone 13 Pro, ces deux téléphones ont deux appareils photo de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle.

Ils sont également mis à jour avec le puissant processeur A15 et maintiennent la connectivité 5G.

L’iPhone 13 mini est le mobile qu’il faut choisir si vous aimez les petits mobiles. Mais la taille physique réduit également la capacité de la batterie. Son prix sera 809 euros.

D’autre part, l’iPhone 13 est le mobile avec le meilleur rapport qualité-prix. Il peut être acheté pour 909 euros. Exactement 100 euros de plus que le modèle mini avec plus d’écran et de batterie.

iPhone 12 : à partir de 769 euros

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

iPhone 12, l’iPhone de génération précédente va devenir l’un des plus convoités avec l’arrivée de l’iPhone 13. Comme cela s’est produit l’année dernière, lorsque l’iPhone 11 figurait parmi les téléphones Apple les plus vendus.

Et c’est que ce mobile avec un écran de 6,1 pouces, le puissant processeur A14 Bionic, un système avancé de deux appareils photo de 12 mégapixels, une connectivité 5G et une recharge de batterie sans fil avec MagSafe, vous pouvez en profiter pendant des années.

C’est l’iPhone que vous devez absolument acheter si vous voulez un nouvel iPhone et que vous voulez économiser de l’argent. Non seulement c’est moins cher, mais c’est que les changements sont minimes par rapport au nouvel iPhone 13.

Vous pouvez le prendre pour seulement 769 euros, c’est-à-dire avec une remise de 140 euros sur Amazon.

iPhone 12, analyse et avis

iPhone 11 : à partir de 627 euros

Avec une triple caméra et un écran Retina, l’iPhone 11 est l’évolution de l’entrée de gamme d’Apple, désormais plus colorée que jamais.

Apple gardera le iPhone 11 dans sa gamme de produits, bien qu’il ait également officiellement l’iPhone 12. La bonne nouvelle est que cet iPhone 11 est désormais encore moins cher.

Il dispose d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, d’un design aux bords arrondis, d’une résistance à la poussière et à l’eau, de deux caméras de 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) et du processeur A13 Bionic, le même qui utilise désormais l’iPad 10,2 pouces remis à neuf.

Chez Amazon, cet iPhone est déjà tombé à 621 euros.

iPhone SE 2020 : à partir de 479 euros

Le nouveau mobile Apple compact a A13 comme processeur et NFC pour les paiements mobiles, entre autres fonctionnalités phares, bien que son prix soit bien inférieur à celui des autres iPhones.

Apple garde son iPhone SE 2020 sur son étagère pour smartphones encore un an. Il s’agit du dernier iPhone au design hérité de l’iPhone 6, avec un écran de 4,7 pouces et un bouton Touch ID.

Cet iPhone est le moins cher que vous puissiez obtenir en ce moment et il attend toujours de nombreuses années d’utilisation et de mises à jour.

Il dispose d’un appareil photo de 12 mégapixels, d’un enregistrement vidéo 4K et de capacités comprises entre 64 Go et 256 Go.

C’est l’iPhone le moins cher que vous puissiez obtenir en ce moment, donc une très bonne option pour ceux qui veulent leur premier iPhone ou comme mobile secondaire.

Sur Amazon, on le trouve pour 479 euros avec 64 Go de stockage. Avec 128 Go, il coûte 525 euros en promotion et avec 256 Go, vous l’avez maintenant pour 559 euros avec une remise de 100 euros.

iPhone SE (2020), analyse et avis

