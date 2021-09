Ce sont les meilleurs téléphones Huawei que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que nous n’ayons pas vu de nouveaux téléphones Huawei depuis longtemps, du moins pas comme il y a quelques années avant que les États-Unis ne bloquent la société chinoise, on ne peut nier que les téléphones Huawei sont toujours assez bons, en particulier en ce qui concerne les appareils photo.

Si vous faites partie de ces personnes qui récompensent la qualité de fabrication d’un mobile avec de bonnes spécifications, et que cela ne vous dérange pas de devoir bidouiller le logiciel pour trouver des applications Android puisqu’il n’a pas Google Play, un mobile Huawei peut être ce que vous recherchez.

Huawei continue d’être parmi les meilleurs fabricants de mobiles au monde avec les meilleurs appareils photo et traitement d’image, à la fois en vidéo et en photographie.

Ce sont les meilleurs téléphones Huawei que vous pouvez acheter dès maintenant et aussi aux meilleurs prix. Et rappelez-vous, bien que les téléphones Huawei n’aient pas de services Google et n’aient pas accès à de nombreuses applications, il existe un moyen simple d’installer des applications Google sur les téléphones Huawei.

Huawei Mate 40 Pro

Mobile Huawei avec connectivité 5G et processeur Kirin 9000, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. L’un des meilleurs appareils du fabricant à un prix imbattable.

Le dernier mobile lancé par Huawei est ce Huawei Mate 40 Pro très complet, l’un des plus grands et celui qui s’est toujours différencié en étant le plus puissant, le plus grand et avec les meilleurs appareils photo.

Ont un grand écran OLED de 6,67 pouces avec une clarté et une qualité exceptionnelles. Il contient également un processeur Kirin 9000, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Ce qui ressort avant tout de ce Mate 40 Pro, c’est le système de caméra. Avec une Appareil photo principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, un grand angle de 20 mégapixels et un capteur 3D. Les résultats sont spectaculaires, comme vous pouvez le voir dans notre analyse.

Il peut être acheté sur le site Web en ligne de Huawei en Espagne pour seulement 999 euros avec une remise de 200 euros déjà appliquée.

Huawei P40

Vous pouvez désormais réserver le nouveau Huawei P40 5G avec un écran Super AMOLED de 6,1 pouces, 128 Go de mémoire et un appareil photo de 50 mégapixels.

Huawei P40 est le mobile phare de Huawei, le plus important de sa gamme et qui a été annoncé en juillet 2020.

Déjà avec les limitations de son Android et sans les services Google, ce Huawei P40 fait toujours partie de ces téléphones à choisir pour ses appareils photo et ses performances.

Il dispose du processeur Kirin 990 et de 8 Go de RAM, en plus de 128 Go de stockage. La combinaison de mémoires et de puces vous permet de vous déplacer très rapidement, ce qui aide beaucoup Écran OLED de 6,1 pouces.

La batterie est de 3 800 mAh et avec une charge rapide de 22,5 W. Mais si quelque chose vous intéresse, c’est le système de caméra, non ?

Comme avec le Mate 40 Pro utilisé un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec un grossissement 3x et un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Il est en promotion jusqu’à 300 euros dans sa boutique en ligne, restant à seulement 499 euros.

Ici, vous pouvez voir comment cela fonctionne dans l’analyse complète du Huawei P40 que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Huawei P40 Pro+

Smartphone de 6,58 pouces avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il dispose de 5 capteurs, d’une connectivité pour les réseaux 5G et avec les services Huawei.

Parmi les mobiles de la famille P40 se trouve ce P40 Pro +, le plus haut de gamme avec des caméras et un écran push qui le rendent plus spécial.

Il conserve le même processeur Kirin 990 5G avec 8 Go de RAM, mais dans ce cas, il dispose d’un Écran OLED 6,58 pouces 90 Hz, une capacité de 512 Go et également un système de caméra de première classe.

En tant que capteur principal, il a le même capteur de 50 mégapixels, mais voici les grandes différences. Il possède un appareil photo 10x 8 mégapixels, un autre capteur 8 mégapixels avec zoom 3x et un grand angle 40 mégapixels.

La batterie passe à 4 200 mAh avec une charge rapide de 40 W.

La meilleure chose est que ce mobile a un prix très attractif. Bien que son prix normal devrait être de 1 399 euros, dans la boutique en ligne de Huawei en Espagne, il est de 949 euros.

Vous ne pouvez pas oublier de voir toutes les informations dans le test du Huawei P40 Pro + que nous avons publié.

Huawei P40 Pro

Smartphone de 6,58 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose de 5 caméras, d’une connectivité pour les réseaux 5G et avec les services Huawei.

Ce Huawei P40 Pro ressemble beaucoup au P40 Pro+, mais il présente des différences intéressantes qui le rendent moins cher.

Maintient le Processeur Kirin 990 5G, les 8 Go de RAM, le Écran OLED de 6,58 pouces avec 90 Hz, même l’appareil photo principal de 50 mégapixels, le grand angle de 40 mégapixels. Mais le plus gros changement est qu’il n’a qu’un capteur de 12 mégapixels pour un zoom 5x.

De plus, la capacité de stockage passe à 256 Go avec la possibilité de l’augmenter avec une NMcard.

Pour le reste il est identique, un peu plus léger, mais avec la même batterie de 4 200 mAh et une charge rapide de 40 W. Il dispose même du WiFi 6, d’une carte SIM physique et d’un support pour eSIM, NFC et capteur infrarouge comme le modèle précédent.

Un mobile avec une grande autonomie, un format et des caméras qui nous ont surpris dans notre analyse.

Vous pouvez l’obtenir dans la boutique en ligne Huawei pour 699 euros.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro pour 1099 euros

Oui, bien que ce smartphone date de 2019, il reste aujourd’hui l’un des meilleurs équipements Huawei, après quoi nous l’avons déjà souligné. Il s’agit du Huawei Mate 30 Pro, présenté fin 2019.

Ce Mate 30 Pro n’apportait plus les services Google, mais rappelez-vous que cela peut être résolu.

Nous avons été agréablement surpris par ce mobile Huawei qui a opté pour un écran OLED de 6,53 pouces aux côtés arrondis, une excellente encoche et un support avec HDR10.

À l’intérieur, il utilise le processeur Kirin 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, en plus de une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide de 40 W, une charge sans fil de 27 W et une charge inversée.

Mate 30 Pro indiquait déjà des voies avec son système de caméra. Il possède un appareil photo principal de 40 mégapixels f/1,65, un ultra grand angle de 40 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur 3D. En plus d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Vous pouvez le trouver dans la boutique en ligne Huawei pour 1 099 euros.

